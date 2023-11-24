В HarmonyOS NEXT не будет поддержки APK. Как теперь устанавливать приложения на Huawei

Несмотря на то что Huawei представила HarmonyOS почти три года назад и уже перевела на нее почти все свои устройства, долгое время у людей не было понимания, что из себя представляет новая операционка компании. Во-первых, казалось странным, что новую ОС разработали настолько быстро, ведь вышла она меньше чем через год после введения санкций. Во-вторых, довольно скоро выяснилось, что в основе HarmonyOS по-прежнему лежит Android, так что до полной самостоятельности ей явно было еще далеко. Правда, Huawei, судя по всему не оставила намерений полностью перейти на свою платформу, а потому объявила, что в HarmonyOS NEXT, которая вот-вот выйдет, лишится поддержки APK. А значит, и устанавливать Android-приложения на нее будет невозможно.

Правда ли, что Huawei запретит установку APK

APK (Android Package Kit) - это исполнительные файлы приложений для Android, которые используются для ручной установки.

Отказ от поддержки APK для фирменных устройств Huawei — это не фигура речи и не несбыточный прогноз, а, по сути, свершившийся факт. В новой версии операционной системы, которая получила название NEXT, ее действительно не будет. Вместо нее будут использоваться исполнительные файлы, разработанные эксклюзивно под HarmonyOS.

Это связано с тем, что компания решила окончательно отвязать свою платформу от AOSP и сосредоточиться на развитии собственного стандарта приложений. То есть с момента релиза HarmonyOS NEXT все совместимые устройства, которые будут обновлены до новой сборки, больше не будут работать с приложениями для Android.

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Вместо APK на HarmonyOS NEXT будут использоваться так называемые HAP-файлы. По сути, это те же исполнительные файлы приложений, но с другим расширением, ориентированным исключительно на собственную операционную систему Huawei. Они используют тот же принцип установки, но не обладают обратной совместимостью с Android.

Как устанавливать приложения на Huawei

Сказать, что эта новость повергла пользователей в шок, значит, не сказать ничего. Ведь все приложения, с которыми все мы сегодня взаимодействуем на своих смартфонах, планшетах и даже смарт-часах, изначально написаны либо под iOS, либо под Android. Да и сама HarmonyOS суть Android. Но не могли же в Huawei объявить об отказе от APK ради красного словца.

На самом деле все куда проще. Немногие знают, что существует две версии HarmonyOS: китайская и международная. Так вот на данном этапе APK отключат только для первой, поскольку это и есть та самая настоящая HarmonyOS. Она уже не так сильно связана с Android и достаточно развита, а значит, имеет смысл начать создавать необходимый запас приложений, разработанных специально под нее.

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При этом для международной версии, которая фактически представляет собой прошивку EMUI на базе Android, ничего не изменится. По крайней мере, в ближайшие несколько лет, пока необходимая адаптация не завершится. Они и дальше будут поддерживать APK и смогут скачивать софт хоть в виде установочных файлов привычного формата, хоть в виде полноценных приложений из популярных каталогов вроде RuStore, AppGallery или Google Play.

Какие устройства Huawei работают на HarmonyOS

Huawei вообще очень выборочно и медленно переводит свои устройства, поставляемые на международный на HarmonyOS. Например, мой смартфон Huawei Nova 11 Pro до сих пор работает под управлением EMUI 13 на базе Android 12, и о плановом переходе на фирменную ОС компании пока нет и речи.

А вот мой планшет Huawei MatePad Air использует в качестве основы HarmonyOS 3.0, хотя базируется она, как указывалось выше, не на собственной платформе, а на том же Android. Так происходит из-за того, что китайская и международная аудитории ОС сильно различаются, как различается и софт, который они используют.

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Часы Huawei Watch GT 4, кстати, тоже используют в качестве основы HarmonyOS. Носимая версия ОС также работает на основе AOSP, но довольно сильно отличается от WearOS. Поэтому глобально Huawei не зависит от того, что происходит с исходной платформой, поскольку может развивать свои прошивки самостоятельно.

HarmonyOS — это Android или нет

Но зачем вообще отделять HarmonyOS от AOSP? Не лучше ли оставить все как есть, сохранив за ней совместимость с колоссальным количеством приложений? Во-первых, из-за разделения на китайскую и международную версии Huawei приходится проделывать одну и ту же работу дважды а это не очень рационально. Во-вторых, аналитики Huawei изучили ситуацию с распространением фирменной операционки и поняли, что iOS и Android по-прежнему лидируют без перспектив к кардинальному изменению ситуации.

Чтобы сдвинуть дело в мертвой точки, было решено вложиться в проект HarmonyOS по полной программе. Одним из направлений его развития и должны стать собственные приложения, чтобы ОС перестала быть форком Android, а превратилась в самостоятельную платформу с необходимым софтом. А там и остальные разработчики подтянутся, распробовав ее преимущества.

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Что из этого выйдет, пока сказать сложно. С одной стороны, Huawei осознанно усложняет себе жизнь, хотя могла бы и дальше использовать AOSP в качестве основы для HarmonyOS. Но, с другой, ее желание выйти в свободное плавание вполне понятно. Продолжая использовать Android, компания сильно ограничивала себя — и в необходимости использовать устаревшие версии платформы, и в неспособности начать покорять новые вершины, привлекая к собственной разработке новых разработчиков и производителей электроники.