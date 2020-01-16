С тех пор, как Huawei запретили пользоваться сервисами Google, китайцы пытаются всячески минимизировать понесённые из-за этого потери. Сначала Huawei взялась перевыпускать уже существующие смартфоны под новыми названиями и с более продвинутым «железом». Это позволило ей продолжить устанавливать на них Google Play Services, потому что по документам это были не новые устройства, а старые, на которые санкции США не распространяются. Тем не менее, очень быстро стало понятно, что бесконечно долго на этом выезжать не получится и надо делать что-то на перспективу.

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Первоочередной целью Huawei было создать конкурентоспособный магазин приложений. Несмотря на то что у неё уже был каталог AppGallery, его предстояло наполнить софтом, чтобы он стал интересен не только китайской аудитории, для которой изначально и создавался, но и всем остальным. Это было сложной задачей, но Huawei, надо отдать ей должное, довольно неплохо с ней справилась и расширила ассортимент AppGallery настолько, что им даже стало можно пользоваться в России. А чтобы стало совсем здорово, китайцы решили позволить владельцам фирменных смартфонов запускать приложения для Android без установки.

Как запускать приложения без установки

Механизм, который обеспечивает запуск приложений без предварительной установки, называется Quick Apps и, по сути, является аналогом Instant Apps от Google. Поэтому ограничения, которыми они связаны, у них примерно одинаковы. Из-за того, что софт не может сохранить в памяти устройства все свои файлы, то и его функциональность будет неполной. В результате, если вы попробуете запустить игру без установки, скорее всего, вам будет доступна только пара первых уровней, а для продолжения придётся произвести полную установку.

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Тем не менее, Huawei уверяет, что благодаря Quick Apps пользователи смогут экономить пространство при использовании тяжёлых приложений, требовательных к ресурсам. Получается, что большая часть функций ПО, установленного таким образом, всё-таки сохранится, хотя это только предстоит проверить. Но, если китайцы действительно позволят пользоваться большей частью возможностей приложений из AppGallery, не устанавливая их, это будет прорыв.

Как работает Quick Apps

Несмотря на то что утверждается, что Quick App не требует установки приложения в принципе, на самом деле это не совсем так. Чтобы игра или программа запустились, необходимо, чтобы небольшой пакет данных всё-таки был загружен на устройство. Однако его объём чаще всего не превышает 3% от суммарного веса приложения, которое пользователь хочет опробовать. Это, во-первых, отличный способ сэкономить доступное пространство, если его немного, а, во-вторых, очень удобно в качестве продвинутого демо-режима. Активация Quick Apps происходит по нажатию на отдельную кнопку, которая располагается в интерфейсе рядом с кнопкой загрузки.

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Прямо сейчас механизм Quick Apps доступен только на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, потому что им действительно нужнее. Дело в том, что это единственные смартфоны компании, которые изначально несовместимы с сервисами Google, а потому их владельцам приходится обходиться собственными службами Huawei, во многом не дотягивающими до решения поискового гиганта. Впрочем, есть надежда, что совсем скоро китайцы развернут Huawei Mobile Services среди всех пользователей и тогда все мы сможем без проблем испытать Quick Apps в реальных условиях.