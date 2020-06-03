Все не унимаются: Honor показал смартфон измеряющий температуру

Вот и дождались мы того момента, когда в смартфоны начинают встраивать не только камеры, лидары или аудиопроцессоры, но даже средства измерения температуры. Зачем это надо, пока остается загадкой, но факт наличия такого сенсора в телефоне уже есть. Сегодня Honor представила новый смартфон, который может сказать, какую температуру имеет предмет. Возможно, это просто попытка хоть как-то убежать от провала бренда и привлечь хотя бы немного новых пользователей. Не исключено и то, что это новое слово в технике и теперь даже в Купертино задумались над этим. Совсем скоро мы узнаем об этом, а пока просто можно ознакомиться с интересным с технической точки зрения устройством.

Характеристики Honor Play 4

Сегодня Honor представила свои новые смартфоны Honor Play 4 и Honor Play 4 Pro. Их характеристики это не самое главное, что в них есть, но давайте сначала перечислим их, а чуть ниже я попробую объяснить, почему это никому не нужно.

Обычная версия Honor Play 4 работает на процессоре MediaTek Dimensity 800 (скоро придется намного чаще пользоваться этими процессорами из-за санкций). Изображение выводится на FullHD экран с диагональю 6,71 дюйма.

Почему я больше не куплю смартфоны Huawei

Камера смартфона имеет четыре модуля: 64 Мп основной, 8 Мп ширик, 2 Мп макро и датчик глубины. Для борьбы с перегревом есть система жидкостного охлаждения, а за автономность отвечает батарея емкостью 4300 мАч с 22,5-ваттной зарядкой.

Pro-версия выпускается с температурным ИК-сканером или без него, но производительность обеих версий будет одинаковой. В основе смартфона лежит процессор Kirin 990 и память 8/128 ГБ.

Из остального можно отметить экран с диагональю 6,81 дюйма, камеру на 40 Мп и 3x кратным оптическим зумом, батарею емкостью 4300 мАч и быструю 40-ваттную зарядку.

Цена версий варьируется в зависимости от памяти и составляет в пересчете на рубли примерно от 17 000 до 29 000 рублей. Разница между Pro-версией с датчиком измерения температуры и без него составляет примерно 1 000 рублей. Это не так много, и если уж покупать, то можно и доплатить, но вот будут ли пользователи обращаться к такой функции, это большой вопрос.

Что самое важное в телефоне

Говорить о том, что в современном телефоне есть что-то, что важнее остального, не очень логично. Эволюционный процесс сам привел нас к тому, что ничего неважного в смартфонах нет. Более того, все, что есть, уже эволюционировало и достигло очень высокого уровня развития.

Например, лет пятнадцать назад камера в телефонах была только для того, чтобы быть. К ней почти не предъявлялось требований и ее наличие уже говорило о том, что со средством связи все нормально. Даже после массового появления камер никто не говорил: ”Фу! Только одна камера?”. Люди просто радовались тому, что она есть.

Единственное, к чему сейчас предъявляют требования и говорят, что это действительно нужно, так это инновации. Они обязательно должны быть, а производителям надо выходить из своей зоны комфорта и рисковать, предлагая что-то действительно новое. Экраны OLED — классно! Модули ИИ — супер! Распознавание лица — вообще шикарно!

Вот только что-то такое предлагается нам с вами крайне редко. Из свежего можно назвать, пожалуй, только выезжающую камеру, да складные смартфоны. Первое положили на алтарь борьбы за 5G, а второе как-то не получилось пока. Идея крутая, но выстрелить с ней сразу производители не смогли. А может просто поспешили и технологии еще не готовы.

Honor Play 4 Pro с измерением температуры

Сегодня нам показали новый Honor Play 4 Pro, но не кажется ли вам, что применение в конструкции измерителя температуры выглядит немного странно? Я имею в виду, почему из множества странных инноваций китайцы выбрали именно эту?

В России не так данов представили Honor 30 Pro+. У нас он уже есть.

Перефразирую вопрос. Готовы ли вы купить новый телефон только из-за того, что там есть средство для измерения температуры? А еще, часто ли вы будете им пользоваться? Особенно, если учесть, что измерение возможно только в диапазоне от минус двадцати до плюс ста градусов. Уверен, что для измерения температуры тела это работать не будет. То есть погрешность будет очень большая. Хотя такая возможность под рукой действительно была бы полезной.

Что тогда еще можно измерить при помощи такого датчика? Допустим, можно было бы узнавать температуру напитков или еды. Может быть кто-то применял бы это в работе, но все это настолько узко, что про такие случаи у нас в редакции говорят: ”Когда ты оказался на вершине горы и над тобой пролетит орел, тогда это тебе действительно понадобится”.

Куда полезнее было бы встроить в конструкцию телефона дальномер, который точно покажет, сколько расстояния до того или иного объекта. Или тот же лидар в новом iPad, который может полноценно строить 3D-объекты. Это действительно удобно и полезно, хоть и без явного прорыва.

Единственное, что радует в этом смартфоне, так это то, что в нем не забыли хорошее железо и сделали не очень высокую цену. Вот это куда больший прорыв, чем функция, которая куда менее полезна, чем, например, тот же фонарик. Без него, кстати, действительно сложно.