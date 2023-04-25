Что покажут на Google I/O 2023. Собрали все самое интересное

Google I/O 2023 не за горами. Мы ожидаем, что Google заявит много нового оборудования на своей ежегодной конференции разработчиков. Также ждем новостей о последней версии Android, программных продуктов Google и особых сюрпризов. Как всегда, Google I/O в основном посвящена новостям и достижениям, связанным с разработчиками. Но не меньше программных наработок нас интересуют гаджеты, которые тоже будут. В этой статье мы собрали все, что нам могут показать, и оценили то, насколько интересными будут новинки. В этом году у нас действительно есть, что обсудить.

Когда будет Google I/O 2023

В этом году Google I/O пройдет в среду, 10 мая. В отличие от прошлых лет, мероприятие продлится всего один день. Google приглашает избранных представителей СМИ и разработчиков для личного участия в амфитеатр Shoreline Amphitheatre в Маунтин-Вью, Калифорния. Для широкой публики мероприятие будет доступно для просмотра онлайн. Следить за ним могут все желающие, но если вы хотите получить выжимку самого интересного, а не смотреть 2 часа саму презентацию, подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнаете обо всем первыми.

Что покажут на презентации Google

Google не подтвердила никаких анонсов на Google I/O. Тем не менее, у нас есть масса слухов, с которыми нужно работать. Конечно, некоторые вещи нам, скорее всего, не покажут, но от этого они не становятся менее ожидаемыми.

Android 14 на Google I/O

Android 14 уже на подходе. Google начала и завершила предварительную часть запуска для разработчиков, и уже выкатывает общедоступные бета-версии. Если у вас есть поддерживаемый телефон Pixel, вы уже сейчас можете установить Android 14. Однако мы ожидаем, что на Google I/O 2023 Google сделает еще много объявлений об этой операционной системе.

В настоящее время между Android 13 и 14 не так много существенных различий. Google, вероятно, сдерживает некоторые из наиболее значительных обновлений для объявления в рамках конференции. Мы не знаем, что еще могут добавить, но какая-то новая бета-версия с некоторыми новыми функциями точно появится после мероприятия.

Стабильный запуск новой операционной системы должен состояться где-то в августе, если Google будет придерживаться текущего графика выпуска для Android 14.

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Что известно о Google Pixel 7a

Мы уже много знаем о неанонсированном Google Pixel 7a. Примечательно, что новинка, скорее всего, получит беспроводную зарядку, хоть и очень медленную, и частоту обновления дисплея 90 Гц. Это две функции, которые мы никогда раньше не видели в Pixel серии A.

В остальном Pixel 7a должен придерживаться общих тенденций, которые мы видели в Pixel 6a. Мы ожидаем увидеть в нем Tensor G2, систему с двумя объективами и некоторые урезанные элементы дизайна флагманской серии для снижения цены. Например, пластиковую заднюю панель.

К сожалению, Pixel 7a, скорее всего, будет дорогим, по крайней мере, для телефона серии A. Слухи предполагают цену в 499 долларов. Google, вероятно, откроет предварительные заказы на этот телефон во время проведения Google I/O, а через пару недель он появится в продаже. Еще через пару недель его уже могут завести в российские магазины. Естественно, об официальных продажах не может быть и речи.

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Складной Google Pixel

Google Pixel Fold стал появляться в утечках уже более года назад. Тем не менее, мало кто сомневается, что новинку покажут именно на Google I/O 2023. Однако Pixel Fold по-прежнему окутан тайной. У нас есть базовое представление о том, как он выглядит, но не более того. Он будет более компактным, чем Galaxy Z Fold 4, и позаимствует некоторые элементы дизайна из серии Pixel 7. Естественно, он будет работать на Tensor G2 и будет иметь некоторые премиальные функции.

Самые последние слухи предполагают, что Google может продемонстрировать все детали устройства, но не сделает его доступным для предварительного заказа до более поздней даты. Возможно, его можно будет купить не раньше июня. Поэтому нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет.

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Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro

На Google I/O 2022 компания удивила всех нас, официально представив серию Google Pixel 7. Компания не разглашала спецификации, цены или дату выпуска, но полностью продемонстрировала телефоны. Это даже дало некоторые подсказки о том, чего ожидать в отношении уникальных функций.

Возможно, Google сможет повторить это на Google I/O 2023 для серии Google Pixel 8. Компания вполне могла бы показать нам телефоны, рассказать о некоторых функциях и использовать классическую фразу «позже в этом году», чтобы описать, когда они появятся.

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Выпустит ли Google планшет

Мы знали о Google Pixel Tablet со времен Google I/O 2022. На этом мероприятии компания показала нам сам планшет и сказала, что он появится в 2023 году. Позже компания подтвердила, что у нее будет док-аксессуар, который будет превращать планшет в интеллектуальный дисплей.

Однако с тех пор Google ничего не говорит о продукте. Впрочем, судя по слухам, практически гарантировано, что мы увидим запуск Pixel Tablet на I/O 2023. Утечки в значительной степени предполагают, что предварительный заказ откроется 10 мая 2023 года, но в магазинах устройство появится только через несколько недель. Также ходят слухи, что док-станция и планшет будут продаваться вместе в одной упаковке.

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Новые часы от Google

Из всех продуктов в этом списке мы меньше всего уверены в Google Pixel Watch 2. В прошлом году компания выпустила оригинальные часы Pixel Watch на I/O. Исходя из этого, есть вероятность, что она может сделать то же самое в этом году.

Однако до сих пор мы не видели никаких слухов, связанных с новинкой в серии Pixel Watch. Это не означает, что их не будет, но вероятность их появления довольно низкая. Даже если на мероприятии появятся Pixel Watch 2, они почти наверняка не будут представлены в полном объеме, по крайней мере, до последнего квартала года.