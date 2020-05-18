7 крутых виджетов для Android, которые я советую попробовать

Всегда является большой проблемой найти хороший и интересный виджет для смартфона. Из-за этого многие не пользуются очень приятной особенностью Android, которая позволяет размещать виджеты на рабочем столе. Их можно располагать по-разному и так добиваться того, чтобы интерфейс стал еще более удобным. Я долгое время обходился без виджетов, но в последнее время начал пользоваться некоторыми и набрал несколько вариантов, которые мне нравятся. Я знаю, что мое мнение разделяют многие и готов поделиться списком, чтобы каждый попробовал что-то найти для себя и сделать интерфейс своего смартфона еще более интересным.

Виджеты для Android

Действительно, интерфейс современного смартфона хорош и позволяет получать быстрый доступ к приложениям. Впрочем иногда доступ к ним не нужен, если они запущены изначально. Многие приложения дают возможность вынести на рабочий стол небольшие плашки, зачастую произвольного размера, которые отображают самую важную информацию из приложения. Например, нет смысла открывать приложение погоды, если информацию из него можно вынести на такой небольшой прямоугольник и видеть его каждый раз, когда включаешь смартфон.

В вашем смартфоне уже есть виджеты. Для того, чтобы вынести их на рабочий стол, надо просто коснуться в том месте, где нет ярлыков приложений и немного подержать палец. В выпадающем меню выбираем ”виджеты”. Дальше можно будет ознакомиться со списком того, что доступно, коснуться его на какое-то время и вынести на рабочий стол. Все просто.

KWGT Kustom Widget Maker — универсальный виджет

Если вы считаете себя опытным пользователем виджетов, то KWGT это то, что вам надо. С ним вы сможете создавать собственные персональные виджеты с помощью простого редактора.

Некоторые возможности требуют платного доступа, но очень много чего будет бесплатно. В итоге, вы сможете собрать виджет, который будет содержать часы, карты, индикатор заряда батареи, память, музыкальный проигрыватель и многое другое. Вот такой виджетный комбайн получается.

Скачать KWGT Kustom Widget Maker из Google Play

Overdrop — виджет погоды для Android

Виджеты погоды максимально удобны и это то самое, с чего стоит начинать, если вы следите за ее состоянием и вам важно, что будет завтра. Вообще, виджетов погоды в Google Play достаточно много, но именно Overdrop выглядит самым дружелюбным. Он информативен, элегантно оформлен и понятен.

Он будет просто отображаться у вас на рабочем столе и вы не будете запускать приложение. Погода будет перед глазами каждый раз при разблокировке смартфона. Опять же, есть платные функции, но даже бесплатно доступно многое.

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Скачать Overdrop из Google Play

Data Counter Widget — Виджет счетчика данных

Другая часть системной информации, которую всегда удобно иметь перед газами, — это объем трафика, которые потребляет ваш телефон. Виджет Счетчик данных может отдельно отображать информацию по сотовой сети и по Wi-Fi.

Размер текста, цвет и фон могут быть изменены, а нажав на виджет, вы получите более подробную информацию (включая разбивку, какое из ваших приложений использует больше всего данных).

Скачать Data Counter Widget из Google Play

Musicolet — музыкальный виджет

Не поверите, но управлять музыкой тоже намного проще через виджет. Как правило, достаточно просто включить следующую песню или нажать паузу. С этим отлично справится и виджет.

Конечно, можно пользоваться другими способами управления. Например, отображением управления в шторке, но виджет намного приятней. Правда, самым жирным минусом виджета будет то, что он работает только с музыкой, которая сохранена на смартфоне. Потоковое воспроизведение он не поддерживает.

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Скачать Musicolet из Google Play

Calendar Widget — виджет календаря

В Календаре Google есть собственный виджет, но виджет Calendar Widget выглядит более интересно. Его дизайн можно очень тонко настраивать и он не перегружает рабочий экран, как это иногда делают другие виджеты календаря.

С правильной комбинацией текста, цветовых акцентов и размера виджета вы можете собрать то, что идеально вписывается в выделенную для этого часть вашего домашнего экрана.

Скачать Calendar Widget из Google Play

Sectograph — необычный виджет календаря

Sectograph — это еще один виджет календаря, но он не такой банальный, как остальные. Другие могут быть красивыми и понятными, но не один из них не отображает ваш день, разбив его на сектора.

Для наглядности сектора размещены по кругу и показывают все ваши дела на 24 часа. Так вы можете сразу увидеть, что вы должны делать прямо сейчас и что у вас впереди — это прекрасный пример действительно информативного виджета.

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Скачать Sectograph из Google Play

Google News — лучший новостной виджет

В наше время редко кто посещает страницы изданий для того, чтобы почитать новости. Все новости потребляются ”на ходу”, пролистывая их в ленте Twitter, Instagram или Telegram, где у нас тоже есть свой новостной канал.

У Google News, в котором мы тоже присутствуем, есть свой новостной виджет, который выведет интересные для вас новости непосредственно на рабочий стол. Новости можно будет открыть для более подробного изучения или пролистать дальше, если конкретная новость вам не интересна.

Скачать Google News из Google Play