5 настроек камеры Самсунг, о которых должен знать каждый

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Артем Рахматуллин 0

Функция Камеры — одна из самых главных фишек современных смартфонов, тут даже спорить нечего. Каждый раз, когда человек собирается приобрести себе новое устройство, обращает внимание на его фото и видеовозможности. Причем совсем неважно, много вы снимаете или нет, рано или поздно такая необходимость появится у каждого. Одному приспичит сделать сканы документов по работе, второму запостить парочку фото в социальных сетях, третьему снять что-нибудь на видео. Так как смартфоны Самсунг являются одними из топовых устройств на рынке, мы просто не можем обойти их стороной. Посему рассказываем вам о 5 крутых фишках родного приложения Камера и делимся нюансами их настройки.

Рассказываем вам о пяти крутых функциях приложения Камера на Samsung.

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Сразу же хочется оговориться, что в этой статье мы не будем рассказывать вам о том, как установить Google Камеру на смартфоны Samsung и упоминать другие сторонние приложения для съемки фото и видео. Все-таки мне кажется, что это прерогатива профессионалов. Мы же пробежимся по верхам и настроим камеру на Самсунге так, чтобы кадры получались чуть-чуть лучше, а процесс съемки не приносил вам лишней головной боли.

Как улучшить камеру на Самсунге

Одна из главных фишек камеры на Самсунге — оптимизация кадра. С ее помощью ваш смартфон анализирует объекты внутри изображения, задает для них все необходимые настройки цвета, и снимок получается на порядок четче.

Суть вот в чем: как только телефон найдет что-то знакомое, в приложении Камера появится специальный значок, который будет свидетельствовать об автоматическом улучшении кадра.

Плюс, в Самсунгах есть отдельная настройка Лучший снимок. Она нужна для того, чтобы не завалить горизонт. Во время съемки смартфон добавит на экран горизонтальную линию, на которую вы будете ориентироваться при спуске затвора.

Чтобы включить оптимизацию кадра, следуйте простой инструкции:

  • Откройте приложение Камера на своем Самсунге.
  • Далее нажмите на иконку шестеренки в левом верхнем углу.
  • Включите тумблер напротив пункта Оптимизация кадра.

Обязательно включите эту настройку на своем смартфоне.

Учтите, что далеко не все смартфоны Samsung поддерживают Оптимизацию кадра. Функция доступна начиная с Galaxy S9, Galaxy Note 9 и большинство моделей серии A, начиная с 2019 года. Насчет остальных моделей сказать не ручаюсь.

Сканирование QR-кода на Cамсунге

Многие, наверное, знают, что все смартфоны с Android 10 и выше поддерживают автоматическое считывание QR-кода. Теперь вам не нужно скачивать сторонние приложения типа QR-Scanner, достаточно лишь навести камеру телефона на QR-код и получить готовую ссылку.

При этом некоторые пользователи сообщают, что эта функция на их Самсунге не работает. Предлагаю активировать считывание QR-кодов в Настройках и раз и навсегда забыть об этой проблеме:

  • Откройте приложение Камера на своем Самсунге.
  • Далее нажмите на иконку шестеренки в левом верхнем углу.
  • Включить тумблер напротив Сканирование QR-кода.

Умоляю, прекратите скачивать приложения для считывания QR-кодов!

Не хватает памяти на телефоне Samsung

Одна из самых крутых функций современных смартфонов — сохранение фото в HEIF. Изображения в этом формате весят гораздо меньше чем в привычном JPEG, за счет чего можно всерьез сэкономить пространство на своем смартфоне. Они ничем не уступают привычному JPEG, за исключением одного нюанса, который легко нивелируется настройками в галерее.

Хотите уменьшить размер фото и видео на Самсунге? Рассказываем, как быстро это сделать:

  • Откройте приложение Камера на своем Самсунге.
  • Далее нажмите на иконку шестеренки в левом верхнем углу.
  • Перейдите в раздел Форматы снимков и кликнете по пункту Снимки с высокоэфф. кодированием.

Экономьте пространство с помощью формата HEIF.

Обратите внимание, прямо в этом меню настроек Samsung вас предупреждает, что некоторые веб-сайты и приложения не поддерживают это формат. В 2022 году таких программ минимум, а если и встречаются, вы всегда можете перевести HEIF в JPEG при отправке:

  • Откройте Галерею на своем Samsung.
  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу, перейдите в Настройки.
  • В параметрах галереи найдите пункт Конвертировать HEIF при отправке.

Вот так можно быстро конвертировать все фото в JPEG прямо в Галерее.

Готово, теперь при отправке любого изображения все фотографии в автоматическом режиме будут переводиться в JPEG. В итоге и костылей никаких, и место на смартфоне освободилось.

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Как включить стабилизацию на Самсунге

Большинство современных смартфонов имеют функцию стабилизации кадра. Она нужна за тем, чтобы снизить тряску изображения, когда вы передвигаетесь с камерой в процессе съемки видео.

Стабилизация бывает оптическая и цифровая. Первая работает за счет перемещения самой матрицы на небольшое расстояние, за счет чего и удается добиться эффекта гашения вибраций при съемке. Цифровая стабилизация обычно устанавливается в смартфонах подешевле и работает исключительно благодаря программным алгоритмам. О том, какая из них установлена в вашем смартфоне, можете посмотреть в характеристиках вашего устройства.

Чтобы активировать стабилизацию на смартфонах Самсунг, вам необходимо:

  • Открыть Настройки вашего смартфона Самсунг.
  • Пролистать меню и перейти в раздел Камера.
  • Активировать тумблер напротив пункта Стабилизация видео.

Стабилизация видео помогает сделать ролики более-менее сносными.

Как включить следящий автофокус Samsung

Один из главных советов, которые можно дать начинающему мобильному фотографу — разобраться с автофокусом на смартфоне. Чтобы кадры получались чуточку лучше, вам достаточно во время съемки нажать на объект, который вы хотите сфотографировать. И здесь есть одна маленькая проблемка.

Как только вы наводите на объект фотографии и слегка дергаете рукой, фокус теряется. Чтобы этого избежать, инженеры Самсунг разработали специальную фишку, благодаря которой смартфон будет следить за объектом, и вам не придется нажимать на экран по несколько раз.

Чтобы включить следящий автофокус на Самсунге, следуйте инструкции:

  • Откройте приложение Камеры.
  • Далее нажмите на иконку шестеренки в левом углу.
  • Найдите раздел Общие, включите тумблер напротив пункта Следящий автофокус.

Следящий автофокус активировать обязательно.

Какой бюджетный Самсунг купить в 2022 году.

Друзья, скажите, каким приложением Камеры пользуетесь вы? Скачиваете себе Google Camera или предпочитаете не париться и пользуетесь тем, что есть? Буду ждать обратной связи в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже.

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