8 приложений для Android, которые нужно удалить. Они опасны

Кто бы что ни говорил, но Google Play – это помойка. Не даром её признали самым популярным источником вредоносного софта для Android. Просто пользователи в большинстве своём доверяют официальном магазину приложений Google и скачивают оттуда любое ПО без разбору. А какой ещё у них есть выбор? Ведь их всегда учили, что скачивать APK из интернета куда опаснее. В общем, это действительно так. Но остерегаться опасных приложений в Google Play нужно всегда. По крайней мере, постфактум.

Google добавила в Google Play функцию разгона загрузки приложений

Исследователи кибербезопасности из антивирусной компании McAfee обнаружили в Google Play 8 вредоносных приложений с многомиллионными загрузками. Попадая на устройства своих жертв, они скачивают получают доступ к сообщениям, а потом совершают от их имени покупки в интернете, подтверждая транзакции кодами верификации, которые приходят в виде SMS.

Вредоносные приложения для Android

В основном это приложения, которые потенциально высоко востребованы пользователями. Среди них есть скины для клавиатуры, фоторедакторы, приложения для создания рингтонов и др.:

com.studio.keypaper2021

com.pip.editor.camera

org.my.famorites.up.keypaper

com.super.color.hairdryer

com.celab3.app.photo.editor

com.hit.camera.pip

com.daynight.keyboard.wallpaper

com.super.star.ringtones

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Это названия пакетов приложений, то есть что-то вроде их идентификаторов. Поскольку всё это вредоносные приложения, их создатели знают, что их будут искать и бороться с ними. Поэтому они вполне могут быть готовы к тому, чтобы менять пользовательские названия приложений, которые видим мы с вами. Но это мы не можем этого отследить. Поэтому куда надёжнее с этой точки зрения отслеживать именно идентификаторы и удалять вредоносный софт по ним.

Как найти вирус на Android

Но ведь, скажете вы, на смартфоны софт устанавливается с пользовательскими названиями. Да, это так. Поэтому вам понадобится небольшая утилита, которая позволит вам эффективно выявить весь шлаковый софт, который вы себе установили, определив название их пакетов.

Скачайте приложение для чтения пакетов Package Name Viewer;

Запустите его и дайте те привилегии, которые запросит приложение;

Поочерёдно вбивайте в поиск названия пакетов, приведённые выше;

При обнаружении приложений с такими именами, нажимайте на них и удаляйте.

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Package Name Viewer удобен тем, что позволяет не просто найти нужное приложение по названию его пакета, но и при необходимости перейти в настройки для его удаления. Для этого достаточно просто нажать на иконку приложения, как вы попадёте в соответствующий раздел системы, где сможете остановить, отключить, удалить накопленные данные, отозвать привилегии или просто стереть нежелательную программу.

Как отменить подписку на Андроиде

Лучше всего приложение именно удалить. Это наиболее действенный способ защитить себя от его активности. Однако не исключено, что оно могло подписать вас на платные абонементы, поэтому для начала проверьте свою карту на предмет неизвестных списаний, а потом просмотрите список действующих подписок в Google Play:

Запустите Google Play и нажмите на иконку своего профиля;

В открывшемся окне выберите раздел «Платежи и подписки»;

Здесь выберите «Подписки» и проверьте, нет ли среди них неизвестных;

Если есть, просто нажмите напротив неё на кнопку «Отменить».

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В принципе, если подписка была оформлена через Google Play и оплата уже прошла, вы можете потребовать у Google вернуть уплаченные деньги. О том, как это делается, мы описывали в отдельной статье. Но поскольку разработчики таких приложений обычно тщательно продумывают способы воровства денег, как правило, они не используют встроенный в Google Play инструмент проведения платежей, чтобы их в случае чего не могли отозвать.