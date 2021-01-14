По образу и подобию: Qualcomm хочет, чтобы её процессоры были как у Apple

Наверное, вы уже не помните, но ещё 10 лет назад именно Android-смартфоны, а не iPhone, считались наиболее продвинутыми в техническом плане. Первый смартфон с 2-ядерным процессором – на Android. Первый смартфон с 2 ГБ оперативной памяти – на Android. Первый смартфон с поддержкой быстрой зарядки – тоже на Android. Но если по объёмам оперативной памяти и скорости зарядки айфонам до сих пор далеко до своих конкурентов, то вот в плане производительности и энергоэффективности процессоры Apple ушли далеко вперёд. Понятно, что Qualcomm, которая является основным поставщиком чипов на рынке, это очень смущает.

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Qualcomm раскошелилась и купила стартап Nuvia, занимающийся разработкой микросхем. Сумма сделки составила невероятные 1,4 миллиарда долларов. Это реально большие деньги не только для стартапа, но и для вполне себе состоявшейся компании. Но, кажется, Qualcomm знала, за что платит.

Зачем Qualcomm купила Nuvia

В состав руководства Nuvia входит три бывших инженера Apple, которые работали над созданием фирменных процессоров компании. Именно их опыт, скорее всего, понадобился Qualcomm, которая вот уже несколько лет находится на позиции догоняющего, будучи не в силах превзойти чипы Apple, даже перейдя на выпуск «камней» в полугодовом цикле.

Допускаю, что вы уже слышали о Nuvia или, по крайней мере, об одном из её основателей – Джерарде Уильямсе III. Он несколько лет возглавлял проект Apple Silicon и, по утверждению Apple, параллельно работал на свой собственный стартап. Это и побудило Apple подать в суд на бывшего сотрудника, который к моменту подачи иска уже уволился.

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В Купертино объяснили, что Уильямс III мог передать секретные наработки компании в Nuvia, где применить их в коммерческих целях. Однако суд признал бывшего инженера Apple виновным только в нарушении положений трудового договора, проявившихся в создании собственного предприятия.

Новые процессоры Qualcomm

Очевидно, у Qualcomm большие планы на Nuvia. Ещё бы, ведь порфтолио одного только Уильямса III, даже если он не воровал технологии Apple, состоит более чем из 60 патентов. Несмотря на то что сделка только-только состоялась, производитель уже имеет чётко сформулированную стратегию применения наработок стартапа в своей деятельности. Во всяком случае, как утверждают в Qualcomm, уже в ближайшее время фирменные процессоры Nuvia будут интегрированы в широкий спектр устройств, доступных на рынке.

В скором времени Qualcomm Technologies планирует интегрировать процессоры Nuvia в обширный ряд электронных устройств, доступных на рынке. Это будут флагманские смартфоны, ноутбуки следующего поколения, а также современные системы помощи при вождении для автомобилей, — рассказали в Qualcomm.

Поскольку Qualcomm не делает ни смартфонов, ни компьютеров, скорее всего, компания будет предлагать технологии Nuvia в устройствах своих партнёров. А предложить им явно будет что. Всё-таки Уильямс III работал над созданием всех процессоров Apple – от A7 до A12X Bionic и M1, а значит, хорошо разбирается во многих тонкостях этой отрасли. Конечно, его познания не смогут повернуть время вспять и сделать Qualcomm лидером отрасли постфактум. Однако помочь ей усилить свои позиции Nuvia точно сможет.

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Очевидно, что инженеры Nuvia обладают глубокими познаниями в сфере разработки и производства процессоров и, возможно, даже используют некоторые из решений Apple. Поэтому высока вероятность, что грамотное применение имеющихся в их распоряжении методик вроде OoO (Out-of-Order), которая обеспечивает чипам A-серии параллельное выполнение задач, а не друг за другом, всё-таки позволит либо улучшить собственные процессоры Qualcomm, либо начать выпускать под их именем чипы Nuvia, если те окажутся намного круче.