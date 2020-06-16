Новый менеджер паролей сделает Android еще более похожим на iOS

Пусть многие критикуют Android или iOS, особенно, если пользуются противоположной системой, но надо быть более рассудительным и понимать, что плюсы есть и там, и там. Если посмотреть на них, то начинаешь представлять, как выглядела бы идеальная операционная система. Именно поэтому разработчики обеих операционных систем периодически заимствуют идеи друг друга, еще больше сближая свои продукты. Это хорошо, ведь это эволюция, к которой стремится все в мире. А этот раз такая эволюция коснулась функции, которая позволит владельцам Android-смартфонов намного проще переходить с одного аппарата на другой. А заодно станет намного проще логиниться в приложениях, которые вы временно удаляли.

Новый функции Android

Google постоянно делится информацией с разработчиками. Это что-то вроде небольших презентаций новых функций, которые им хорошо было бы применять в новых приложениях. Это сможет повысить их конкурентоспособность и сделает проще жизнь многих пользователей Android. В таких видео даются ответы на многие вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто создает приложения.

В рамках текущих бета-релизов Android 11 компания Google опубликовала новое видео для разработчиков, в котором рассказывается, как компания планирует изменить способ входа в приложения и службы. Это может показаться какими-то сложными техническими данными, но то, что они могут нам принести, действительно очень радует.

Google внедряет совершенно новую систему под названием Block Store, и если разработчики действительно ее используют, войти в систему с вашими приложениями на новом телефоне будет так же просто, как восстановить из резервной копии в процессе установки.

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Видео довольно короткое, и в числе прочего оно охватывает новую кроссплатформенную систему входа в систему «One Tap», которая облегчит вход в службы, если вы не знаете, как зарегистрировать учетную запись. Но это еще не все и самое интересное, как это часто бывает, в конце.

Авторизоваться с Android станет намного удобнее

Block Store сможет исправить одну из самых неприятных проблем Android — настройку нового устройства. Когда вы переходите на новый телефон или покупаете телевизор с Android, вход во все ваши сервисы становится настоящей болью. Не все доверяют диспетчеру паролей, и если вы используете разные данные для каждой учетки, как это и положено делать, вам может понадобится некоторое время для настройки параметров при переходе на новое устройство.

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Служба резервного копирования и восстановления Android также не включает данные учетной записи. Хотя, некоторые данные все же хранятся в ней, говорить о том, что так можно обойти все подножные камни, не приходится. Поэтому Block Store стремится исправить все это и теперь главное чтобы разработчики подхватили эту идею и начали использовать ее в своих новых продуктах или готовить обновления для уже существующих.

Как будут защищены пароли в Android

Приложения, которые поддерживают новый API-интерфейс Block Store, будут использовать систему на основе токенов для хранения учетных данных на телефоне пользователя. Эти токены могут быть скопированы с использованием сквозного шифрования непосредственно в вашу учетную запись Google.

Проще говоря, приложения и сервисы, которые поддерживают Block Store, позволят вам войти в систему и безопасно хранить эту информацию таким образом, чтобы все ваши устройства могли легко подключиться при восстановлении из резервной копии. Возможно, все упростится настолько, что даже не надо будет подтверждать действие. Вы просто включите телефон, подождете пару минут и получите устройство, на котором все будет настроено, как на старом устройстве.

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Какой будет новая система хранения паролей Android

Разработчики могут добавлять все, что им нужно, в этот токен, чтобы приложение или сервис могли подгружать те данные, которые нужны для их работы после выхода из системы. В некотором роде можно сказать, что это будет что-то типа функции ”Связка ключей” или ” Keychain” на iOS. Там эта система работает уже несколько лет и очень хорошо себя зарекомендовала, избавив пользователей от необходимости помнить все пароли, которые у них только есть. А заодно дав возможность более безопасно устанавливать разные пароли для каждой учетной записи. Не секрет, что для взлома аккаунта достаточно знать электронную почту и пароль. Если данные утекли на одном из сервисов, достаточно просто попробовать это на других и с очень большой долей вероятности вас ждет успех. Если у вас такое было, расскажите в нашем Telegram-чате.

Мне кажется, что это одно из самых значительных изменений, которые Google может внести в Android как платформу, и это должно очень серьезно облегчить переключение между телефонами. Однако, надо понимать, что Google просто дала разработчикам инструмент и теперь уже только от них зависит, будут ли они им пользоваться или пустят все на самотек, продолжая делать все так, как есть. Отчасти этому может поспособствовать недоверие к системе шифрования. Но если они это сделают, система резервного копирования и восстановления Android может, наконец, начать конкурировать с Apple. Надо просто признать, что там она действительно лучше.