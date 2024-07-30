Почему на HUAWEI нет сервисов Google

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Герман Вологжанин

К концу прошлого десятилетия компания HUAWEI превратилась в одного из лидеров на международном рынке смартфонов. По количество проданных устройств китайцы уступали лишь Samsung, попутно опережая Apple и Xiaomi. Но с начала 2020 года ситуация начала резко меняться, и продажи смартфонов некогда очень перспективной компании в буквальном смысле обрушились. Главная причина обвала заключается в том, что на HUAWEI нет сервисов Google, то есть, к примеру, YouTube и привычного магазина приложений Play Market. Но почему так произошло, как жить без Google, можно ли установить недостающие программы вручную, и что там у HONOR — аффилированного с HUAWEI бренда смартфонов?

Почему на HUAWEI нет сервисов Google. Разберемся, что вынудило HUAWEI отказаться от сервисов Google. Фото.

Разберемся, что вынудило HUAWEI отказаться от сервисов Google

Можно ли установить Гугл Плей на Хуавей

Самая частая причина, почему на телефоне нет Гугл, — версия устройства. Если вы покупаете модель, предназначенную для континентального Китая, на ней всегда отсутствуют сервисы американской компании из-за цензуры в КНР и нежелания Гугл выполнять требования местного правительства по удалению неугодного контента. Таково положение дел с 2009 года.

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Впрочем, как известно, Android — открытая операционная система. Поэтому вы без труда можете установить Play Market на телефон вместе с другими недостающими сервисами Google. Однако подобный трюк не пройдет с устройствами HUAWEI. Для них установка приложений заблокирована на системном уровне.

Можно ли установить Гугл Плей на Хуавей. На китайскую версию любого Android-смартфона (за исключением HUAWEI) можно вручную установить сервисы Google. Фото.

На китайскую версию любого Android-смартфона (за исключением HUAWEI) можно вручную установить сервисы Google

Начиная с 2019 года HUAWEI находится под санкциями США, которые были введены правительством Дональда Трампа. Это значит, что китайцы не могут сотрудничать с большинством технологических компаний Америки, включая Google, владеющей правами на Android. Почему HUAWEI под санкциями — другой вопрос.

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Почему Хуавей под санкциями

Проблемы HUAWEI в США начались еще в 2000-х. Компания, основанная бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая и активно субсидируемая правительством КНР, неоднократно обвинялась в промышленном шпионаже. Так, в 2003 году телекоммуникационная фирма Cisco Systems подала иск на HUAWEI, заподозрив китайцев в незаконном копировании своих патентов. Спустя год претензии появились у Fujitsu Network, а в 2008-м правительство США и вовсе заявило, что HUAWEI своими действиями представляет угрозу национальной безопасности. В частности, сообщалось, будто устройства китайского гиганта (а также ZTE) ведут себя подозрительно и осуществляют постоянную слежку.

Почему Хуавей под санкциями. Американским техногигантам запрещено сотрудничать с HUAWEI. Фото.

Американским техногигантам запрещено сотрудничать с HUAWEI

Тем не менее, все это время HUAWEI удавалось обходиться штрафами, а новый виток напряженности случился в 2018 году. Тогда китайский гигант угодил в черный список, с ним перестала сотрудничать ритейлерская сеть Best Buy, в вооруженных силах США запретили пользоваться смартфонами компании, а финансового директора HUAWEI даже арестовали. Как итог — Хуавей находится под санкциями, а отсутствие сервисов Гугл — далеко не единственное связанное с этим ограничение.

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Есть ли Гугл на Хонор

HONOR — компания, основанная в качестве суббренда HUAWEI в 2013 году. По этой причине ее продукция также попала под американские санкции. Но в конечном счете смартфонам HONOR удалось если не отделаться легким испугом, то по крайней мере обойти ограничения.

Есть ли Гугл на Хонор. HONOR в свое время легко отделалась. Фото.

HONOR в свое время легко отделалась

Просидев под санкциями почти год, HONOR была продана другой китайской компании Shenzhen Zhixin New Information Technology, а в 2021-м возобновила выпуск смартфонов с Google из-за снятия ограничений. Так что сегодня никаких проблем с Play Market, YouTube и другими американскими сервисами на HONOR нет.

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Работает ли Хуавей без Гугл

Может ли Android работать без Google? Конечно, и смартфоны HUAWEI это прекрасно доказывают. За время пребывания под санкциями китайцы импортозаместили почти все американские сервисы, придумав или прокачав собственные, а вместо магазина Google Play по умолчанию используется AppGallery.

Работает ли Хуавей без Гугл. У HUAWEI есть собственные сервисы, но и приложения Google можно накатить. Фото.

У HUAWEI есть собственные сервисы, но и приложения Google можно накатить

Вместе с тем недостатки у HUAWEI тоже присутствуют. Помимо того, что поначалу просто непривычно пользоваться смартфоном без Google и сложно переносить данные с неподсанкционного Android, потенциальному владельцу придется столкнуться с отсутствием многих игр и программ в AppGallery. Кроме того, обладатели устройств китайской компании то и дело жалуются на то, что не приходят уведомления на HUAWEI.

Как установить Гугл на Хуавей

Хотя на HUAWEI нельзя установить Google Play (магазин приложений), некоторые программы все-таки можно накатить, о чем мы рассказывали в рамках отдельного материала.

Как пользоваться сервисами Google на смартфонах HUAWEI

Обход ограничений стал реальным за счет MicroG и Gbox — софта, создающего виртуальную среду Android с Google. Разумеется, это костыли, но к ним можно привыкнуть, а кто-то и вовсе будет рад отсутствию Google на HUAWEI.

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