Где смотреть онлайн все новинки кино? MovieLab — крутой и бесплатный сервис

До того как крупнейшие голливудские студии не ушли из России, можно было несколькими подписками охватить все самое интересное. Просто платите нескольким сервисам и с удобством смотрите любимые фильмы. Однако, прекратив всю деятельность в нашей стране, крупные компании не то что не выпускают свои новинки, но и изымают из онлайн-кинотеатров старые фильмы, что расстраивает еще больше. Именно поэтому для многих пользователей остро стал вопрос, где можно без всяких проблем смотреть как новинки, так и старые любимые фильмы.

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Лично у меня к таким сервисам есть несколько требований: удобное приложение для Android TV, смартфона и комфортная веб-версия. Мы нашли как раз такой сервис, который может предложить все это. Смотрим на сервис для онлайн просмотра фильмов MovieLab и разбираемся, как им пользоваться на разных устройствах.

Смотреть фильмы онлайн бесплатно

Что для большинства пользователей является главным при выборе какого-либо онлайн-сервиса? Первое — это удобство. Какие бы крутые фильмы и сериалы он вам не предлагал, если пользоваться им неудобно, то далеко не каждый согласится проходить через страдания для бесплатного просмотра фильмов. Второе — это наполняемость. Очень важно, сколько и какие фильмы содержит онлайн-кинотеатр и как часто в нем появляются новинки.

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К удобству использования стоит отнести возможность возобновить просмотр с того места, где вы остановились и не перематывать половину фильма вручную. Представьте, что фильм идет два с половиной часа, а вы не досмотрели минут сорок. Если бы не сохранение, то листать до нужного места придется реально долго. Это очень актуально для сериалов, где необходимо запоминать еще и серию, на которой вы закончили просмотр.

MovieLab — скачать

Все эти возможности есть в сервисе MovieLab. И это все в дополнение к отличным приложениям для Android и Android TV, о которых я упоминал выше, и удобной веб-версии. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это действительно так и есть. Библиотека фильмов в этом сервисе пополняется ежедневно и содержит все самые горячие новинки, например:

Черная пантера: Ваканда навсегда.

Черный Адам.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия.

Бэтмен (2022).

Тор: любовь и гром.

И многие другие фильмы, которые не выходили в России. Чтобы воспользоваться MovieLab через браузер, просто перейдите по вот этой ссылке. Причем вы можете это сделать как со смартфона, так и с компьютера. Обратите внимание, что MovieLab поддерживает установку веб-приложений как на телефоне, так и на ПК. Особенно это удобно на компьютере, где нет отдельной программы. Сделать это можно следующим образом:

Через Google Chrome перейдите на веб-версию MovieLab.

В адресной строке нажмите кнопку установить приложение “MovieLab”.

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Ярлык сразу же появится на рабочем столе и можете использовать его как полноценное приложение. Отлично, что подобные сервисы поддерживают установку как веб-приложения, что позволяет не тратить драгоценное место на устройстве.

Скачать MovieLab для Андроида

Если вы планируете заходить в MovieLab со смартфона на Андроиде, то советую воспользоваться фирменным приложением:

Откройте настройки на вашем смартфоне и перейдите в раздел “Приложения”.

Выберите “Все приложения” и найдите в списке браузер.

Пролистайте в самый низ и разрешите ему установку приложений из неизвестных источников.

Загрузите apk-файл с сайта MovieLab.

Нажмите на три точки и перейдите в раздел “Скачанные файлы”.

Тапните на загруженный apk для установки.

Теперь вы сможете с удобством пользоваться приложением MovieLab на вашем Андроид-смартфоне. Но одними смартфонами приложение не ограничивается. Можно установить его на Андроид ТВ. Просто загрузите версию для телевизора на компьютер и установите ее с флешки на телек. Или воспользуйтесь нашей подробной инструкцией по установке приложений на Андроид ТВ.

Смотреть MovieLab

О выходе обновлений приложение будет оповещать вас само, вам только нужно будет каждый раз соглашаться с установкой. Какие же возможности дает использование приложения:

Удобный поиск и просмотр фильмов. Со смартфона возможен стриминг на телевизор.

При регистрации на сайте будет сохраняться история просмотров и место, где вы закончили смотреть какой-либо фильм.

Удобная авторизация на телевизоре со смартфона.

Синхронизация истории просмотров между разными устройствами и веб-версией для зарегистрированных пользователей.

Возможность создавать закладки с интересными фильмами при регистрации.

Настройка внешнего вида главной страницы.

Ограничение просмотра с использованием сотовых данных.

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Как видите, подобные возможности предоставляют онлайн-кинотеатры на платной основе, а здесь все бесплатно. Конечно, этот сервис не обошелся без минусов:

Периодическая реклама во время просмотра.

Если вы хотите начать просмотр фильма с самого начала, то придется долго листать до нужного момента. Нет кнопки “Начать сначала”, как у того же КиноПоиска.

Других серьезных минусов у сервиса нет. Я пользуюсь им уже больше полугода и могу однозначно посоветовать всем его как минимум попробовать. Я думаю, что MovieLab вас не разочарует, и вы сможете найти там то, что понравится именно вам. Можете также ознакомиться с сервисом для просмотра фильмов Кинопаб. А для любителей сериалов мы подготовили отдельный материал про онлайн-кинотеатр ZonaSerialov.