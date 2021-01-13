Что за стыд? Huawei рассказала, чем Harmony OS отличается от Android и iOS

Несмотря на то что Huawei собралась переводить все свои смартфоны с Android на Harmony OS, от неё до сих пор никто так и не дождался заявления о намерении составить конкуренцию Google на рынке мобильных платформ. Напротив, складывается полное впечатление, что китайцы этого старательно избегают. Возможно, потому что всё ещё надеются на восстановление отношений, а, возможно, потому что что-то скрывают. Например, то, что Harmony OS на самом деле является переделанным Android. Ведь это утверждение так до сих пор никто не опроверг. Но оставлять его совсем без внимания Huawei тоже не могла.

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В начале недели Ван Чэнглу, руководитель отдела разработки программного обеспечения в Huawei, заявил, что Harmony OS не является копией ни Android, ни iOS. Но поскольку это практически никого не убедило, топ-менеджер решил продолжить развивать эту тему и выступил со сравнительной таблицей трёх операционных систем, где сопоставляются их особенности.

Отличия Harmony OS от iOS и Android

Harmony OS

Поддерживаемые устройства: смартфоны, планшеты, компьютеры, устройства интернета вещей, телевизоры, автомобили, бытовая техника

Перспективы роста: устройства интернета вещей обладают огромным потенциалом роста

Недостатки: новая операционная система

Преимущества: открытый исходный код, быстродействие, экосистема

Приложения: единая разработка, адаптация ко многим устройствам

Аndroid

Поддерживаемые устройства: только мобильные устройства

Перспективы роста: ограниченные

Преимущества: открытый исходный код

Недостатки: фрагментация, прерывистость

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iOS

Поддерживаемые устройства: только смартфоны

Перспективы роста: ограниченные

Преимущества: плавность

Недостатки: закрытость

Приложения: адаптация в индивидуальном порядке

Что нужно знать о Harmony OS

Честно говоря, Huawei выбрала довольно странные критерии сравнения, не говоря уже о том, что постаралась максимально сгладить недостатки Harmony OS. Согласен, хаять собственный продукт – это глупо, но в том виде, в котором китайцы подали особенности фирменной операционной системы, они выглядят чрезвычайно наивными.

Ведь недостаток приложений – это только малая часть проблем Harmony OS. Помимо того, что разработчики из США пока не горят желанием публиковать свой софт в AppGallery, очевидно, что операционной системе Huawei не светит поддержка ни одного из используемых в мире сервисов для бесконтактной оплаты. В лучшем случае, на что смогут рассчитывать пользователи, — это Huawei Pay, о проблемах которого мы уже рассказывали, или Mir Pay, который явно будет даже более ограничен в своих возможностях, чем SberPay.

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Но это ладно. Куда интереснее ответ на вопрос, при чём тут вообще iOS? В конце концов, никто не обвиняет Huawei в том, что она использует операционную систему Apple в качестве базиса для Harmony OS. Поэтому её упоминание здесь очевидно лишнее. Так наверняка подумает большинство из тех, кто ознакомится с приведёнными тезисами.

Но, как я уже говорил, яснее ясного, что каждое слово в публичных заявлениях руководства Huawei тщательно выверены и несут в себе значимый посыл. Просто китайцы таким образом пытаются сместить наше внимание в сторону, чтобы никому не пришло в голову думать, что они так и не ответили на вопрос о происхождении Harmony OS. Они на него ответили, просто не так, как мы ждали, а дали понять, что не намерены оправдываться. Отстаньте.