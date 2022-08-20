Google опять ворует у Apple. В Андроид появится крутая фишка из iOS 16

То, что Андроид и iOS регулярно копируют друг у друга различные функции, ни для кого не секрет. Можно даже сказать, что в какой-то мере это нормально. Реализация каждой идеи в любом случае в каждой операционной системе происходит по-разному. В частности, с Андроида на iOS перекочевал в свое время центр уведомлений и виджеты, а в обратном направлении — перемещение курсора по задержанию пробела и быстрые ответы на сообщения из уведомлений. Этот список можно продолжать в обе стороны, поэтому пользователи уже давно не удивляются взаимному копированию.

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В этой связи появление каких-то ключевых фишек одной платформы у конкурентов не должно никого удивлять. Но одно дело копировать то, что проверено и успешно функционирует, а совсем другое — пытаться взять идею, которая находится на стадии бета-тестирования и предложить свое видение. Именно так и происходит в настоящий момент с новыми возможностями виджета Pixel At a Glance на смартфонах Google Pixel. Давайте посмотрим, какие новшества у него появятся и как они будут работать.

iOS 16 — что нового

На WWDC 2022 Apple представила новую версию операционной системы для iPhone — iOS 16. Основные ее фишки сосредоточены вокруг безопасности и кастомизации внешнего вида. Так появилась возможность достаточно гибко настраивать экраны блокировки, устанавливая шрифт, динамические обои и виджеты. Все эти нововведения лежат на поверхности, и их очень легко может увидеть любой желающий.

Но одной из самых крутых фишек новой операционной системы, которая была показана на презентации, но не замечена некоторыми пользователями, — это Live Activities. Ее суть заключается в том, что сторонние разработчики, благодаря открытым API, смогут отображать какую-то информацию на экране блокировки Айфона. Многие скажут: “Вот удивили то! Никакого отличия от обычных уведомлений”. Но самое интересное в том, что информация на таком баннере будет обновляться в режиме реального времени. То есть в некоторых ситуациях даже не придется запускать приложение, чтобы что-то посмотреть.

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Представьте, вы ждете такси. Чтобы отслеживать путь машины и вовремя выйти на улицу, вы держите программу открытой и расходуете аккумулятор. Благодаря Live Activities вы можете спокойно заблокировать ваше устройство. Баннер с маршрутом будет отображаться прямо на экране блокировки и показывать, как автомобиль движется по направлению к вам. Удобно? Мягко говоря, да. С учетом того, что это похоже на небольшую революцию в том, как мы взаимодействуем с нашими смартфонами, то Apple решила доработать эту функцию. Она не появится одновременно с релизом iOS 16, а выйдет несколько позже.

Причем Live Activities не ограничивается только заказом такси. Ее можно применять для онлайн трансляций, спортивных соревнований, сервисов доставки и заказа еды, отображения пробок, когда вы задали маршрут домой, и еще огромного количества различных кейсов. С учетом того, что новые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат Always On Display, то можно предположить, что в каком-то виде баннеры Live Activities будут отображаться в этом режиме, хоть и не со стандартной частотой обновления. И тогда вообще не придется даже подсвечивать экран.

Виджеты на экране блокировки

Согласитесь, что функция достаточно крутая. Судя по всему, в Гугл подумали также и решили, что необходимо внедрить что-то подобное. Завязать ее решили на стандартный виджет, который есть на каждом смартфоне Pixel под названием Pixel At a Glance. До последнего обновления он поддерживал отображение следующей информации:

Пробки и время в пути.

Погоду.

Штормовые предупреждения.

Полеты по информации из GMail.

Информацию календаря.

После обновления ко всему этому списку добавился еще один пункт: отслеживание заказов еды на доставку или самовывоз. Судя по всему, это и есть аналог того, что представила Apple. Этот переключатель позволит в режиме реального времени отслеживать статус готовки и доставки вашей еды прямо с экрана блокировки. С одной стороны, это здорово, что такая возможность появляется, но с другой — ограничиваться только кейсом с едой совсем неправильно.

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По идее, Live Activities и его аналог обладают практически неограниченным потенциалом. Но, судя по всему, в Гугл просто не понимают, каким образом еще можно задействовать такой виджет. Видимо, подсмотреть идею у Apple получилось, а вот реализацию — нет. Именно по этой причине в Купертино и не стремятся к скорому внедрению Live Activities в финальную сборку iOS 16. Эпл дает разработчикам как следует продумать все сценарии использования и создать лучший.

Делается это для того, чтобы эта функция работала на благо пользователей, а не просто существовала внутри системы. К сожалению, Гугл не всегда поворачивается лицом к покупателям своих устройств. Это именно такой случай. Здесь явно прослеживается цель — запустить раньше конкурентов во что бы то ни стало. Скорее всего Live Activities на iOS 16 в полную силу заработает в конце этого года. Вот тогда мы и посмотрим, как реально надо создавать и внедрять новые функции. Apple явно этим произведет фурор. А вот у Гугл как-то не задалось.