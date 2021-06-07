Мы все ошибались! Фанаты Apple не так уж и любят компанию

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Артем Сутягин 0

Многие думают, что Apple — это секта, которая затягивает в свои объятия и уже никуда никогда никого не отпускает. С одной стороны, это действительно так, но только отчасти. Собственная экосистема компании действительно затягивает, но есть и кроссплатформенные экосистемы, которые позволяют переходить с одной платформы на другую. Я сам пользуюсь продукцией Apple, но только той, которая мне нравится. При этом я всегда готов от нее отказаться, если что пойдет не так. Именно такое поведение отражается в исследовании, которое говорит о том, что пользователи не так лояльны к купертиновской компании, как об этом принято думать. Есть даже конкретные цифры.

Тим

Когда твои клиенты от тебя уходят, это всегда неприятно.

Кто променял Apple на Android

Согласно данным, опубликованным во время выяснения отношений между Apple и Epic Games, от 12% до 26% пользователей iPhone переключились на другое устройство в период с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2020 года. Данными поделилась сама Apple, и пусть она не называет, на какую именно платформу перешли пользователи, но догадаться не сложно. Вряд ли они решили бросить все и начать пользоваться кнопочными телефонами. Можно смело сделать вывод, что 99,(9)% пользователей переключились на Android.

Несмотря на то, что данные собраны и обработаны самой Apple, интересно то, как они разнятся в течение года. То есть в какие-то периоды пользователи ”убегали” медленнее, а в какие-то — быстрее.

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Сколько людей отказались от iPhone

В третьем квартале 2019 года 19% пользователей iPhone искали другое устройство. Но в период с первого квартала 2020 года по второй квартал 2020 года более четверти пользователей iPhone отказались от покупки. Интереснее всего сопоставить эти цифры с тем, что именно в третьем квартале 2020 года представили серию iPhone 12, хотя фактические продажи начались позже.

Сопоставив эти данные можно сделать вывод, что пользователи iPhone с большей вероятностью откажутся от iOS в пользу Android незадолго до выпуска нового iPhone, чем сразу после его выпуска. Это подтверждается оттоком всего 12% пользователей после выхода iPhone 11.

Статистика

Отток клиентов есть и он зафиксирован в статистике.

Переход с Android на iPhone

Но не стоит принимать во внимание только отток пользователей, так как есть еще и приток, который не учитывается в приведенных цифрах. Тут можно предположить, что он как раз увеличивается после выхода новой модели и уменьшается, когда она заканчивает свой цикл. Проще говоря, сразу после выхода нового iPhone мало пользователей уходит от Apple и много приходит. А когда остается несколько месяцев до выхода новой модели, уходит больше, а приходит уже меньше.

В итоге, среднее количество пользователей не меняется, но интересно то, что пусть общее их количество и не меняется, база не остается постоянной — есть постоянная ротация.

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Однако есть еще один фактор, который примерно в это же время заставлял пользователей iPhone переходить на модели других производителей — пандемия и вызванные ей экономические сложности, которые уже ощущались во втором квартале 2020 года. В это время уже во всю закрывались предприятия, а людей рассаживали по домам. Все знают, что ценовой разброс Android-смартфонов намного шире, нежели iPhone. Среди них есть как суперфлагманы, так и очень бюджетные устройства.

iMac

Кроме iPhone у Apple есть и другие продукты, которые точно не перестанут покупать.

Если продолжить изучать данные о лояльности клиентов, то она снова подскочила до максимальных значений ближе к концу 2020 года, когда вышел iPhone 12, ставший самой прибыльной линейкой для компании. Сложно сказать, что поспособствовало этому — измененный дизайн, поддержка 5G, хорошая камера или что-то еще — но факт остается фактом. Даже в начале 2021 года, когда уже вышли Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21, именно iPhone 12 входил в тройку лидеров продаж в мире по итогам первого квартала.

Какой смартфон купить при переходе с iPhone на Android.

Как люди меняют телефоны

Выходит, что лояльность — понятие относительное. На нее сильно влияет огромное количество факторов — от наличия эксклюзивных приложений до стоимости. Хотя, пожалуй, именно стоимость оказывает самое большое влияние на выбор смартфона. Есть те, кто принципиально покупает только Android, и есть те, кто на дух не переносит ”зеленого робота”. Но между ними находится очень много людей и именно они переодически перебегают из лагеря в лагерь.

iPhone

Есть максимально лояльные пользователи, а есть те, кто готов к перебежкам.

Вот и получается, что их лояльность не так высока, а относиться это не только к тем, кто пользуется iPhone, но и к тем, кто в свое время выбрал Android. Это подтверждается опросами, которые мы неоднократно проводили на нашем сайте и в Telegram-чате. Согласно результатам, от 30 до 50% владельцев Android готовы взять iPhone, если откинуть вопрос высокой стоимости.

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