Почему я никогда не скачиваю приложения для Android из интернета

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Иван Кузнецов 3

Операционная система Android открывает пользователям поистине большие возможности. Благодаря её открытости с ней можно делать всё что угодно – от кастомизации отдельных элементов интерфейса до установки каких угодно приложений, которые можно скачивать откуда угодно. Но если в осторожной кастомизации операционной системы, как я уже выяснил, нет ничего плохого, то вот о загрузке софта из ненадёжных источников – читай из интернета – я бы настоятельно рекомендовал вам забыть. У меня на это есть несколько объективных причин.

Неизвестные источники на то и неизвестные, что никто не знает, чем они полны

Опасные приложения для Android

Начнём с того, что сама Google категорически против того, чтобы пользователи Android скачивали приложения из интернета. Для этого в ОС с некоторых пор появился даже специальный механизм, который блокирует APK-файлы, не просто предупреждая пользователя об их небеяопасности, а буквально запрещая их загрузку. Причина его появления довольно проста: как правило, такой софт не проходит проверку и может представлять опасность для пользователя, который его скачивает.

За пределами Google Play гораздо больше шансов нарваться на вирусы

Это не пустые слова. Практика показывает, что злоумышленники очень часто встраивают во взломанные версии приложений, которые распространяются бесплатно и привлекают пользователей, не желающих платить за софт, вирусное ПО. Это может быть что угодно – от рекламных скриптов и программ-майнеров до шпионов и кейлоггеров, которые сканируют пароли и логины, а потом перехватывают доступ к учётным записям, банковским аккаунтам, электронной почте и мессенджерам. Поэтому чисто в целях собственной безопасности скачивать софт из интернета не стоит.

APK-файлы приложений для Android

Установочные файлы имеют свойство скапливаться и засорять память смартфона

Безусловно, в интернете существуют источники, которым вроде бы можно доверять, например, XDA, APKPure, APKMirror и им подобные. Владельцы этих ресурсов проверяют весь софт, который публикуют, но, во-первых, это не является гарантией его абсолютной безопасности, а, во-вторых, из-за того, что приложения там публикуются в формате APK-файлов, их загрузка сокращает доступный объём хранилища на устройстве. Ну, смотрите сами.

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APK – это, по сути, установочный файл, который загружается отдельно и после установки приложения не удаляется, а остаётся в памяти. Да, они весят не так-то и много – по 10-30 МБ, — но если вы скачаете, предположим, 50 или 100 таких файлов, они займут от 0,5 до 3 ГБ. Да, их можно удалить разом, если воспользоваться специальным приложением для очистки памяти, но я уже рассказывал, почему предпочитаю ими не пользоваться, тем более что куда проще не накапливать на устройстве всякий хлам, чем потом пытаться очистить от него хранилище.

Пиратство на Android

Ну, и заключительная причина, которая, возможно, кому-то покажется надуманной, — это потакание пиратству. Надеюсь, вы понимаете, что, скачивая взломанные версии приложений – а в интернете они, как правило, именно взломанные, — вы не позволяете разработчику зарабатывать. В результате не только страдает его доход, но и возможность дальнейшего выпуска обновлений для уже существующих приложений и новых программ.

Крутые игры выходят на Android с задержкой именно из-за пиратства

Думаете, я выдумываю? Отнюдь. Ведь многие разработчики именно из-за пиратства не хотят выпускать свой софт под Android вообще либо делают это с большой задержкой относительно iOS. Просто они знают, что, если выпустить новинку в Google Play сразу, её непременно взломают, и выложат в открытый доступ. С App Store ничего такого не произойдет никогда.

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Поэтому для части разработчиков Android является своего рода факультативной платформой, для которой, в общем-то, можно выпустить новое приложение, но не возлагая на него каких-либо надежд. Выстрелит – хорошо, взломают и будут скачивать бесплатно – ну и ладно. Вот только из-за этого в Google Play нет многих крутых программ и игр, которые есть на iOS, и это сильно обесценивает Android.

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3 комментария Оставить свой

  1. DrMeth

    Скачивал, скачиваю и буду скачивать. Просто надо знать где и что брать.

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