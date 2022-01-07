Это Galaxy S22. Раскрыт дизайн нового флагмана Samsung

Этот год должен уже давно обещал стать особенным для Samsung. Компании предстояло отказаться от популярной линейки Galaxy Note, провернув всё так, чтобы не потерять потребителя. В конце концов, многие ценили Samsung именно за её фаблеты с поддержкой умного пера, которое корейцы развивали в течение многих лет и не собирались сдаваться. Однако пандемия внесла свои коррективы в изначальные планы Samsung, и ей пришлось пожертвовать востребованным модельным рядом. Впрочем, у корейцев всё под контролем.

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Линейка Galaxy S22, которая выйдет совсем скоро, будет представлять собой гибридный модельный ряд. Как это, спросите? Очень просто. Samsung решила отказаться от Galaxy Note только формально, потому что сам смартфон, который мог бы называться Galaxy Note 21, всё-таки выйдет. Но обо всём по порядку.

Каким будет Galaxy S22

Автор ютуб-канала Unbox Therapy выпустил видео (на данный момент недоступно), в котором продемонстрировал макеты новых Galaxy S22. Линейка, как и в прошлом году, состоит из трёх моделей. Очевидно, что это классический Galaxy S22, улучшенный Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, который прокачали по всем фронтам.

Дизайн новинок, как можно судить по видео, изменился довольно заметно, хоть и не знаково. Galaxy S22 и S22+ стали походить на iPhone 4. Если убрать название бренда и не заострять внимание на оформлении основной камеры, в их внешности без труда угадаются флагманские смартфоны Apple 2010-2011 годов.

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Не знаю, возможно, на восприятие сильно влияет цвет аппаратов, представленных в ролике, но у меня создаётся ощущение «возврата к истокам». Причём не в хорошем смысле, а в самом что ни на есть плохом. Такое оформление не придаёт смартфонам новизны, грации или элегантности, а вызывает ассоциации с утилитарным дизайном недорогих устройств, чьи производители не заморачиваются над их внешним видом.

Galaxy S22 Ultra — стоит ли покупать

А вот Galaxy S22 Ultra выглядит среди других двух моделей настоящей белой вороной. Он имеет не только другое оформление камеры, но и форма его корпуса сильно отличается от классических аппаратов. Если S22 и S22+ обладают скруглёнными формами, а их камера выделена в единый блок, то S22 Ultra получит квадратный корпус с пятью отверстиями под фото-модули, никак не объединённые друг с другом визуально.

Почему так произошло? Откуда такие различия? На самом деле всё просто. Перед вами классический Galaxy Note 21, каким он должен был выйти. Samsung просто заменила Galaxy S22 Ultra на него и даже дизайн поменять не удосужилась. Да и зачем? Высоко вероятно, что внешность, характерную для линейки Note, сохранили намеренно. Это своего рода знак для потребителя — фаблеты никуда не делись, они просто поменяли имя.

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Очевидно, что поддержкой стилуса дело не ограничится. Galaxy S с приставкой Ultra — это топовые камерофоны, поэтому и фото-возможностями они обладают более продвинутыми, чем все остальные. В Galaxy S22 Ultra инженеры Samsung объединили две идеи и получили на выходе своего рода гибрид, который при должном маркетинге может иметь лучшую судьбу, чем его предшественники.

Почему? Да потому что Samsung объединила два своих самых лучших смартфона воедино, предложив покупателям кучу новых возможностей. Ведь если раньше нам приходилось выбирать между Galaxy Note и Galaxy S, пытаясь понять, что нам важнее — топовая камера или работа со стилусом, — то теперь такой выбор делать не нужно. Можно купить один смартфон, который будет уметь делать всё.

Характеристики Galaxy S22

Что касается характеристик, то здесь всё более или менее ожидаемо, хоть без неприятных моментов и не обошлось. Основу всех трёх аппаратов составит процессор Snapdragon 8 Gen 1. Это даст им ощутимый буст в производительности в любых задачах, включая обработку фотографий при помощи искусственного интеллекта.

А вот дисплеи двух из трёх смартфонов линейки Galaxy S 2022 года станут меньше. Galaxy S22 получит 6,1-дюймовый дисплей (было 6,2), а Galaxy S22+ — 6,55-дюймовый (было 6,7). Это довольно неприятный момент. Но это ещё не всё. По слухам, Samsung намеревается урезать объём оперативной памяти Galaxy S22 Ultra. Если его предшественник имел до 16 ГБ ОЗУ, то новинка получит 8/12 ГБ в зависимости от модификации.

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Очевидно, Samsung пришлось пойти на сокращение объёма оперативной памяти топового смартфона по двум причинам. Во-первых, никакого практического смысла в 16 ГБ ОЗУ сегодня просто нет, и это банальный маркетинговый ход. Во-вторых, устанавливать в смартфон такой объём ОЗУ банально дорого. А Samsung и без того предстоит серьёзно проапгрейдить начинку Galaxy S22 Ultra, а значит, нужно было хоть на чём-то сэкономить.

Когда Samsung представит Galaxy S22 официально, пока неизвестно. Но нет сомнений, что дату презентации назовут уже в ближайшие дни. Поэтому я бы ориентировался на середину-конец января. Во всяком случае, тянуть с релизом дольше нет никакого смысла, потому что несколько производителей уже представили флагманские смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 1.