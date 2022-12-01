Где смотреть онлайн все новинки кино? MovieLab — крутой и бесплатный сервис

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Кирилл Пироженко 0

До того как крупнейшие голливудские студии не ушли из России, можно было несколькими подписками охватить все самое интересное. Просто платите нескольким сервисам и с удобством смотрите любимые фильмы. Однако, прекратив всю деятельность в нашей стране, крупные компании не то что не выпускают свои новинки, но и изымают из онлайн-кинотеатров старые фильмы, что расстраивает еще больше. Именно поэтому для многих пользователей остро стал вопрос, где можно без всяких проблем смотреть как новинки, так и старые любимые фильмы.

Где смотреть онлайн все новинки кино? MovieLab — крутой и бесплатный сервис. MovieLab — один из лучших сервисов для бесплатного просмотра фильмов. Фото.

MovieLab — один из лучших сервисов для бесплатного просмотра фильмов.

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Лично у меня к таким сервисам есть несколько требований: удобное приложение для Android TV, смартфона и комфортная веб-версия. Мы нашли как раз такой сервис, который может предложить все это. Смотрим на сервис для онлайн просмотра фильмов MovieLab и разбираемся, как им пользоваться на разных устройствах.

Смотреть фильмы онлайн бесплатно

Смотреть фильмы онлайн бесплатно. Все преимущества расписаны на стартовой странице. Фото.

Все преимущества расписаны на стартовой странице.

Что для большинства пользователей является главным при выборе какого-либо онлайн-сервиса? Первое — это удобство. Какие бы крутые фильмы и сериалы он вам не предлагал, если пользоваться им неудобно, то далеко не каждый согласится проходить через страдания для бесплатного просмотра фильмов. Второе — это наполняемость. Очень важно, сколько и какие фильмы содержит онлайн-кинотеатр и как часто в нем появляются новинки.

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К удобству использования стоит отнести возможность возобновить просмотр с того места, где вы остановились и не перематывать половину фильма вручную. Представьте, что фильм идет два с половиной часа, а вы не досмотрели минут сорок. Если бы не сохранение, то листать до нужного места придется реально долго. Это очень актуально для сериалов, где необходимо запоминать еще и серию, на которой вы закончили просмотр.

MovieLab — скачать

Все эти возможности есть в сервисе MovieLab. И это все в дополнение к отличным приложениям для Android и Android TV, о которых я упоминал выше, и удобной веб-версии. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это действительно так и есть. Библиотека фильмов в этом сервисе пополняется ежедневно и содержит все самые горячие новинки, например:

MovieLab — скачать. Вот так выглядит главная страница веб-версии. Фото.

Вот так выглядит главная страница веб-версии.

  • Черная пантера: Ваканда навсегда.
  • Черный Адам.
  • Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия.
  • Бэтмен (2022).
  • Тор: любовь и гром.

И многие другие фильмы, которые не выходили в России. Чтобы воспользоваться MovieLab через браузер, просто перейдите по вот этой ссылке. Причем вы можете это сделать как со смартфона, так и с компьютера. Обратите внимание, что MovieLab поддерживает установку веб-приложений как на телефоне, так и на ПК. Особенно это удобно на компьютере, где нет отдельной программы. Сделать это можно следующим образом:

MovieLab — скачать. Установите веб-приложение на свой компьютер в один клик. Фото.

Установите веб-приложение на свой компьютер в один клик.

  • Через Google Chrome перейдите на веб-версию MovieLab.
  • В адресной строке нажмите кнопку установить приложение “MovieLab”.

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Ярлык сразу же появится на рабочем столе и можете использовать его как полноценное приложение. Отлично, что подобные сервисы поддерживают установку как веб-приложения, что позволяет не тратить драгоценное место на устройстве.

Скачать MovieLab для Андроида

Если вы планируете заходить в MovieLab со смартфона на Андроиде, то советую воспользоваться фирменным приложением:

Скачать MovieLab для Андроида. Приложение для смартфона напоминает другие такие же сервисы. Фото.

Приложение для смартфона напоминает другие такие же сервисы.

  • Откройте настройки на вашем смартфоне и перейдите в раздел “Приложения”.
  • Выберите “Все приложения” и найдите в списке браузер.
  • Пролистайте в самый низ и разрешите ему установку приложений из неизвестных источников.
  • Загрузите apk-файл с сайта MovieLab.
  • Нажмите на три точки и перейдите в раздел “Скачанные файлы”.
  • Тапните на загруженный apk для установки.

Теперь вы сможете с удобством пользоваться приложением MovieLab на вашем Андроид-смартфоне. Но одними смартфонами приложение не ограничивается. Можно установить его на Андроид ТВ. Просто загрузите версию для телевизора на компьютер и установите ее с флешки на телек. Или воспользуйтесь нашей подробной инструкцией по установке приложений на Андроид ТВ.

Смотреть MovieLab

Смотреть MovieLab. Вот так выглядит объявление о новой версии во время запуска MovieLab. Фото.

Вот так выглядит объявление о новой версии во время запуска MovieLab.

О выходе обновлений приложение будет оповещать вас само, вам только нужно будет каждый раз соглашаться с установкой. Какие же возможности дает использование приложения:

  • Удобный поиск и просмотр фильмов. Со смартфона возможен стриминг на телевизор.
  • При регистрации на сайте будет сохраняться история просмотров и место, где вы закончили смотреть какой-либо фильм.
  • Удобная авторизация на телевизоре со смартфона.
  • Синхронизация истории просмотров между разными устройствами и веб-версией для зарегистрированных пользователей.
  • Возможность создавать закладки с интересными фильмами при регистрации.
  • Настройка внешнего вида главной страницы.
  • Ограничение просмотра с использованием сотовых данных.

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Смотреть MovieLab. На телевизоре MovieLab смотрится очень здорово. Фото.

На телевизоре MovieLab смотрится очень здорово.

Как видите, подобные возможности предоставляют онлайн-кинотеатры на платной основе, а здесь все бесплатно. Конечно, этот сервис не обошелся без минусов:

  • Периодическая реклама во время просмотра.
  • Если вы хотите начать просмотр фильма с самого начала, то придется долго листать до нужного момента. Нет кнопки “Начать сначала”, как у того же КиноПоиска.

Других серьезных минусов у сервиса нет. Я пользуюсь им уже больше полугода и могу однозначно посоветовать всем его как минимум попробовать. Я думаю, что MovieLab вас не разочарует, и вы сможете найти там то, что понравится именно вам. Можете также ознакомиться с сервисом для просмотра фильмов Кинопаб. А для любителей сериалов мы подготовили отдельный материал про онлайн-кинотеатр ZonaSerialov.

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