Можно ли использовать Android-смартфон для измерения расстояний и размеров

Честно говоря, затрудняюсь сказать, когда именно это началось, но с какого-то момента всем вдруг стало не наплевать на дополненную реальность. Не то чтобы она стала главной технологией, но почему-то многие разработчики стали применять её в своих приложениях. Особенно отличилась Google, которая перевела в дополненную реальность и навигацию в Google Maps, и онлайн-экскурсии в Arts & Culture, и даже сделала виртуальную AR-рулетку, с помощью которой стало можно замерять габариты разного рода объектов. Но насколько точны эти измерения? Проверил на собственном опыте.

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Для измерений я скачал приложение Google Measure для Android (скачать), «Рулетку» для iOS и взял обычную строительную рулетку, доставшуюся мне от мастера, который выкладывал у меня в ванной плитку. Я её не воровал, просто мастер оказался забывчивым, а перезванивать и оповещать о том, что он забыл свой инструмент, я не стал. Впрочем, к чему это я? А к тому, что раз человек плитку выложил идеально ровно, значит, посредственным инструментарием он не пользуется, а значит, моему трофею можно доверять. Поэтому обычную рулетку я беру за эталон и буду сравнивать все измерения именно с ней.

Приложение-линейка для Android

Начать измерения я решил с высоты комода «Мальм» из ИКЕА. Несмотря на то что, согласно информации на официальном сайте шведской компании, она равна 78 см, рулетка показала несколько другие цифры – 77,5 см. Тогда я решил проверить её точность на длине, с которой тоже вышел затык. По официальным данным, это 160 см, а по данным моей рулетки — 160,5 см. Сошлась только глубина. В обоих случаях вышло 48 см. Чтобы убедиться в точности своей рулетки, я измерил с её помощью высоту и ширину стиральной машинки и микроволновки – всё оказалось в норме. Из этого я делаю вывод, что ИКЕА допускает небольшие погрешности в расчётах. Ну да ладно, не об этом речь.

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Первым делом после рулетки я провёл измерения с помощью Google Measure. Я запустил приложение, откалибровал его, и сделал замер. Все три раза высота получилась разной: 77 см, 80 см, 139 см. Но если два измерения из трёх, в общем, примерно соответствуют действительности, то третье оказалось совсем неверным. Так получилось из-за того, что все три раза измерения производились с разного расстояния: чем ближе я подносил смартфон с приложением к объекту измерения, тем больше оказывался результат. А вот произвести полноценный замер ширины и глубины комода у меня не получилось, потому что каждый раз приложению не удавалось установить фокус, и оно требовало более контрастный фон (комод у меня чисто белый). То есть, если вам нужно отмерить нужное расстояние на отштукатуренной стене, у вас ничего не выйдет.

Можно ли измерять с помощью смартфона

У «Рулетки» от Apple показатели оказались ещё хуже. Всё, что я ни пытался измерять с её помощью, всё оказывалось меньше сантиметров эдак на 10-15. Поэтому я пришёл к выводу, что это приложение для измерения не подходит от слова совсем, а потому отказался от него ещё в середине эксперимента. Но поскольку бросать эксперимент на полдороги было нельзя, я решил продолжить измерения только с помощью обычной рулетки и Google Measure, поскольку можно считать, что именно они вышли в финал.

В качестве заключительного опыта я взял весы от Xiaomi, которые имеют квадратную форму со стороной 28 см. Это и официальные цифры, и результат измерения моей рулетки. А вот приложение Google Measure даже тут умудрилось налажать. Я провёл измерения трижды, и снова получил разные результаты: 26, 27, 29 см. Они отличались друг от друга в зависимости от того, насколько близко к ним был расположен смартфон, и чем ближе я подносил его к весам, тем больше оказывался результат. Значит, с точностью у такого рода приложений дела обстоят не самым лучшим образом.

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В какой-то момент мне всё-таки удалось встать так, чтобы получились заветные 28 см у весов и 78,5 см у комода. Но для этого мне пришлось несколько раз то приблизиться, то отдалиться от объекта измерения. То есть получается, что точность работы софта зависит именно от расстояния, с которого производятся измерения. Поэтому использовать приложения вроде Google Measure для точных замеров — например, при домашнем ремонте — не имеет никакого смысла. Ну, а поскольку неточные замеры, как правило, никому не нужны, то и пользоваться рекомендую исключительно обычными рулетками.