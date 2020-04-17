Почему я никогда не скачиваю приложения для Android из интернета

Операционная система Android открывает пользователям поистине большие возможности. Благодаря её открытости с ней можно делать всё что угодно – от кастомизации отдельных элементов интерфейса до установки каких угодно приложений, которые можно скачивать откуда угодно. Но если в осторожной кастомизации операционной системы, как я уже выяснил, нет ничего плохого, то вот о загрузке софта из ненадёжных источников – читай из интернета – я бы настоятельно рекомендовал вам забыть. У меня на это есть несколько объективных причин.

Опасные приложения для Android

Начнём с того, что сама Google категорически против того, чтобы пользователи Android скачивали приложения из интернета. Для этого в ОС с некоторых пор появился даже специальный механизм, который блокирует APK-файлы, не просто предупреждая пользователя об их небеяопасности, а буквально запрещая их загрузку. Причина его появления довольно проста: как правило, такой софт не проходит проверку и может представлять опасность для пользователя, который его скачивает.

Это не пустые слова. Практика показывает, что злоумышленники очень часто встраивают во взломанные версии приложений, которые распространяются бесплатно и привлекают пользователей, не желающих платить за софт, вирусное ПО. Это может быть что угодно – от рекламных скриптов и программ-майнеров до шпионов и кейлоггеров, которые сканируют пароли и логины, а потом перехватывают доступ к учётным записям, банковским аккаунтам, электронной почте и мессенджерам. Поэтому чисто в целях собственной безопасности скачивать софт из интернета не стоит.

APK-файлы приложений для Android

Безусловно, в интернете существуют источники, которым вроде бы можно доверять, например, XDA, APKPure, APKMirror и им подобные. Владельцы этих ресурсов проверяют весь софт, который публикуют, но, во-первых, это не является гарантией его абсолютной безопасности, а, во-вторых, из-за того, что приложения там публикуются в формате APK-файлов, их загрузка сокращает доступный объём хранилища на устройстве. Ну, смотрите сами.

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APK – это, по сути, установочный файл, который загружается отдельно и после установки приложения не удаляется, а остаётся в памяти. Да, они весят не так-то и много – по 10-30 МБ, — но если вы скачаете, предположим, 50 или 100 таких файлов, они займут от 0,5 до 3 ГБ. Да, их можно удалить разом, если воспользоваться специальным приложением для очистки памяти, но я уже рассказывал, почему предпочитаю ими не пользоваться, тем более что куда проще не накапливать на устройстве всякий хлам, чем потом пытаться очистить от него хранилище.

Пиратство на Android

Ну, и заключительная причина, которая, возможно, кому-то покажется надуманной, — это потакание пиратству. Надеюсь, вы понимаете, что, скачивая взломанные версии приложений – а в интернете они, как правило, именно взломанные, — вы не позволяете разработчику зарабатывать. В результате не только страдает его доход, но и возможность дальнейшего выпуска обновлений для уже существующих приложений и новых программ.

Думаете, я выдумываю? Отнюдь. Ведь многие разработчики именно из-за пиратства не хотят выпускать свой софт под Android вообще либо делают это с большой задержкой относительно iOS. Просто они знают, что, если выпустить новинку в Google Play сразу, её непременно взломают, и выложат в открытый доступ. С App Store ничего такого не произойдет никогда.

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Поэтому для части разработчиков Android является своего рода факультативной платформой, для которой, в общем-то, можно выпустить новое приложение, но не возлагая на него каких-либо надежд. Выстрелит – хорошо, взломают и будут скачивать бесплатно – ну и ладно. Вот только из-за этого в Google Play нет многих крутых программ и игр, которые есть на iOS, и это сильно обесценивает Android.