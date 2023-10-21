5 приложений для Android TV, без которых я не могу представить свой телевизор

Нельзя просто купить умный телевизор и не устанавливать на него сторонние приложения. Рано или поздно захочется получить от ТВ дополнительные возможности. А сделать это можно только с помощью софта. Однако в Google Play для Android TV найти полезные приложения иногда очень сложно. Не самый удобный интерфейс делает этот процесс весьма утомительным. Именно здесь вам и пригодится эта подборка. Я пользуюсь Андроид ТВ уже больше двух лет и составил свой список незаменимых приложений, без которых не представляю свой телевизор. После покупки Xiaomi Mi Stick этим летом в первую очередь я установил на него их все. Обязательно попробуйте и точно оцените удобство каждой из этих программ.

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Как передать файл на Андроид ТВ

Некоторые приложения для Андроид ТВ невозможно найти в Google Play. Либо разработчики не могут выполнить требования магазина приложений Гугл и не проходят модерацию, либо просто не хотят по какой-то причине там размещаться. В таких случаях можно скачать установочный APK на смартфон и без всяких проводов перекинуть его на телевизор. В этом отлично поможет приложение Send Files To TV.

Устанавливаете его на телефон и ТВ, подключаете оба устройства к одной точке доступа Wi-Fi, на одном выбираете отправку, на другом — получение, и файл достаточно быстро перемещается из одного места в другое. Через Send Files To TV можно его даже установить без всяких трудностей. Не потребуется и сторонний файловый менеджер. Очень удобная штука, которая позволила отказаться от всяких флешек и кабелей.

Скачать Send Files To TV

VLC на телевизор

Для тех, кто хранит библиотеку своих любимых фильмов на внешних дисках, у нас тоже есть специальное приложение. Скачанные фильмы надо же как-то смотреть. Для этого идеально подойдет программа VLC. Это действительно универсальный плеер, переваривающий огромное количество популярных и не очень форматов. При его использовании вам не придется задумываться о том, запустится любимое кино или нет.

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Кстати, плеер умеет не только включать фильмы и различные видео, но и проигрывать музыку. Так что вы получите действительно универсальное приложение. Советую скачать его еще и на смартфон. С помощью него я слушаю аудиокниги, которые загружены в память телефона. Он удобно их структурирует, и никаких сбоев во время прослушивания не возникает.

Скачать VLC

Приложение YouTube Детям

Иногда мой сын просит включить ему какие-нибудь современные мультики. Проще всего найти их, конечно же, на Ютубе. Вот только давать ему доступ к обычному приложению было бы очень опрометчиво. Во-первых, он может наткнуться на какой-нибудь взрослый контент, который не предназначен для его глаз, а во-вторых, интерфейс в нем не самый удобный для трехлетнего ребенка. Именно поэтому на всех моих домашних телевизорах установлено приложение YouTube Детям.

В нем настроено ограничение для его возраста, заблокированы мультики, которые нежелательно видеть, а нужный контент находится в свободном доступе. Благодаря простому интерфейсу он даже сам справляется с управлением и выбором нужного видео. Так что однозначный мастхэв для тех, у кого дома есть ребенок, требующий посмотреть мультфильмы.

Скачать YouTube Детям

Кинопоиск — приложение для телевизора

Я уже давно являюсь подписчиком Яндекс Плюс, а значит, мне доступны фильмы в приложении “Кинопоиск”. Это одна из причин, по которой этот онлайн-кинотеатр всегда установлен на моем телевизоре. Однако эта программа предлагает гораздо больше возможностей, чем кажется на первый взгляд. Здесь вы найдете еще встроенную Яндекс Музыку и сможете послушать любимые песни без необходимости включать колонку или воспроизводить их с телефона.

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К тому же, в отличие от iPad в телевизионном Кинопоиске в разделе “Спорт” можно активировать спортивные трансляции, в том числе и хоккейные матчи КХЛ. По какой причине этого нет в версии для планшетов Apple и постоянно перекидывает на мобильную версию сайта, мне до конца непонятно. Но радует, что хотя бы на телевизоре это недоразумение благополучно исправлено.

Скачать Кинопоиск

Бесплатно смотреть фильмы на ТВ

Есть на всех моих телевизорах и еще один онлайн-кинотеатр MovieLab. Я уже подробно рассказывал, как им пользоваться и смотреть через него разные фильмы. К сожалению, он отсутствует в Google Play, поэтому для его установки придется воспользоваться программой Send Files To TV. Скачали с телефона по этой ссылке, перекинули на телевизор, и приложение будет установлено.

Там вы найдете все хиты Диснея, которые не посмотреть на других, даже платных платформах в связи с окончанием лицензии, и многие другие фильмы. Для сына я тут обнаружил большое количество мультфильмов Никелодеон и прочих популярных сервисов. Здесь же можно посмотреть Гарри Поттера, Фантастических тварей и другое популярное кино. Так что обязательно попробуйте, если соскучились по этим крутым фильмам.

Скачать MovieLab