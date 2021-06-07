Мы все ошибались! Фанаты Apple не так уж и любят компанию

Многие думают, что Apple — это секта, которая затягивает в свои объятия и уже никуда никогда никого не отпускает. С одной стороны, это действительно так, но только отчасти. Собственная экосистема компании действительно затягивает, но есть и кроссплатформенные экосистемы, которые позволяют переходить с одной платформы на другую. Я сам пользуюсь продукцией Apple, но только той, которая мне нравится. При этом я всегда готов от нее отказаться, если что пойдет не так. Именно такое поведение отражается в исследовании, которое говорит о том, что пользователи не так лояльны к купертиновской компании, как об этом принято думать. Есть даже конкретные цифры.

Кто променял Apple на Android

Согласно данным, опубликованным во время выяснения отношений между Apple и Epic Games, от 12% до 26% пользователей iPhone переключились на другое устройство в период с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2020 года. Данными поделилась сама Apple, и пусть она не называет, на какую именно платформу перешли пользователи, но догадаться не сложно. Вряд ли они решили бросить все и начать пользоваться кнопочными телефонами. Можно смело сделать вывод, что 99,(9)% пользователей переключились на Android.

Несмотря на то, что данные собраны и обработаны самой Apple, интересно то, как они разнятся в течение года. То есть в какие-то периоды пользователи ”убегали” медленнее, а в какие-то — быстрее.

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Сколько людей отказались от iPhone

В третьем квартале 2019 года 19% пользователей iPhone искали другое устройство. Но в период с первого квартала 2020 года по второй квартал 2020 года более четверти пользователей iPhone отказались от покупки. Интереснее всего сопоставить эти цифры с тем, что именно в третьем квартале 2020 года представили серию iPhone 12, хотя фактические продажи начались позже.

Сопоставив эти данные можно сделать вывод, что пользователи iPhone с большей вероятностью откажутся от iOS в пользу Android незадолго до выпуска нового iPhone, чем сразу после его выпуска. Это подтверждается оттоком всего 12% пользователей после выхода iPhone 11.

Переход с Android на iPhone

Но не стоит принимать во внимание только отток пользователей, так как есть еще и приток, который не учитывается в приведенных цифрах. Тут можно предположить, что он как раз увеличивается после выхода новой модели и уменьшается, когда она заканчивает свой цикл. Проще говоря, сразу после выхода нового iPhone мало пользователей уходит от Apple и много приходит. А когда остается несколько месяцев до выхода новой модели, уходит больше, а приходит уже меньше.

В итоге, среднее количество пользователей не меняется, но интересно то, что пусть общее их количество и не меняется, база не остается постоянной — есть постоянная ротация.

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Однако есть еще один фактор, который примерно в это же время заставлял пользователей iPhone переходить на модели других производителей — пандемия и вызванные ей экономические сложности, которые уже ощущались во втором квартале 2020 года. В это время уже во всю закрывались предприятия, а людей рассаживали по домам. Все знают, что ценовой разброс Android-смартфонов намного шире, нежели iPhone. Среди них есть как суперфлагманы, так и очень бюджетные устройства.

Если продолжить изучать данные о лояльности клиентов, то она снова подскочила до максимальных значений ближе к концу 2020 года, когда вышел iPhone 12, ставший самой прибыльной линейкой для компании. Сложно сказать, что поспособствовало этому — измененный дизайн, поддержка 5G, хорошая камера или что-то еще — но факт остается фактом. Даже в начале 2021 года, когда уже вышли Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21, именно iPhone 12 входил в тройку лидеров продаж в мире по итогам первого квартала.

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Как люди меняют телефоны

Выходит, что лояльность — понятие относительное. На нее сильно влияет огромное количество факторов — от наличия эксклюзивных приложений до стоимости. Хотя, пожалуй, именно стоимость оказывает самое большое влияние на выбор смартфона. Есть те, кто принципиально покупает только Android, и есть те, кто на дух не переносит ”зеленого робота”. Но между ними находится очень много людей и именно они переодически перебегают из лагеря в лагерь.

Вот и получается, что их лояльность не так высока, а относиться это не только к тем, кто пользуется iPhone, но и к тем, кто в свое время выбрал Android. Это подтверждается опросами, которые мы неоднократно проводили на нашем сайте и в Telegram-чате. Согласно результатам, от 30 до 50% владельцев Android готовы взять iPhone, если откинуть вопрос высокой стоимости.