Почему Galaxy S24 Ultra мощнее любого другого Android-смартфона на Snapdragon 8 Gen 3

Компания Samsung открыла 2024 год выпуском новых смартфонов Galaxy S24. На фоне других Android-флагманов, представленными на рынке, главной фишкой корейских устройств стал всеобъемлющий искусственный интеллект. Но есть и еще одна уникальная особенность. Старшая модель Galaxy S24 Ultra получила в свое распоряжение эксклюзивный процессор, который мощнее любого другого чипсета 2024 года. Что это за чудо? Сейчас разберемся.
Содержание
Какой процессор установлен в Galaxy S24 Ultra
На большинстве рынков, включая российский, Samsung использует разные процессоры в своих смартфонах:
- Galaxy S24 (Exynos 2400);
- Galaxy S24+ (Exynos 2400);
- Galaxy S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3).
Если младшие модели серии работают на фирменном чипе Samsung, к которому всегда много вопросов, то смартфон Galaxy S24 Ultra получил бескомпромиссный процессор Snapdragon 8 Gen 3. Это мощнейший чип, являющийся основой почти всех флагманов на Android в 2024 году.
На американском рынке тем же процессором обзавелись Galaxy S24 и Galaxy S24+. Но главное здесь не это, а то, что Snapdragon 8 Gen 3 в Galaxy S24 Ultra и других моделях серии, где не стоит Exynos, представлен в модифицированной версии Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Да, именно с приставкой «for Galaxy», которая здесь используется отнюдь не для красного словца.
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Отличия Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy от Snapdragon 8 Gen 3
Процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy — это не копия Snapdragon 8 Gen 3, который установлен в Xiaomi 14, OnePlus 12 и других Android-флагманах, а самодостаточный чип, имеющий ряд существенных отличий.
|Характеристики
|Snapdragon 8 Gen 3
|Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
|Архитектура ядер
|1х3.30 ГГц
3х3.15 ГГц
2х2.96 ГГц
2х2.26 ГГц
|1х3.39 ГГц
3х3.15 ГГц
2х2.96 ГГц
2х2.26 ГГц
|Графический процессор
|Adreno 750 (770 МГц)
|Adreno 750 (1000 МГц)
|Техпроцесс
|4 нм (TSMC)
|4 нм (TSMC)
Разница небольшая, но она присутствует. Процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy получил на 90 МГц более мощное главное ядро, а главное — на 230 МГц более производительный видеоускоритель, что свидетельствует о его широких возможностях в области обработки графики. Но это все на бумаге. А как обстоят дела в реальной жизни?
Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy в тестах
Прежде всего стоит отметить, что при обычном использовании заметить разницу между Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy не получится. В обоих случаях речь идет о чипах, способных обеспечить непревзойденную производительность в базовых сценариях вроде веб-серфинга и скроллинга ленты соцсетей с запасом минимум на 4-5 лет.
Как Samsung гробила ваши смартфоны на чипах Snapdragon, а вы и не знали
В AnTuTu Galaxy S24 Ultra набирает порядка 1 945 000 баллов. И это далеко не рекордный показатель. К примеру, смартфон iQOO 12 в рамках аналогичного тестирования получил больше 2 000 000 баллов, хотя он работает на обычном Snapdragon 8 Gen 3. Скорее всего, это связано с текущим уровнем оптимизации и не более того.
Отнюдь не радужная картина и в тестах на троттлинг, где Galaxy S24 Ultra теряет до 50% производительности как CPU, так и CPU. Но, стоит заметить, что подобное свойственно и смартфонам на Snapdragon 8 Gen 3 с хромающей оптимизацией чипа. По Galaxy S24 Ultra мы можем заключить следующее: его процессор действительно мощнее чипсетов других Android-флагманов, но в реализации Samsung он дает прирост лишь на короткой дистанции.
Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
В большинстве стран мира Galaxy S24 Ultra является единственным телефоном на Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Скорее всего, на аналогичном чипе появятся еще неанонсированные Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, а также устройства других производителей.
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Загвоздка заключается в том, что маркировка Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy на иных смартфонах будет отличаться. В одних случаях его назовут Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition, а в других — Snapdragon 8+ Gen 3, хотя касается это все того же процессора из Galaxy S24 Ultra. Маркетинг, да и только.
Какой процессор для смартфона лучше
В текущей реализации мощностью Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy можно пожертвовать в пользу базовой версии чипа. Мы не знаем, изменится ли ситуация с обновлениями прошивки, и как поведет себя этот процессор в других устройствах. Но на данный момент смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3 выглядят предпочтительнее Galaxy S24 Ultra.
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Хотя данный факт не противоречит тому, что Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy мощнее Snapdragon 8 Gen 3. Да, усомниться в этом заставляют результаты тестов Galaxy S24 Ultra, однако есть сухие цифры, свидетельствующие о потенциале чипа с приставкой «for Galaxy» за счет увеличения частоты CPU и GPU.