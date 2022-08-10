Большое обновление ВКонтакте. Что нового и как получить одним из первых

С весны 2022 года социальная сеть «ВКонтакте» переживает новый виток популярности. Из-за блокировки других популярных соцсетей многие пользователи ринулись именно в старый добрый ВК. Однако некоторые функции, привычные по тому же запрещенному в России Инстаграму, здесь оказались реализованы иначе. Но благо, что разработчики «ВКонтакте» ориентированы на пользователей и прислушиваются к пожеланиям своей аудитории. На днях было анонсировано самое крупное обновление в истории социальной сети. По масштабу оно должно превзойти даже давнюю пропажу «стены».

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Получать это обновление все пользователи будут дозированно. Во-первых не все функции выйдут в свет одномоментно. Во-вторых появляться будут не у всех сразу. Давайте разберемся, что нового появится «ВКонтакте» в ближайшее время и каким образом можно установить новую версию приложения на свое устройство.

Обновление ВКонтакте

Первое и, наверное, самое заметное, что подвергнется доработке, — это лента. Все внимание разработчиков сконцентрировано на том, чтобы новая лента выглядела максимально эстетично. По словам пресс-службы «ВКонтакте» ей стараются придать вид, как будто «в верстке глянцевого журнала». Сделано это будет следующим образом:

Появляются три разных соотношения сторон для постов, которые будут выбираться приложением автоматически в зависимости от используемого устройства. Доступны следующие варианты: 1х1, 3:4, 4х3.

Короткие посты будут полностью показываться в ленте.

Длинные посты будут скрываться за спойлером, при нажатии на который можно просмотреть полный текст публикации.

Если к посту приложена какая-то музыка, то помимо кнопки «Play» будет отображаться обложка альбома, при клике на которую можно посмотреть все песни, входящие в его состав.

Ссылка на видео будет отображаться в виде небольшой миниатюры, напоминающий музыкальный проигрыватель. При нажатии произойдет разворот на полный экран.

Кажется, что изменения не очень значительные, но если так подумать, то эти моменты действительно смогут сделать ленту приятной для глаз. Особенно радует то, что размеры поста будут подбираться под каждое устройство. С учетом того, какой огромный зоопарк различных смартфонов и планшетов на руках у пользователей, это нововведение давно напрашивалось.

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Однако одним из самых важных обновлений «ВКонтакте» являются отметки «Нравится». Появилась возможность поставить быстрый лайк на любую публикацию с помощью двойного тапа. При этом подписчики не увидят, кто поставил лайк, а только их количество. Но оценка будет учитываться в дальнейших рекомендациях. А список лайкнувших будет доступен только автору поста.

Эти, казалось бы, небольшие изменения станут фундаментом для дальнейшего внедрения новых функций. Так будут полностью переработаны:

Главный экран мобильного приложения.

Раздел «Сервисы».

Профиль пользователя.

Раздел «Сообщества.

Что конкретно изменится на этих страницах, будет сообщено в момент обновления каждой из них. Но ожидаем, что внешний вид станет также лучше. Отдельно следует отметить, что планируется внедрение экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0. Если про NFT сказать ничего точно нельзя, то Web 3.0, скорее всего, будет завязан на искусственный интеллект и какие-то новые крутые рекомендации.

Как обновить ВК на телефоне

Чтобы получить новые функции одним из первых, необходимо обновить установленное у вас на смартфоне приложение «ВКонтакте». Большинство пользователей скажет: что сложного? Зайди в Google Play и обнови. Но все не так просто, как кажется. Складывается ощущение, что у разработчиков ВК либо какие-то проблемы с размещением новых версий в Гугловском магазине, либо они просто этого не хотят делать. На момент публикации в Google Play содержится версия 7.35 от 21 июля 2022 года. При этом актуальной на сегодняшний день является версия 7.37 от 8 августа.

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Получается, что единственным вариантом получить самую последнюю и актуальную версию приложения — это установка из альтернативных источников. В APKMirror содержится тоже устаревшая версия. Таким образом, остается воспользоваться российским магазином приложений RuStore. Чтобы обновить «ВКонтакте» с его помощью, необходимо сделать следующее:

Перейдите на официальный сайт RuStore.

Загрузите установочный файл магазина приложений.

Нажмите на загруженный файл для установки магазина приложений.

При необходимости разрешите установку из неизвестных источников.

Перейдите на страничку приложения «ВКонтакте» и нажмите кнопку «Обновить».

Дождитесь, когда загрузится обновление, и подтвердите установку.

После этих действий вы получите самую актуальную версию приложения социальной сети на ваш смартфон. Таким же образом можно обновить и Сбербанк Онлайн, и прочие удаленные из Google Play программы.