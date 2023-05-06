Google Pixel 7a еще не вышел, а его уже разобрали. Что же у него внутри

Google уже показала, как она умеет тизерить свои телефоны до официального выхода. Раньше такое себе позволяли только китайские производители, но Google смогла их переплюнуть. Мы уже знаем, что смело можем ждать новые Pixel 7а и Pixel Fold. Мы догадывались об этом и раньше, а сейчас нам просто подтвердили слухи. Но то, что у нас уже есть видео полностью разобранного Pixel 7a, немного удивляет. Может быть тут что-то не чисто? Или так и должно быть? С этим мы еще разберемся, а пока давайте посмотрим, что же там внутри у еще не вышедшей новинки.

Что внутри нового Пикселя

Видео, о котором идет речь, появилось на YouTube-канале PBKreviews. Из-за того, что его мало кто ждал, о нем начали говорить многие, и поэтому удивительно, что оно набрало так мало просмотров.

Сам ролик вы можете посмотреть полностью по этой ссылке или ткнув кнопку воспроизведения в приведенной ниже вставке.

Говорящие руки в кадре со всей серьезностью подходят к своему делу и максимально тщательно производят разборку устройства. Собственно, как и в большинстве подобных видеороликов о других смартфонах, которые мы видели ранее. Автор ролика тщательно удаляет части устройства и объясняет, что происходит с каждым компонентом.

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Сложно ли ремонтировать телефоны Pixel

Интересно, что в ролике даже поставили оценку ремонтопригодности смартфона. Автор поставил ему не самую высокую оценку — 7,5 баллов из 10 возможных.

В процессе разборки можно заметить, что Google не стала менять свой подход к созданию смартфонов. Например, как и другие пиксели, у него по-прежнему нет съемного порта для зарядки. Это усложняет ремонт порта, если с ним что-то случится. А ведь это одна из самых простых вещей в смартфоне. И именно она очень часто выходит из строя из-за использования некачественных кабелей, случайно зацепленного провода или чрезмерного энтузиазма пользователя при чистке этого разъема.

Если честно, не многие производители делают этот порт легкосъемным, но от этого начинать хвалить такой подход не хочется.

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Характеристики Пиксель 7а

Видео также подтверждает некоторые слухи, которые мы уже слышали. Например, на аккумуляторе четко указано, что его типичная емкость составляет 4385 мАч. Это немного больше, чем батарея Pixel 7, которая составляет 4355 мАч. Впрочем, такую разницу вы вряд ли заметите.

При этом разборка не дала ответа на вопрос, какая мощность зарядки будет у этого телефона. А это намного важнее, чем увеличенный на 50 мАч аккумулятор. Такие данные мы получим только на презентации или и вовсе, когда появятся первые полноценные обзоры новинки. Зато сейчас мы уже знаем номер модели новинки — GP5JE.

Когда выйдет новый Pixel

Ждать осталось недолго, и новые Google Pixel будут анонсированы уже совсем скоро. Их представят на конференции разработчиков Google I/O, которая стартует 10 мая этого года. То есть уже через несколько дней все встанет на свои места.

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Одно можно сказать точно, что даже если нам что-то не расскажут на презентации, это сделаем мы и другие издания. Для того, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал, в котором и без этого будет и есть много всего интересного.

А еще, как только первые образцы смартфона попадут в руки блогеров и журналистов, мы получим много интересных тестов. Например, таких, к которым нас приучил канал JerryRigEverything. Если вы не видели, то его автор показывает, насколько прочными получились те или иные смартфоны. Он царапает их, жжет зажигалкой, гнет и подвергает другим жестким испытаниям.