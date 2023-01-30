Какой должна быть температура процессора телефона и как ее проверить

Наверное, вы замечали, что смартфоны по-разному ведут себя в зависимости от условий эксплуатации. Это выражается не только в скорости работы, но и в нагреве корпуса. Когда его температура становится выше температуры нашего тела, мы начинаем испытывать определенный дискомфорт. А то, насколько исходящее тепло ощутимо, зависит от состояния внутренних компонентов смартфона, главным из которых, безусловно, является вычислительный чип. Высокая температура процессора сказывается на общей работоспособности устройства и впоследствии может привести к выходу смартфона из строя. Поэтому давайте выясним, какие температурные показатели чипсета считаются нормальными, а какие — критическими и требующими нашего вмешательства.

Почему греется телефон

Для человеческого глаза мобильный процессор — просто квадратная пластинка из кремния, но на самом деле в этом с виду непримечательном квадратике скрывается несколько миллиардов транзисторов — маленьких переключателей, которые постоянно работают, то открывая, то закрывая ворота, управляющие подачей электрического тока. И, чем чаще это происходит, тем выше температура каждого отдельно взятого транзистора в частности и процессора в целом.

От чего зависит частота работы процессора? Конечно же, от количества выполняемых задач. Если вы думаете, что запуск WhatsApp — всего лишь одно действие, то сильно заблуждаетесь. На практике для открытия даже самого простого приложения процессор вынужден обработать огромное число запросов. Чем более, скажем так, навороченной является программа, тем сильнее она нагружает чипсет.

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Производители борются с нагревом процессора разными способами, используя аппаратные и программные методы. В первом случае важную роль играет, например, архитектура ядер и техпроцесс, а во втором — намеренное ограничение производительности, которое мы называем троттлингом процессора.

Кроме того, смартфоны оснащаются системой охлаждения, а точнее — теплоотведения. С этой целью на процессор и другие вычислительные компоненты, к которым также относится оперативная память и встроенное хранилище, наносится термопаста. А еще в корпусе может располагаться медная трубка, похожим образом рассеивающая тепло.

Какая температура должна быть у процессора

Следующее, что хочется узнать после примерного понимания природы нагрева — нормальная температура процессора телефона. Какая она? К сожалению, производители смартфонов и мобильных чипсетов (MediaTek и Qualcomm) не сообщают об этом или по крайней мере не выносят на первые полосы своих пресс-релизов. Однако производители чипов для ПК (Intel и AMD) всегда указывают максимальную температуру процессора. Обычно она составляет 90-100°C, что вполне можно считать применимым и для мобильных устройств, ведь речь идет о вычислительном компоненте из одного и того же материала.

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Забегая вперед, скажу: чипсет вашего смартфона никогда не достигнет таких показателей даже под экстремальными нагрузками. Но это не значит, будто температура процессора Андроид — совершенно бесполезная штука, не заслуживающая нашего с вами внимания.

В отличие от компьютера, корпус телефона намного компактнее и все элементы в нем расположены на минимальном расстоянии друг от друга. Если 80°C для процессора — вполне допустимое значение, то экран, на который так или скажется нагрев вычислительного компонента, попросту сгорит. А ведь внутри еще есть аккумулятор…

Поэтому, каким бы живучим ни казался кремний, максимальная температура процессора в телефоне не должна превышать 65-70°C, иначе вы не только будете испытывать дискомфорт от горячего корпуса, но и рискуете похоронить свой гаджет. В идеале показатели должны варьироваться в пределах 30-55°C в зависимости от решаемых задач. 30-40°C — стандартная температура процессора в покое и при выполнении базовых действий, а 45-55°C чипсет должен достигать исключительно под большими нагрузками. Если это не так — примите меры.

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Как узнать температуру процессора

В корпусе телефона прячется множество датчиков, среди которых есть и своеобразные термометры, сообщающие о текущей температуре различных компонентов. По мнению производителей, получаемые сведения не нужны обычному пользователю, а потому изначально они нигде не отображаются. Но вы можете вывести их на экран при помощи специальных приложений для температуры процессора:

В случае с первым приложением нужно открыть вкладку «Температура», а при использовании двух других программ вся необходимая информация отобразится сразу после запуска.

Обратите внимание, что под одинаковыми нагрузками приложения демонстрируют разные показатели. CPU Monitor и CPU/GPU Meter — температуру крышки процессора, а AIDA64 — сведения, получаемые от отдельных ядер (например, «cpu-1-0»). Рискну предположить, что необходимые нам показатели крышки чипсета скрываются в пункте «pa».

Как охладить телефон

Если вы заметили чрезмерный нагрев процессора при выполнении базовых задач, необходимо в первую очередь проверить наличие фоновых процессов. Отключите лишние приложения, а также выполните очистку оперативной памяти.

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Кроме того, примите к сведению, что даже не самые мощные чипы, сделанные по старому техпроцессу (14 нм и выше), сильно нагреваются просто из-за несоответствия своих возможностей по отношению к выполняемым задачам. Наконец, не забывайте об износе термопасты, которая через год-два просто не способна обеспечить достаточный теплоотвод и нуждается в замене.