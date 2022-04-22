Huawei отказалась работать в России, но привезла оборудования на 15$ миллионов. Как так-то

Интересные дела творятся вокруг. С одной стороны против России постоянно вводятся санкции, а многие компании уходят с нашего рынка. Многие действуют более осторожно и заявляют, что приостанавливают работу, чтобы иметь возможность вернуться, когда предоставится возможность. Но есть и совсем необычные ситуации. Компании вроде уходят или приостанавливают продажи, но техника продолжает поступать на рынок. Звучит странно, но если верить появившейся информации, именно такая ситуация сложилась вокруг поставок Huawei оборудования на наш рынок. Мы, конечно, не против, но как такое вообще возможно?

Продает ли Huawei оборудование российским операторам

Новый отчет показал, что Huawei только что поставила партию телекоммуникационного оборудования в Россию. И это не просто пара телефонов, которые отгрузили какому-то продавцу, а большая партия телекоммуникационного оборудования, поставленная одному из российский операторов связи.

Кто покупает оборудование Huawei

Новости поступили от источников, знакомых с ситуацией. По крайней мере, именно об этом заявляет ресурс ITHome. Судя по всему, китайский технологический гигант поставил телекоммуникационное оборудование российскому «ВымпелКому». Источники сообщили, что поставки осуществлялись в рамках ранее заключенного контракта, однако новый контракт еще не утвержден. На этой неделе «ВымпелКом» получил крупную партию телекоммуникационного оборудования производства Huawei.

Сложно точно сказать на какую сумму было закуплено оборудования, но по словам людей, близких к условиям контракта, стоимость оборудования составляет примерно 15 миллионов долларов (примерно 1,12 миллиарда рублей по курсу). По словам двух источников, контракт на поставку был длительным и первоначально был подписан еще 24 февраля. Однако введенные санкции вызвали проблемы с поставками. Что-то подобное мы наблюдает и с другими поставщиками, которые под тем или иным предлогом приостанавливают продажи в России.

Приостановка продаж техники в России

Интересно и то, что многие кто не заявлял об этом тоже приостановили поставки, но сделали это из-за сложностей с логистикой или из-за того, что не знали какую цену установить на фоне меняющегося курса. Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, поставки снова начинаются, хотя и не в том объеме, который был пару месяцев назад — логистические трудности сохраняются.

Были и те компании, которые прикрывали свои сложности с поставками и боязнь нестабильности рынка формулировками о приостановке продаж. Впрочем, есть товары, которые запрещено поставлять в Россию на государственном уровне. Например, США запретили экспорт высокотехнологичной продукции в нашу страну. В частности сюда относятся поставки оборудования в котором используются американские технологии.

Санкции против Huawei

Тут можно вспомнить, как за такой формулировкой скрывался чуть ли не полный запрет на деятельность Huawei, которая пару лет назад была отрезана от производства собственных процессоров и компонентов для смартфонов. Почти в каждом из них применяются какие-то технологии, защищенные патентами американских компаний.

Тогда Huawei нашла выход, получив доступ к ограниченным объемам процессоров Qualcomm. Но, как сообщается, именно это и является слабым местом Huawei. Она является лидером по поставкам телекоммуникационного оборудования в мире и на нее очень легко надавить, пригрозив лишением квоты на процессоры, что фактически убьет ее подразделение смартфонов. С точностью утверждать это нельзя, но многие источники говорят именно о такой сложившейся ситуации.

Могут ли иностранные компании торговать в России

Впрочем, возможно, не все так страшно, ведь еще в феврале 2022 года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США также выпустило разъяснение о том, что экспорт или передача товаров для поддержания гражданской телекоммуникационной инфраструктуры будут исключены введенного правила. В этой ситуации мы сталкиваемся с еще большей неопределенностью, ведь раньше уже подтверждалась информация о том, что Huawei сворачивает часть бизнеса в России. Как обычно, более подробная информация появится чуть позже, а пока мы имеет то, что имеем.