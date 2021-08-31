Самый частый вирус для Android. Что о нем надо знать

В медицине есть такое понятие, как реликтовые вирусы. Они находятся в коде ДНК живых организмов и по сути никак ему не мешают — просто когда-то давно стали частью популяции. Есть что-то подобное и на Android. Например, вирус ”Джокер”, который существует с 2017 года и с ним все уже как бы смирились. Борьба с ним идет, но он на первый взгляд не так опасен, чтобы сильно из-за него переживать. Время от времени он проявляется заново, но потом снова пропадает. За последние несколько месяцев это происходило уже два раза. Предлагаю познакомиться с ним поближе, чтобы понимать, о чем идет речь и стоит ли его бояться.

Что такое вирус ”Джокер”

Давайте начнем с самого начала и разберемся, что такое вирус/троян ”Джокер”. Надеюсь, это поможет вам избежать дальнейших проблем. Не зря же говорят, что вооружен тот, кто предупрежден.

Вирус ”Джокер” или вредоносное ПО, как его часто называют, представляет собой вредоносный код, который скрывается в приложениях Android. Эти приложения обычно размещаются в магазине Google Play. Сначала вредоносное ПО остается незамеченным и это самая опасная стадия. Именно в этот момент вирус может причинить больше всего вреда.

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”Джокер” классифицируется как троян-шпион. Он относится к семейству вредоносных программ, целью которых является сбор данных и выполнение операций без ведома или согласия пользователя. Они не блокируют телефон с целью выкупа и часто вообще никак себя на первый взгляд не проявляют, но все равно очень опасны. В первую очередь риски связаны с тем, что в наших телефонах хранится слишком много информации, включая финансовую.

Как работает вирус ”Джокер”

Вирус может украсть ваши SMS-сообщения, список контактов и информацию об устройстве. Исходя из этого, он может взаимодействовать с рекламными веб-сайтами и подписывать вас на премиальные услуги без вашего ведома. Таким образом это напрямую наносит вам финансовый ущерб. Сначала он полагался на мошенничество с помощью SMS, но этого оказалось недостаточно, и теперь он выполняет онлайн-платежи в фоновом режиме.

Как вирус попадает в телефон

Еще в сентябре 2020 года были зафиксированы первые пугающие цифры. ”Джокер” был обнаружен в 24 приложениях для Android. Вместе эти приложения скачали более 500 000 раз. Только после этого угроза была обнаружена, а приложения удалили из магазина. На данный момент вредоносная программа затронула людей более чем в 30 странах по всему миру.

В июне 2021 года вирус был обнаружен в 8 новых приложениях. На данный момент они все удалены из Google Play, но многие пользователи успели их скачать. Среди них были в основном приложения для сканирования, установки обоев и сообщений.

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Вскоре после предыдущего инцидента в августе 2021 года ”Джокер” опять проявил себя. На этот раз вредонос был обнаружен в 16 приложениях, доступных в Google Play. При этом субъектами распространения опять оказались приложения для сканирования PDF, приложения для SMS и приложения для обмена сообщениями в целом. Правда, в этот раз у нас нет статистики, сколько пользователей успели пострадать от этого.

Сколько телефонов заражены вирусом

Еще в январе 2020 года Google сообщила, что удалила более 1700 приложений, содержащих это вредоносное ПО. Таким образом компания сделала большую часть тяжелой работы в деле борьбы с вирусом. Получается, что она удалила большинство этих приложений еще до того, как это заметили компании, занимающиеся кибербезопасностью. Поэтому, можно сказать, что число зараженных даже больше, чем было указано выше, так как это официальные данные.

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Как защитить телефон от вируса

Избегайте загрузки новых приложений, которые кажутся подозрительными. Как уже упоминалось, эта вредоносная программа обычно скрывается в приложениях, которые выдают себя за клиенты для работы с SMS, сканеры и тому подобное. Так же вирус встречается в приложениях для редактирования изображений и некоторых других.

Перед загрузкой приложения обязательно проверьте отзывы и старайтесь на загружать приложения, на которые вы перешли в Google Play через баннеры на сайтах и в социальных сетях. Так же стоит избегать присланных с незнакомых номеров или в рассылках ссылок.

К сожалению, это может повлиять на разработчиков, но у вас будет время, чтобы убедиться, что это не афера. Если вы доверяете разработчику, скачайте его, а если нет, то лучше не рисковать. В конце концов на кону ваши деньги и ваш телефон.

Как узнать, что на телефоне вирус

В большинстве случаев вы ничего не замечаете и не узнаете, что у вас на телефоне есть этот вирус. По крайней мере так можно сказать на основании того, что мы видели раньше. Проблемы вы заметите, как только вирус причинит вред и начнет уводить у вас деньги.

Проблема еще и в том, что все приложения просят кучу разрешений при установке, поэтому даже такими действиями приложение себя не выдаст. Единственным признаком, который может броситься вам в глаза, может стать некоторое замедление работы телефона или больший нагрев. Но если у вас производительное устройство, вы можете не заметить и этого.

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Вы так же можете заметить, что на вашем телефоне появляются новые приложения, хотя это редкость.

Опасно ли скачивать приложения из Google Play

Как мы видим на примере ”Джокера”, скачивать приложения из Google Play иногда действительно опасно. При этом вирусы в первую очередь стремятся именно в магазин приложений. Так их может скачать существенно больше пользователей, чем через APK. А заодно эти пользователи будут менее опытными и не заметят, что у них что-то не так.

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В любом случае вирусы попадают в магазин из-за недостаточности мер безопасности. Цензоры Google просто проверяют приложения слишком формально. Поэтому убедитесь, что устанавливаете только те приложения, которым вы доверяете, особенно, если вы устанавливаете их вручную из стороннего источника.