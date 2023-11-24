В HarmonyOS NEXT не будет поддержки APK. Как теперь устанавливать приложения на Huawei

  2. Темы
  3. Софт
Иван Кузнецов

Несмотря на то что Huawei представила HarmonyOS почти три года назад и уже перевела на нее почти все свои устройства, долгое время у людей не было понимания, что из себя представляет новая операционка компании. Во-первых, казалось странным, что новую ОС разработали настолько быстро, ведь вышла она меньше чем через год после введения санкций. Во-вторых, довольно скоро выяснилось, что в основе HarmonyOS по-прежнему лежит Android, так что до полной самостоятельности ей явно было еще далеко. Правда, Huawei, судя по всему не оставила намерений полностью перейти на свою платформу, а потому объявила, что в HarmonyOS NEXT, которая вот-вот выйдет, лишится поддержки APK. А значит, и устанавливать Android-приложения на нее будет невозможно.

В HarmonyOS NEXT не будет поддержки APK. Как теперь устанавливать приложения на Huawei. Huawei намерена отказаться от AOSP в основе HarmonyOS. Фото.

Huawei намерена отказаться от AOSP в основе HarmonyOS

Правда ли, что Huawei запретит установку APK

APK (Android Package Kit) - это исполнительные файлы приложений для Android, которые используются для ручной установки.

Отказ от поддержки APK для фирменных устройств Huawei — это не фигура речи и не несбыточный прогноз, а, по сути, свершившийся факт. В новой версии операционной системы, которая получила название NEXT, ее действительно не будет. Вместо нее будут использоваться исполнительные файлы, разработанные эксклюзивно под HarmonyOS.

Правда ли, что Huawei запретит установку APK. HarmonyOS NEXT — следующая версия фирменной ОС Huawei. Фото.

HarmonyOS NEXT — следующая версия фирменной ОС Huawei

Это связано с тем, что компания решила окончательно отвязать свою платформу от AOSP и сосредоточиться на развитии собственного стандарта приложений. То есть с момента релиза HarmonyOS NEXT все совместимые устройства, которые будут обновлены до новой сборки, больше не будут работать с приложениями для Android.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Вместо APK на HarmonyOS NEXT будут использоваться так называемые HAP-файлы. По сути, это те же исполнительные файлы приложений, но с другим расширением, ориентированным исключительно на собственную операционную систему Huawei. Они используют тот же принцип установки, но не обладают обратной совместимостью с Android.

Как устанавливать приложения на Huawei

Сказать, что эта новость повергла пользователей в шок, значит, не сказать ничего. Ведь все приложения, с которыми все мы сегодня взаимодействуем на своих смартфонах, планшетах и даже смарт-часах, изначально написаны либо под iOS, либо под Android. Да и сама HarmonyOS суть Android. Но не могли же в Huawei объявить об отказе от APK ради красного словца.

На самом деле все куда проще. Немногие знают, что существует две версии HarmonyOS: китайская и международная. Так вот на данном этапе APK отключат только для первой, поскольку это и есть та самая настоящая HarmonyOS. Она уже не так сильно связана с Android и достаточно развита, а значит, имеет смысл начать создавать необходимый запас приложений, разработанных специально под нее.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

При этом для международной версии, которая фактически представляет собой прошивку EMUI на базе Android, ничего не изменится. По крайней мере, в ближайшие несколько лет, пока необходимая адаптация не завершится. Они и дальше будут поддерживать APK и смогут скачивать софт хоть в виде установочных файлов привычного формата, хоть в виде полноценных приложений из популярных каталогов вроде RuStore, AppGallery или Google Play.

Какие устройства Huawei работают на HarmonyOS

Huawei вообще очень выборочно и медленно переводит свои устройства, поставляемые на международный на HarmonyOS. Например, мой смартфон Huawei Nova 11 Pro до сих пор работает под управлением EMUI 13 на базе Android 12, и о плановом переходе на фирменную ОС компании пока нет и речи.

Какие устройства Huawei работают на HarmonyOS. Планшеты Huawei в России давно работают на HarmonyOS, но это просто переименованная EMUI. Фото.

Планшеты Huawei в России давно работают на HarmonyOS, но это просто переименованная EMUI

А вот мой планшет Huawei MatePad Air использует в качестве основы HarmonyOS 3.0, хотя базируется она, как указывалось выше, не на собственной платформе, а на том же Android. Так происходит из-за того, что китайская и международная аудитории ОС сильно различаются, как различается и софт, который они используют.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ТЕХНОКОТ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ ЛУЧШИХ МАТЕРИАЛОВ СО ВСЕГО ИНТЕРНЕТА

Часы Huawei Watch GT 4, кстати, тоже используют в качестве основы HarmonyOS. Носимая версия ОС также работает на основе AOSP, но довольно сильно отличается от WearOS. Поэтому глобально Huawei не зависит от того, что происходит с исходной платформой, поскольку может развивать свои прошивки самостоятельно.

HarmonyOS — это Android или нет

Но зачем вообще отделять HarmonyOS от AOSP? Не лучше ли оставить все как есть, сохранив за ней совместимость с колоссальным количеством приложений? Во-первых, из-за разделения на китайскую и международную версии Huawei приходится проделывать одну и ту же работу дважды а это не очень рационально. Во-вторых, аналитики Huawei изучили ситуацию с распространением фирменной операционки и поняли, что iOS и Android по-прежнему лидируют без перспектив к кардинальному изменению ситуации.

HarmonyOS — это Android или нет. Повышение самостоятельности HarmonyOS — это позитивный шаг в ее развитии. Фото.

Повышение самостоятельности HarmonyOS — это позитивный шаг в ее развитии

Чтобы сдвинуть дело в мертвой точки, было решено вложиться в проект HarmonyOS по полной программе. Одним из направлений его развития и должны стать собственные приложения, чтобы ОС перестала быть форком Android, а превратилась в самостоятельную платформу с необходимым софтом. А там и остальные разработчики подтянутся, распробовав ее преимущества.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Что из этого выйдет, пока сказать сложно. С одной стороны, Huawei осознанно усложняет себе жизнь, хотя могла бы и дальше использовать AOSP в качестве основы для HarmonyOS. Но, с другой, ее желание выйти в свободное плавание вполне понятно. Продолжая использовать Android, компания сильно ограничивала себя — и в необходимости использовать устаревшие версии платформы, и в неспособности начать покорять новые вершины, привлекая к собственной разработке новых разработчиков и производителей электроники.

Теги
Лонгриды для вас
Huawei
Как перенести пароли с iPhone на Huawei и включить синхронизацию в Google Chrome

Санкции, вот уже четыре года действующие в отношении Huawei, хоть и подкосили компанию, всё-таки не сломили её. Китайцы не только сделали собственный - и притом довольно неплохой - магазин приложений, но и разработали собственный способ установки сервисов Google в обход правил. В результате ими стало вполне себе комфортно пользоваться даже в отсутствие Гугл Плей. Ну, по крайней мере, такой образ фирменным смартфонам рисует сам производитель, однако никто почему-то не говорит о том, что перенести пароли с iPhone на Huawei без костылей практически невозможно. Впрочем, выход есть.

Читать далее
Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3

После того, как компания Huawei представила свою складную новинку этого года, я понял, что хочу себе такой телефон. Уверен, многие подумали так же, ведь этот смартфон даже по фотографиям получился на редкость интересным. Но, забегая вперед, я могу сказать, что он не только отлично выглядит, но и замечательно работает. А самое главное, он может изменить отношение пользователей к складным смартфонам в целом. По крайней мере, я понял, что ими уже не просто можно, а даже нужно пользоваться. Конечно, если вы готовы заплатить за это устройство. Но ведь и стоит оно уже примерно столько же, сколько обычный флагман.

Читать далее
Huawei Mate 60 Pro
Почему новый смартфон Huawei поставил всех на уши

Несмотря на то что Huawei после введения американских санкций не пропала с рынка совсем, её устройства стали куда менее интересны для массовой аудитории. Сказалось и отсутствие Google Play, и несовместимость со многими приложениями, требующими поддержки GMS, и ограниченные технические возможности. Huawei лишилась производства своих собственных процессоров Kirin и стала вынуждена использовать чипсеты Qualcomm, которые специально для её смартфонов урезали по всем фронтам. Однако новый Huawei Mate 60 Pro буквально взорвал рынок и даже поставил на уши американских военных.

Читать далее