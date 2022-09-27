Правда ли, что приложение ВКонтакте удалили из Google Play

26 сентября по непонятной причине Apple удалила из фирменного магазина приложений App Store программы VK. Обосновать это санкциями нельзя, так как непосредственно на VK их никто не накладывал. Пока что из Google Play все приложения, в том числе клиент социальной сети ВКонтакте, никуда не делся. Но сомнений, что через какое-то время это произойдет, нет совершенно никаких. Благо, что у смартфонов на Андроиде перед Айфонами есть одно очень важное преимущество.

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Устройства на операционке Google не ограничены тем, откуда на них можно устанавливать приложения. Чтобы внезапное удаление важных для вас программ не вызвало какие-то трудности, собрали все способы, которыми можно обновить или установить ВКонтакте на смартфон на Андроиде в случае удаления его из Google Play.

Скачать ВКонтакте на Андроид

Самый простой способ обновить любое приложение — это скачать его с сайта разработчика. К сожалению, VK пока не выкладывает apk-файл своего клиента ВКонтакте в свободный доступ к себе на сайт. Скорее всего, еще есть надежда, что хотя бы из Google Play его не удалят. Но, я думаю, что как только и там приложения не станет, его можно будет скачать с официального сайта. Но пока такой возможности нет, предлагаю загрузить его с APKMirror. Но перед этим необходимо провести подготовительную работу и разрешить вашему браузеру установку приложений из неизвестных источников. На примере смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco сделать это можно следующим образом:

Открыть настройки.

Выбрать раздел “Приложения”.

Перейти в пункт “Все приложения”.

Найти браузер, с помощью которого вы планируете загружать apk-файл. В моем случае это Google Chrome.

Пролистать в самый низ и разрешить установку из неизвестных источников.

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Как только эти действия завершены, можно переходить непосредственно к загрузке и установке интересующих вас приложений. Для этого сделайте следующее:

Откройте сайт APKMirror.

Найдите интересующее приложение. В нашей ситуации это клиент социальной сети ВКонтакте.

Нажмите кнопку “Скачать APK”.

Система высветит предупреждение, что файл может быть опасным. Игнорируйте его нажатием кнопки “Все равно скачать”.

Через три точки в правом верхнем углу перейдите в раздел “Скачанные файлы”.

Нажмите на загруженный apk-файл чтобы начать его установку.

Если у вас уже была установлена какая-то версия приложения ВКонтакте до этого, то система предложит ее обновить. Если же не было, то установить. После этого останется только войти в свою учетную запись и благополучно продолжать пользоваться всеми функциями, которые вас интересуют. В случае выхода новой версии приложения просто в точности также загрузите ее с APKMirror и установите на смартфон. Остальные приложения VK можно загрузить по следующим ссылкам:

Магазин приложений для Андроид

Но 25 мая VK запустила свой собственный магазин приложений для Андроида под названием RuStore. На нашем сайте про него выходил отдельный материал. В текущей ситуации его главным преимуществом будет то, что все приложения VK, которые пропадут из Google Play, без всяких проблем можно установить из фирменного магазина. Тем более VK продолжает его активно развивать и потихоньку прикручивает все больше и больше новых функций. Для использования RuStore на вашем смартфоне сделайте следующее:

Разрешите браузеру установку приложений из неизвестных источников по инструкции выше.

по инструкции выше. Скачайте по ссылке установочный apk-файл RuStore.

Установите магазин на ваш смартфон.

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После установки необходимо разрешить RuStore установку приложений. Для этого необходимо:

Открыть настройки.

Перейти в раздел “Приложения”.

Выбрать пункт “Все приложения” и найти в нем RuStore.

Пролистать в самый них и активировать установку из неизвестных источников.

После этого можно спокойно устанавливать и обновлять любые приложения, которые есть в RuStore:

Запустите магазин приложений.

Авторизуйтесь в нем под своей учетной записью VK .

. Если вы хотите установить клиент социальной сети ВКонтакте, то перейдите по этой ссылке.

Нажмите кнопку “Скачать”, если у вас нет старых версий, или “Обновить”, если до этого приложение уже было установлено.

Как только приложение будет загружено, нажмите кнопку “Установить” и дождитесь окончания процесса установки.

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Теперь вы можете спокойно пользоваться всеми преимуществами актуальной версией приложения ВКонтакте. Обратите внимание, что в RuStore доступны все приложения, в том числе:

И многие другие программы, которыми владеет VK. Поэтому RuStore можно назвать самым удобным способом установки этих приложений на Андроид.