Как пользоваться сервисами Google на смартфонах Huawei на примере флагмана Pura 70

В 2024 году Huawei смогла как никогда укрепить свои позиции, невзирая на санкционное давление. Компании удалось потеснить даже Apple, увеличив свою долю на международном рынке премиум-смартфонов до 5%. Такие успехи позволили Huawei выйти сразу на третье место в мировом рейтинге и занять позицию безоговорочного лидера у себя на родине. Дошло до того, что превосходство китайского бренда стали признавать даже его хейтеры. Теперь осталось понять, какую выгоду от этого можем получить мы с вами.

Очевидно, что успехи Huawei напрямую связаны с качеством смартфонов, которые она выпускает. В конце концов, вряд ли потребители стали бы голосовать деньгами за посредственные устройства. Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует повышенный спрос на серию смартфонов Huawei Pura 70 за первые полтора месяца продаж – он на 35% выше в денежном и на 33% выше в штучном выражении по сравнению с серией P60. Главным драйвером в новой линейке стала младшая модель Pura 70, которая заняла более 61% всех продаж серии.

В этой статье мы рассмотрим две линейки смартфонов Huawei 2024 года, которые я считаю ключевыми: флагманскую Huawei Pura 70 и более доступную Huawei Nova 12. Также мы выясним, почему AppGallery — это лучший магазин приложений в России сегодня, а также расскажем, о том, как пользоваться сервисами Google на смартфонах Huawei.

MicroG: Как использовать сервисы Google на Huawei

Стоп, скажете вы, ведь все знают, что смартфонам Huawei запрещено использовать сервисы Google. Де-юре это действительно так. Но китайцы нашли способ обойти это ограничение. Один из способов сделать это — MicroG.

MicroG — это надстройка, которая позволяет использовать сервисы Google практически нативно. При этом он обеспечивает работу многих приложений, зависящих от GMS, таких как push-уведомления и геолокация и позволяет устанавливать приложения Google непосредственно на устройство, а не в виртуальную машину, что улучшает производительность и экономит ресурсы.

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MicroG можно установить через AppGallery. Часто он предлагается автоматически при попытке установки приложений Google или же, если нет, делаем это вручную самостоятельно:

Запустите AppGallery и найдите в поиске MicroG;

Установите его и приложение-компаньон, загрузка которого будет предложена автоматически;

После установки войдите в свой аккаунт Google через MicroG;

Предоставьте MicroG постоянный доступ к геоданным в настройках устройства.

MicroG — это ключевое решение, позволяющее использовать сервисы Google на смартфонах Huawei нового поколения, включая Pura 70 и Nova 12. Инструмент свободно устанавивается через AppGallery и фактически обеспечивает устройства поддержкой GMS, даже если по умолчанию они его не имеют.

Что такое Gbox и как его установить

Gbox предназначен для устройств постарше и, в отличие от MicroG, является эмулятором, который имитирует среду GMS. Однако и на Pura 70 он тоже может пригодиться: например, для скачивания некоторых приложений и игр (хотя для большинства популярных приложений от Google достаточно MicroG), а также для использования Google Play, когда приложение не получается найти в AppGallery.

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Установить Gbox можно как на смартфоны, так и на планшеты Huawei. Делается это следующим образом:

Откройте AppGallery и найдите в поиске Gbox;

Установите приложение Gbox, а потом запустите;

Дайте приложению необходимые разрешения;

Откройте AppGallery и скачайте нужные приложения.

Несмотря на то что Gbox открывает шлюз в Google Play, лучше всего все-таки скачивать приложения из AppGallery. Во-первых, потому что недостатка в них собственный каталог Huawei уже давно не испытывает. А, во-вторых, просто потому что версии для AppGallery банально лучше оптимизированы под EMUI. К тому же, так их будет легче и быстрее обновлять.

Чем AppGallery лучше Google Play

AppGallery является ключевым компонентом экосистемы Huawei, предоставляя пользователям доступ к широкому спектру приложений и другим уникальным преимуществам:

AppGallery сохраняет доступ к приложениям, удаленным из Google Play и App Store, включая СберБанк Онлайн, Альфа-Банк, Тинькофф и другие.

AppGallery позволяет оплачивать не только приложения и подписки, но и встроенные покупки с помощью банковских карт и мобильных счетов операторов МТС, Билайн и Tele2.

Также в каталоге доступны все сервисы бесконтактной оплаты, которые официально работают в России: Mir Pay, СБПэй и т.д.

AppGallery работает на всех устройствах Android, не ограничиваясь только смартфонами Huawei.

AppGalleery проходят постоянные акции, включая кэшбэк до 30%, бесплатные купоны, скидки, конкурсы и лотереи. Особенно привлекательные предложения для геймеров.

Все приложения проходят проверку на безопасность, что обеспечивает надежную защиту пользователей.

В AppGallery используется развитая система индивидуальных рекомендаций приложений с учетом интересов пользователя, редакционные подборки и полезные инструкции.

Присутствует многоканальная поддержка клиентов через Telegram-бот, горячую линию, электронную почту и веб-сайт, а также активное сообщество пользователей.

Голосовой ассистент Алиса на смартфонах Huawei

Несмотря на то что Google Assistant на смартфонах Huawei по умолчанию не работает, на моделях линейки Pura 70 уже из коробки присутствует поддержка Алисы. Благодаря ей вы сможете использовать голосового помощника по умолчанию. Это эксклюзивная фишка, которая делает аппараты Huawei лучше, чем другие. Ведь в российских реалиях Яндекс Алиса явно более предпочтительна, чем Ассистент Гугл.

Чтобы использовать Алису в качестве голосового помощника по умолчанию на смартфонах Huawei, будет достаточно запустить приложение Алиса – виртуальный ассистент, а потом дать ему все необходимые разрешения, которые оно запросит.

При первом запуске Алиса попросит предоставить доступ:

к микрофону — для голосовых команд и разговоров с Алисой;

к местоположению — для точного прогноза погоды;

к контактам — для звонков по вашей просьбе.

После завершения быстрой и несложной настройки вы сможете вызывать помощника по удержанию кнопки питания примерно на полсекунды. Ни один другой смартфон не предлагает такой возможности. При этом Алису можно будет запускать, даже если аппарат находится в заблокированном состоянии. Команда вызова все равно будет распознана, и ассистент активируется.

Какой смартфон с хорошей камерой выбрать

Флагманская серия Pura 70, обзор которой у нас уже выходил, представляет собой логическое продолжение популярной серии P, унаследовав ее передовые технологии фотографии и получив неповторимый современный дизайн. Несмотря на явную преемственность, по сути, мы имеем дело с совершенно новой линейкой аппаратов, которых отличает слишком многое.

Инновационная камера

Телеобъектив для съемки удаленных объектов практически без потери качества

Высокоскоростная съемка в движении до 300 км/ч

50-кратный зум для детальных close-up снимков

Камера с переменной апертурой в модели Pura 70 Ultra

Технология, позволяющая делать снимки, максимально приближенные к восприятию человеческого глаза<

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Защита экрана

Суперпрочное стекло Kunlun Glass для максимальной защиты от повреждений. По своему опыту могу сказать, что это реально прочное решение. Я ронял свой смартфон Huawei на кафель (само собой, не специально), и его экран выстоял даже тогда, когда я со страхом поднимал его с пола, опасаясь, что попал на кругленькую сумму.

Программное обеспечение

Операционная система EMUI 14 с улучшенной производительностью и интерфейсом

Встроенный виртуальный ассистент Яндекс Алиса

Интерактивный интерфейс с управлением взглядом и жестами

Поддержка приложений

Улучшенная поддержка приложений Google

Доступ к широкому спектру приложений, которых нет в Google Play, через AppGallery, в том числе Сбербанку Онлайн, Т-Банку, Альфа-банку и т.д.

Продвинутая начинка

Аппаратную основу Huawei Pura 70 составляет процессор собственной разработки Huawei — Kirin 9000S1. Это 8-ядерный чипсет, который состоит из 1 высокопроизводительного ядра Taishan V121 с частотой 2,49 ГГц, 3 ядер Taishan V121 с частотой 2,15 ГГц и 4 энергоэффективных Cortex-A510 с частотой 1,53 ГГц. За графику отвечает ускоритель Maleoon 910.

Kirin 9000S1 выполнен по 7-нм техпроцессу и фактически является улучшенной версией оригинального Kirin 9000, лежащего в основе наделавшего шума Huawei Mate 60 Pro. Если помните, его выход сильно поразил американцев, которые были уверены, что самая современная технология производства полупроводников, доступная китайцам, — это 14 нм.

Хороший смартфон Huawei по доступной цене

Huawei Nova 12 — это не один смартфон, а целая линейка, который относится к доступному сегменту, но при этом предлагает впечатляющие характеристики в каждой модели. В общей сложности модельный ряд состоит из 3 аппаратов: Huawei Nova 12s, Nova 12 SE и Nova 12i.

Несмотря на разное название и цены, все аппараты линейки Huawei Nova 12 предлагают:

Яркий и современный внешний вид

Большой плоский экран с высокой четкостью и контрастностью

Продвинутая основная камера для качественных снимков

Стабильная работа приложений, включая сервисы Google

Стоит ли покупать смартфоны Huawei в 2024 году

Huawei Pura 70 и Nova 12 представляют собой сильные предложения на рынке смартфонов 2024 года, каждый в своем ценовом сегменте. Pura 70 устанавливает новые стандарты в мобильной фотографии и предлагает передовые технологии для требовательных пользователей. Nova 12, в свою очередь, обеспечивает отличный баланс между производительностью, дизайном и доступностью.

Благодаря развитой экосистеме, включающей AppGallery, Gbox и поддержку MicroG, пользователи Huawei получают доступ к широкому спектру приложений и сервисов, включая популярные приложения Google. Это решает одну из главных проблем, с которыми сталкивались пользователи Huawei в прошлом.

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Независимо от выбора модели, пользователи Huawei могут быть уверены в высоком качестве устройств и постоянном развитии экосистемы. Компания продолжает инвестировать в инновации и улучшение пользовательского опыта, что отражается в каждом новом продукте и обновлении сервисов.