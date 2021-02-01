Скандалы, интриги, расследования: Xiaomi испугалась санкций и подала на США в суд

В самом начале этого года США внесли Xiaomi в чёрный список, объявив угрозой национальной безопасности. Это было довольно неожиданным поворотом событий, поскольку все прекрасно помнят, к чему это привело Huawei. Компанию обвинили в сотрудничестве с коммунистической партией Китая и наложили на неё санкции. Против Xiaomi пока аналогичные ограничения не вводили, но это можно считать лишь вопросом времени. Поэтому китайцы решили обратить это себе на пользу и добиться отмены ещё не вступивших в силу санкций через суд. Конечно, американский.

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Xiaomi подала против Министерства финансов и Министерства обороны США иск в суд Вашингтона, округ Колумбия. Об этом пишет Reuters. Компания хочет добиться исключения из списка угроз национальной безопасности, поскольку её внесли туда без соблюдения надлежащей правовой процедуры и без ведома Xiaomi. Юристы китайской компании сослались на пятую поправку к конституции США, где как раз говорится о праве обвиняемых на надлежащее судебное разбирательство, которое, по их мнению, и было нарушено.

Санкции против Xiaomi

Внеся Xiaomi в список угроз национальной безопасности якобы из-за связи с министерством обороны КНР, США отрезали компанию от финансового рынка США, чем нанесли ущерб её способности вести и развивать свой бизнес на территории страны, поддерживать деловые отношения и продавать свою продукцию. Внесение в чёрный список было абсолютно незаконным, поскольку прошло без надлежащей правовой процедуры, не говоря уже о том, что Xiaomi не принадлежит, не контролируется и никоим образом не связана с оборонной промышленностью КНР, — заявили в Xiaomi.

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Несмотря на то что США не наложили на Xiaomi никаких санкций, сам факт внесения в чёрный список уже доставил компании немало проблем. Наиболее серьёзная – это запрет на продажу акций через американские биржи и владение ими для американских инвесторов, которые были вынуждены в экстренном порядке избавляться от них. Кроме того, Xiaomi закрыли доступ к госконтрактам и запретили вступать в какие-либо отношения с государственными органами. И это – только внесение в чёрный список. А что будет, если наложат санкции?

Что будет с Xiaomi из-за санкций США

К сожалению, у нас уже есть пример того, что бывает с компанией, на которую США наложили экономические ограничения. Опыт Huawei показывает, что росчерком пера можно если не убить, то по крайней мере очень сильно покалечить даже очень крупный и устойчивый бизнес. Вот лишь основные негативные аспекты введения санкций против Huawei:

Запрет на использование сервисов Google

Запрет на доступ к обновлениям Android

Запрет на поставку оборудования госорганам США

Запрет на использование процессоров ARM

Запрет на производство собственных процессоров

Запрет на использование любых американских приложений

Запрет (фактически) на сотрудничество с любыми предприятиями под угрозой введения санкций против них

Но Huawei – это Huawei. Она примерно предполагала, что такой исход может случиться, а потому начала за несколько лет готовить альтернативный сценарий развития, который состоял в переходе на собственную платформу. Несмотря на то что Harmony OS на тот момент находилась в зачаточном состоянии, да и, честно говоря, находится до сих пор, сам факт того, что у Huawei есть своя операционная система, дорогого стоит. Но есть ли у Xiaomi нечто подобное? Что-то мне подсказывает, что нет.

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Несмотря на то что внесение Xiaomi в чёрный список инициировала администрация Дональда Трампа, вряд ли администрация Джо Байдена пойдёт на обратное. Как известно, Байден тоже является противником китайского лобби, а потому не станет отыгрывать всё назад. К тому же, такого рода решения, вопреки расхожему мнению, принимает не один человек, а целая группа, которая (в большинстве своём) из-за особенностей политической системы США не заинтересована в удовлетворении своих собственных амбиций.