Oppo показала самую мощную в мире зарядку для телефона. 100% за 9 минут

Сделать аккумуляторы, которые будут работать хотя бы 2-3 дня, производители телефонов пока не могут. Если что-то подобное получается, то только с теми моделями, которые весят как небольшой ноутбук. Пользоваться такими сложно, и поэтому для компенсации несовершенства технологий хранения энергии нам предлагают все более и более быстрые зарядки. Когда-то мы называли этим термином устройства, выдающие 20-30 Вт, но пару дней назад Oppo предложила совершенно новую технологию, которая увеличивает это значение во много раз. Надо подробнее разобраться, что она из себя представляет и как такое вообще возможно.

Быстрая зарядка для телефона

30 Вт, 50 Вт, 65 Вт, 80 Вт, 100 Вт и даже 120 Вт… Все это максимальная мощность зарядных устройств, которые мы видели в последние годы в разных телефонах. Мы также видели, как компании демонстрируют технологию зарядки мощностью 200 Вт, но это значение казалось нам каким-то не настоящим, и мы даже не думали, что совсем скоро получим еще более мощное ЗУ.

Теперь Oppo использовала MWC 2022, которая уже подарила нам HONOR Magic4 Pro, чтобы анонсировать технологию зарядки 240 Вт, получившую название SuperVOOC Flash Charge. Производитель смартфонов утверждает, что технология может зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч всего за девять минут, добавив, что батарея достигает 50% емкости за три с половиной минуты. Это просто не укладывается в голове и кажется, что с такой скоростью большая автономность просто не нужна. Только представьте — вы закончили работать, заметили, что телефон сел, и пока выключали компьютер и собирали сумку, телефон набрал 70-80% заряда.

Когда выйдет быстрая зарядка OPPO

К сожалению, есть небольшая ложка дегтя. Компания так и не сказала, когда будет готова выпустить коммерческое устройство с такой функцией, но ее работа уже была продемонстрирована журналистам. Также компания не предоставила никакой информации о деградации батареи при использовании зарядки 240 Вт. Нам пока остается только надеяться, что эффективная емкость батареи не сильно уменьшится через год или два.

Некоторые производители хитрят, и их смартфоны показывают стопроцентный заряд, а после этого еще немного продолжают заряжаться, доходя до реальных 100%. Будем надеяться, что при такой высокой мощности Oppo не пришлось хитрить, чтобы показать подобный результат. Это в любом случае еще надо будет проверить на практике.

Как производители дурят нас с зарядкой своих смартфонов.

Безопасно ли пользоваться быстрой зарядкой

Oppo так же предлагает другой тип быстрой зарядки. Пусть ее емкость и меньше — ”всего” 150 Вт — но она обеспечивает хороший жизненный цикл батареи. Этот стандарт появится в телефонах Oppo, Realme и OnePlus в конце этого года и будет поддерживать 80% емкости аккумулятора после 1600 циклов зарядки (чуть более четырех лет). Это отличный показатель, который даже сейчас достигается далеко не всеми производителями.

Журналисты разных изданий задавали много вопросов представителям компании о коммерческих планах зарядки мощностью 240 Вт, деградации батареи и мерах безопасности, используемых при зарядке на этой скорости.

Насколько меньше работает телефон с быстрой зарядкой

Выяснилось, что SuperVOOC мощностью 240 Вт способна обеспечить срок службы батареи, соответствующий промышленным стандартам. То есть батарея сохраняет 80% своей первоначальной емкости после 800 циклов зарядки.

Это соответствует ранее анонсированной компанией технологии зарядки мощностью 125 Вт, а также технологии зарядки Xiaomi мощностью 200 Вт. Тем не менее, это меркнет по сравнению с зарядкой 150 Вт, описанной чуть выше.

Что чаще всего ломается в смартфоне.

Oppo также рассказала о безопасности своего решения для зарядки мощностью 240 Вт, рассказав о защите от перегрузки адаптера, защите предохранителя аккумулятора, оценке состояния мгновенного заряда, защите от перегрузки зарядного порта и защите от перегрузки аккумулятора.

Конечно, все это надо проверять в деле, а компании надо пройти много этапов сертификации, но выход такой зарядки очень интересен. Лично я бы не отказался от таких скоростей. А вы? Расскажите о своем мнении в нашем Telegram-чате.