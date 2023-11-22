Почему смартфоны Huawei — лучшее, что со мной случалось. Вы о них многого не знали

Мое знакомство с техникой Huawei началось в самом начале 2019 года, когда я купил себе смартфон Honor View 20. С тех пор я перепробовал множество устройств на Android и iOS, но ни один из них не дотягивал по уровню удобства и технологичности до аппаратов Huawei. Xiaomi сводили с ума бесчисленными проблемами в прошивке и рекламой, Samsung — лагами системы, которые начинались через полгода использования, а iPhone — общей технической отсталостью в виде медленной зарядки, низкой частоты обновления экрана и ограниченным набором доступных приложений. В результате я взял и вернулся на Huawei, выбрав в качестве основного устройства Huawei Nova 11 Pro, о котором у нас выходил большой материал. Поэтому, думаю, вы можете представить мое недовольство, когда я прочел статью автора AndroidInsider.ru Германа Вологжинина о недостатках смартфонов своего любимого бренда. Сказать, что я возмутился, значит не сказать ничего. Так что вот мой ответ.

Почему Алиса не работает на заблокированном экране

Первая претензия, которую мой коллега предъявил к смартфонам Huawei, сводилась к отсутствию собственного голосового ассистента. Дескать, компания так и не удосужилась выпустить своего голосового помощника, тогда как Google Assistant на аппаратах бренда не доступен в силу несовместимости с пакетом сервисов GMS. Все бы ничего, но Герман Вологжанин поставил в вину Huawei и то, что даже Алиса от Яндекса не работает на ее смартфонах как ассистент по умолчанию, а только при использовании Yandex Launcher. Мне есть что на это ответить.

Во-первых, мне казалось, что в отрасли уже давно сформировался какой-никакой консенсус относительно проприетарных голосовых ассистентов. Производители приняли за аксиому тот факт, что создание умного помощника «постольку-поскольку» уже не имеет смысла. Поэтому своих ассистентов нет еще у многих популярных вендоров. В России люди пользуются Алисой и вряд ли уже от нее откажутся.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Во-вторых, голосовой помощник в кармане — штука чаще всего откровенно бесполезная. Честно, я даже не помню, когда в последний раз мне приходилось обращаться к телефону и о чем-то его спрашивать. Разговаривать будто с самим собой на людях мне попросту стыдно, а дома есть целый ворох умных колонок. Но все это меркнет на фоне того, что у меня в принципе нет желания общаться с телефоном. Намного быстрее сделать все нужные мне манипуляции на сенсорном экране.

В-третьих, недоступность Алисы на смартфонах по умолчанию — это проблема, которая касается, кажется, вообще всех устройств на Android без исключения. Вы не сможете вызвать ее голосом ни на Самсунгах, ни на Xiaomi, ни на OnePlus, ни на каких-либо других аппаратах, если не установите лаунчер Яндекса. Но даже с ним вам не удастся активировать Алису с экрана блокировки — она не включится ни при каких обстоятельствах, пока телефон заблокирован.

Какие процессоры ставят в смартфоны Huawei

Huawei действительно сильно ограничена в выборе процессоров, которыми она может оснащать свои смартфоны. Поэтому она вынуждена довольствоваться урезанными чипами Qualcomm, из которых американцы предусмотрительно выпилили 5G-модем. В российских реалиях потеря, прямо скажем, небольшая. Сетей пятого поколения у нас все равно нет. Но мой коллега нашел, к чему придраться и здесь.

Ему показалось неправильным, что Huawei ставит в свои смартфоны процессоры прошлых лет выпуска. Это действительно так: компании попросту не позволяют закупить чипсеты последнего поколения, и она вынуждена даже во флагманах использовать камни не новее Snapdragon 8+ Gen 1.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ТЕХНОКОТ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ ЛУЧШИХ МАТЕРИАЛОВ СО ВСЕГО ИНТЕРНЕТА

Прежде всего использование процессоров прошлого и даже позапрошлого поколения не кажется мне чем-то предосудительным, если это не оказывает негативного влияния на работу устройства. В сущности, я покупаю смартфон, и хочу, чтобы он работал быстро, выполняя все функции, которые для него заявил производитель. К тому же, Huawei за годы использования одних и тех же чипов отшлифовала их практически до идеала, и мой Huawei Nova 11 Pro на базе стабильнейшего Snapdragon 778G это подтверждает. Сказывается и опыт инженеров компании, которые давно имеют дело с этим камнем, и хорошо оптимизированная прошивка EMUI, которой вообще все равно на чем работать. Кажется, она будет делать это просто прекрасно даже на железе от калькулятора.

Что касается Snapdragon 8+ Gen 1, то первое время Huawei P60 Pro и правда страдал от троттлинга и сбрасывал графическую производительность при ощутимой нагрузке. Но, во-первых, если предельно стабильный процессор, который уже зарекомендовал себя, начинает работать как-то не так, возникает предположение, что это просто баг. Во-вторых, долго такие проблемы не живут, поэтому предлагаю тем, кто сомневается, протестировать Huawei P60 Pro самостоятельно и проверить, существует ли баг до сих пор.

Обновляется ли Android на смартфонах Huawei

Смартфоны Huawei в России по-прежнему работают под управлением Android, хоть компания и старается не делать на этом акцента. Я не вижу в этом большой проблемы, учитывая, что компания взяла от операционки только базис под названием AOSP, собрав на его основе собственную и очень качественную прошивку EMUI. Однако Герман Вологжанин счел нечестным тот факт, что Huawei скрывает номер версии Android, который используется в смартфонах бренда.

Например, мой Huawei Nova 11 Pro работает на базе Android 12, и мне вообще нет до этого дела. Ну, подумайте сами: какая вам разница, какой номер указан в настройках в графе версия ОС? Главное, что Huawei выполняет все обязательства, которые возлагаются на производителей смартфонов:

Она добавляет новые функции в прошивку, выпуская обновления для EMUI;

EMUI работает прекрасно практически на любых смартфонах Huawei, включая самые дешевые;

Каждый новый смартфон выходит на базе более новой версии EMUI с расширенным набором возможностей.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Да, это все еще не Android 14? Но сегодня влияние самой Google на свою платформу настолько незначительно, что вы бы не заметили более старую версию ОС ни на одном другом смартфоне. Ведь даже на устройствах Pixel используется отдельная оболочка, а чистый Android, в общем, уже можно было бы вообще не обновлять. Производители справятся сами.

Чем Huawei Nova 11 Pro отличается от Nova 10 Pro

Герман Вологжанин — главный педант AndroidInsider.ru, который при случае может поправить даже главреда и его зама. У нас в редакции царит демократия и полная свобода слова, поэтому мы этому только рады. Но каково же было мое удивление, когда в своей статье мой коллега написал, что многие смартфоны Huawei вообще не отличаются друг от друга. Huawei Nova 10 Pro и Nova 11 Pro, которые Герман привел в пример, действительно принадлежат к одной линейке и очень похожи между собой, но позвольте…

Прежде всего существует такая штука как преемственность, которая в пределах одного модельного ряда абсолютно нормальна и естественна. Взять те же Айфоны, которые вообще не меняются внешне. Кроме того, не нужно забывать, что между релизом Nova 10 Pro и Nova 11 Pro прошло всего около года. Поэтому ожидать от них разительных отличий было бы странно. Впрочем, апгрейд все-таки есть:

Huawei Nova 11 Pro весит на 3 грамма меньше, чем Huawei Nova 10 Pro.

Huawei Nova 11 Pro упаковали в корпус с задней панелью из эко-кожи, что выгодно выделяет его не только на фоне модели предыдущего поколения, но и многих других смартфонов.

Huawei Nova 11 Pro, в отличие от Nova 10 Pro, использует защитное стекло Kunlun, которое отличается реально высокой прочностью: я несколько раз (случайно, само собой) ронял аппарат на кафель, и на экране не осталось ни одной царапины.

Градации встроенной памяти Huawei Nova 11 Pro — 256/512 ГБ против 128/256 ГБ у Nova 10 Pro.

Камер у Huawei Nova 11 Pro — 2, а не 3 как у Nova 10 Pro. Но это не даунгрейд, просто вместо третьего модуля, который никому не нужен, Huawei установила лазерный автофокус.

Huawei доработала быструю зарядку Huawei Nova 11 Pro. Поддерживаемая мощность осталась той же — 100 Вт, — но новинка заряжается на 50% за 15 минут.

Почему смартфоны Huawei стоят так дорого

Якобы высокие цены смартфонов Huawei, которые также не понравились моему коллеге, лично я проблемой не считаю. Не потому что я какой-то богач, а потому что в среднем они не выше, чем у других флагманов, а сами аппараты бренда очень живучи. Далеко за примерами ходить не надо.

Высокий уровень оптимизации железа и софта, качественные комплектующие и стабильная поддержка позволяет смартфонам Huawei служить вам очень и очень долго. Мой Honor View 20, который я покупал в 2019 году примерно за 30 с небольшим тысяч рублей, уже окупил себя несколько раз. Он до сих пор служит моей 8-летней дочке, и работает при этом идеально. Даже его аккумулятор не просит замены, стабильно отрабатывая минимум 2 дня.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

За все время использования Хонора он ни разу не завис, не заглючил, а я ни разу не сбрасывал его, потому что с ним что-то произошло. Единственный раз, когда мне пришлось откатить аппарат до заводских настроек, был факт передачи новой владелице, которая не шибко-то его и бережет. Нет сомнений, что и мой Huawei Nova 11 Pro протянет как минимум не меньше. А значит, претензию к высокой цене можно будет считать абсолютно неоправданной.