США передумали и начали отменять послабления для Huawei. Под ударом ноутбуки

Казалось бы, что Huawei уже настрадалась от санкций правительства США и надо их как-то снимать, но не тут-то было. Наоборот, несмотря на то, что со стороны кажется, будто хуже для Huawei уже некуда, оказывается, потенциал для усложнения ситуации еще есть. Сейчас правительство США отзывает некоторые лицензии, которые могут как сказаться на смартфонах компании, так и поставить под удар одно из ее серьезных направлений — ноутбуки. За последние годы Huawei научилась делать их довольно неплохо и даже привнесла в индустрию некоторые интересные фишки, но сейчас для них могут наступить сложные времена. Что происходит? Кто виноват? Что делать?

Новые санкции Huawei

Новый удар по компании, который мы сейчас наблюдаем, пришел опять со стороны администрации Дональда Трампа, пока еще действующего презедента США. Согласно отчету Reuters, администрация уведомила китайского гиганта об отзыве определенных лицензий, предоставленных его поставщикам, включая Intel.

Но это еще не все! Кроме этого, сообщается, что правительство США планирует отклонить десятки заявок на получение лицензий на поставку компонентов и услуг для Huawei. Это станет еще большей проблемой для китайской компании.

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Как это было и раньше, делается все для того, чтобы еще больше ослабить сильного производителя телекоммуникационного оборудования, которое рассматривается правительством США, как угроза национальной безопасности. В первую очередь угроза связывается с тем, что компания является китайской и базируется на территории этой страны.

Несмотря на то, что пока сообщается только об одной отозванной в рамках борьбы с Huawei лицензии, некоторые источники сообщают, что их уже значительно больше и на очереди еще несколько. Пока речь идет об отзыве целых восьми лицензий у четырех компаний. Среди них, кроме Intel, называется также японский производитель флэш-памяти Kioxia Corp и некоторые другие.

Запрет на работу с Intel может негативно сказаться на ноутбуках компании. За последние несколько лет бренд хорошо прокачал это направление и вряд ли захочет его терять. Впрочем, пока у Huawei есть в запасе AMD, ситуацию можно назвать сложной, но не смертельной. Вопрос, что делать дальше, если AMD тоже попадет под отзыв лицензии. Хотя, возможно, она уже попала под него.

Когда компании перестанут работать с Huawei

Интересно, что отзыв лицензии не означает немедленного прекращения работы с Huawei. Пока сотрудничество можно продолжить, но если решение окончательное, то продлится такое положение дел не очень долго.

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С момента получения уведомления о прекращении действия лицензии у компаний будет 20 дней на то, чтобы принять меры и выполнить требования. В течение этих 20 дней компании могут обратиться с ответной просьбой к Министерству торговли, чтобы лицензия не отзывалась.

Рассматриваться такое обращение может в течение 45 дней, что само по себе является довольно длительным сроком. Но и это еще не все. Когда Министерство торговли отклонит просьбу сохранить действие лицензии, у компаний будет еще 45 дней для обжалования такого решения.

В итоге получается, что только ”бумажная волокита” может продлиться около 4 месяцев, не считая времени на обжалование решения. Учитывая, что каждый день для Huawei буквально на вес золота, это уже можно назвать серьезной проблемой. Еще большей проблемой будет то, что мало кто сомневается в бесперспективности споров и требований отменить отзыв лицензии.

Как вводились санкции против Huawei

В этой ситуации интереснее всего то, что после года борьбы, в которой ограничения касались в основном запрета на использования сервисов Google, правительство США перешло к реальным мерам и запретило поставку почти всех компонентов в адрес Huawei. В итоге смартфоны китайского гиганта остались без процессоров, камер, памяти, экранов и прочих компонентов.

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Запрет продлился буквально пару месяцев и правительство постепенно начало выдавать новые разрешения на работу с Huawei. Было только одно условие — компоненты не могли использоваться в 5G-оборудовании китайской компании. Со стороны это выглядело так, что проще было запретить все возможности сотрудничества и потом точечно открыть их, чем запрещать только что-то. Но вот прошло еще несколько месяцев и Соединенные Штаты начали отзывать лицензии обратно.

Как-то объяснить это сложно, ведь прошло буквально несколько месяцев. Чего ждать дальше, непонятно. В первую очередь из-за того, что администрация Белого дома вот-вот сменится и это может привести к резкому изменению политики в отношении Huawei и других компаний. Но, как говорится, может и не привести.

Одно понятно точно — страдает от санкций не только Huawei, но и другие компании, для которых она была важным и крупным партнером. Для некоторых из этих компаний такие запреты могут иметь самые серьезные последствия. Хотя, это уже тема для отдельной статьи.