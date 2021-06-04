Apple выпустит одно из лучших своих приложений для Android. Угадайте, какое?

Несмотря на то что у Apple довольно много сервисов, которые можно было сделать кросс-платформенными, компания никогда особенно к этому не стремилась. Единственное исключение, которое она сделала до сих пор, касалось Apple Music. Но это можно считать своего рода экспериментом, потому что это был первый подписной сервис компании такого типа. Да, был ещё iCloud, но там и цены другие, и потенциальный охват у него, как ни крути, уже. Тем не менее, совсем скоро для Android выйдет, пожалуй, лучшее и наиболее технологически продвинутое приложение Apple – «Локатор».

О том, что Apple может выпустить «Локатор» для Android нельзя было и мечтать. Ведь, если помните, в Купертино отказались выпускать iMessage для Android, опасаясь, что пользователи iOS уйдут на конкурирующую платформу, потому что им будет доступен привычный сервис для общения.

Что купить вместо AirTag для Android? Нашёл замену в 5 раз дешевле

А тут целый «Локатор», который позволяет искать пропавшие гаджеты с поддержкой Bluetooth, используя обширную инфраструктуру устройств Apple, которые способны принимать сигнал бедствия по BLE и передавать информацию о координатах пропажи реальному владельцу.

Локатор для Android

«Локатор» для Android выйдет в ближайшие полгода. Так, по крайней мере, сказали представители Apple в интервью CNET. По их словам, это произойдёт ещё до истечения 2021 года. Поскольку приложение предназначается для альтернативной платформы, опираться на обновления iOS в данном случае нет смысла.

Будут ли все Android-смартфоны поддерживать «Локатор», сказать сложно. Ведь работа сервиса построена на том, чтобы объединить все устройства с Bluetooth в единую экосистему и использовать в качестве пассивных приёмников сигнала от пропавших гаджетов с целью их последующей ретрансляции.

AirTag оказался опасен для пользователей Android

Но если в случае со своими устройствами Apple могла адекватно оптимизировать работу «Локатора» и всех системных инструментов, отвечающих за приём сигнала и его последующую передачу, чтобы эта процедура не тратила много энергии, в случае с Android всё будет не так-то просто.

Ведь, как мы знаем, на Android работают смартфоны самых разных типов с разным железом и на разных версиях операционной системы. Поэтому высоко вероятно, что добиться от них идентичного энергопотребления будет довольно сложно, если не сказать невозможно. Так что не исключено, что «Локатор» будет работать только на новых устройствах.

Как искать потерянные вещи на Android

Вообще, выпуская «Локатор» для Android, Apple преследует три больших цели:

Во-первых, компании нужно защитить пользователей Android от слежки AirTag, чтобы избежать судебных исков. Ведь у Android нет инструментов, которые могли бы оповестить тех, у кого нет iPhone, о том, что за ними следят.

Во-вторых, так Apple может увеличить аудиторию AirTag. Всё-таки сегодня трекер рассматривается как наиболее совершенное решение для поиска пропавших предметов, и на Android явно есть те, кто хотели бы его купить.

OPPO готовит аналог AirTag, который можно будет заряжать

В-третьих, так Apple расширяет инфраструктуру, на которую могут опираться пропавшие устройства с Bluetooth. Так они смогут обращаться не только к iPhone, но и к Android-смартфонов, которых по миру намного больше.

То есть Apple по факту преследует свои собственные цели. Очевидно, что в компании хорошенько всё прикинули и поняли, что пользы от запуска «Локатора» на Android будет больше, чем вреда. Всё-таки это не то приложение, ради которого люди останутся на iOS. Значит, можно открыть его конкурентам.