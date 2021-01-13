Что за стыд? Huawei рассказала, чем Harmony OS отличается от Android и iOS

  2. Темы
  3. OS
Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Huawei собралась переводить все свои смартфоны с Android на Harmony OS, от неё до сих пор никто так и не дождался заявления о намерении составить конкуренцию Google на рынке мобильных платформ. Напротив, складывается полное впечатление, что китайцы этого старательно избегают. Возможно, потому что всё ещё надеются на восстановление отношений, а, возможно, потому что что-то скрывают. Например, то, что Harmony OS на самом деле является переделанным Android. Ведь это утверждение так до сих пор никто не опроверг. Но оставлять его совсем без внимания Huawei тоже не могла.

Huawei

Huawei рассказала об отличиях Harmony OS от Android. Получилось так себе

Фанаты Huawei массово переходят на Xiaomi. Вот доказательство

В начале недели Ван Чэнглу, руководитель отдела разработки программного обеспечения в Huawei, заявил, что Harmony OS не является копией ни Android, ни iOS. Но поскольку это практически никого не убедило, топ-менеджер решил продолжить развивать эту тему и выступил со сравнительной таблицей трёх операционных систем, где сопоставляются их особенности.

Отличия Harmony OS от iOS и Android

Harmony OS

Единственный недостаток Harmony OS, по мнению Huawei, — это её новизна

Harmony OS

  • Поддерживаемые устройства: смартфоны, планшеты, компьютеры, устройства интернета вещей, телевизоры, автомобили, бытовая техника
  • Перспективы роста: устройства интернета вещей обладают огромным потенциалом роста
  • Недостатки: новая операционная система
  • Преимущества: открытый исходный код, быстродействие, экосистема
  • Приложения: единая разработка, адаптация ко многим устройствам

Аndroid

  • Поддерживаемые устройства: только мобильные устройства
  • Перспективы роста: ограниченные
  • Преимущества: открытый исходный код
  • Недостатки: фрагментация, прерывистость

Huawei представила HiCar — необычный гаджет для автомобиля

iOS

  • Поддерживаемые устройства: только смартфоны
  • Перспективы роста: ограниченные
  • Преимущества: плавность
  • Недостатки: закрытость
  • Приложения: адаптация в индивидуальном порядке

Что нужно знать о Harmony OS

Harmony OS

Harmony OS более универсальна, чем Android и iOS. Так по крайней мере считает Huawei

Честно говоря, Huawei выбрала довольно странные критерии сравнения, не говоря уже о том, что постаралась максимально сгладить недостатки Harmony OS. Согласен, хаять собственный продукт – это глупо, но в том виде, в котором китайцы подали особенности фирменной операционной системы, они выглядят чрезвычайно наивными.

Ведь недостаток приложений – это только малая часть проблем Harmony OS. Помимо того, что разработчики из США пока не горят желанием публиковать свой софт в AppGallery, очевидно, что операционной системе Huawei не светит поддержка ни одного из используемых в мире сервисов для бесконтактной оплаты. В лучшем случае, на что смогут рассчитывать пользователи, — это Huawei Pay, о проблемах которого мы уже рассказывали, или Mir Pay, который явно будет даже более ограничен в своих возможностях, чем SberPay.

Huawei рассказала, как Harmony OS изменится до релиза

Но это ладно. Куда интереснее ответ на вопрос, при чём тут вообще iOS? В конце концов, никто не обвиняет Huawei в том, что она использует операционную систему Apple в качестве базиса для Harmony OS. Поэтому её упоминание здесь очевидно лишнее. Так наверняка подумает большинство из тех, кто ознакомится с приведёнными тезисами.

Но, как я уже говорил, яснее ясного, что каждое слово в публичных заявлениях руководства Huawei тщательно выверены и несут в себе значимый посыл. Просто китайцы таким образом пытаются сместить наше внимание в сторону, чтобы никому не пришло в голову думать, что они так и не ответили на вопрос о происхождении Harmony OS. Они на него ответили, просто не так, как мы ждали, а дали понять, что не намерены оправдываться. Отстаньте.

Теги
Новости по теме
Huawei начала обновлять смартфоны до EMUI 10 в России
Лонгриды для вас
EMUI 11
Когда мой смартфон Huawei получит EMUI 11

В этом году презентация EMUI 11 прошла без особого пафоса. Мало того, что Huawei пришлось строить обновление на базе прошлогодней Android 10, так ещё и с функциональной точки зрения оно получилось откровенно посредственным. Сложилось впечатление, что у разработчиков либо закончились идеи, либо всё, что можно было выжать из фирменной прошивки, они уже выжали годом ранее. Наверное, поэтому в компании предпочли не объявлять дату выхода обновления для большинства смартфонов, а просто по-тихому устроили бета-тестирование, надеясь получить доступ к Android 11. Но тянуть с релизом бесконечно тоже было нельзя, и Huawei наконец назвала сроки обновления фирменных смартфонов.

Читать далее
Huawei
Что делает Huawei? Зачем она начала скупать китайские компании?

Huawei в последнее время часто мелькает в сводках новостей. Вот только раньше компания попадала в них благодаря своим крутым смартфонам, а теперь приходится рассказывать о том, какие шаги она предпринимает, чтобы выжить. На днях в очередной раз появилась информация о том, что Huawei проявляет интерес к различным китайским технологическим компаниям. На этот раз она не просто работает с оглядкой на них, но и начала их скупать. Количество сделок только растет, но такое решение может показаться немного странным в нынешнем положении телекоммуникационного гиганта. Вот только, как оказалось, смысл в ее действиях есть и решения, которые принимает руководство, можно считать правильными на данном этапе. К чему все это и чего она добивается?

Читать далее
Новые смартфоны от топовых брендов и немного Huawei: итоги недели

На этой неделе произошли сразу два события из тех, которые мы так долго ждали. Нам наконец-то показали не только новый бюджетный Google Pixel 4a, но и топовый дорогущий Samsung Galaxy Note 20, который уже успел вызвать резкую критику у нескольких человек в нашей редакции. Кроме этого, мы лишились одного флагмана, который больше не будет производиться. Многих это расстроит, но еще большее количество людей обрадует то, что Huawei Mate 40 точно будет. Нам покажут его совсем скоро и об этом уже заявил один из руководителей китайской компании. В этот раз у нас есть, что обсудить. Давайте подведем итог этих семи дней и обсудим все, что произошло.

Читать далее
Новый комментарий