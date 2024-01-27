Почему Galaxy S24 Ultra мощнее любого другого Android-смартфона на Snapdragon 8 Gen 3

Компания Samsung открыла 2024 год выпуском новых смартфонов Galaxy S24. На фоне других Android-флагманов, представленными на рынке, главной фишкой корейских устройств стал всеобъемлющий искусственный интеллект. Но есть и еще одна уникальная особенность. Старшая модель Galaxy S24 Ultra получила в свое распоряжение эксклюзивный процессор, который мощнее любого другого чипсета 2024 года. Что это за чудо? Сейчас разберемся.

Какой процессор установлен в Galaxy S24 Ultra

На большинстве рынков, включая российский, Samsung использует разные процессоры в своих смартфонах:

Если младшие модели серии работают на фирменном чипе Samsung, к которому всегда много вопросов, то смартфон Galaxy S24 Ultra получил бескомпромиссный процессор Snapdragon 8 Gen 3. Это мощнейший чип, являющийся основой почти всех флагманов на Android в 2024 году.

На американском рынке тем же процессором обзавелись Galaxy S24 и Galaxy S24+. Но главное здесь не это, а то, что Snapdragon 8 Gen 3 в Galaxy S24 Ultra и других моделях серии, где не стоит Exynos, представлен в модифицированной версии Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Да, именно с приставкой «for Galaxy», которая здесь используется отнюдь не для красного словца.

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Отличия Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy от Snapdragon 8 Gen 3

Процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy — это не копия Snapdragon 8 Gen 3, который установлен в Xiaomi 14, OnePlus 12 и других Android-флагманах, а самодостаточный чип, имеющий ряд существенных отличий.

Характеристики Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Архитектура ядер 1х3.30 ГГц

3х3.15 ГГц

2х2.96 ГГц

2х2.26 ГГц 1х3.39 ГГц

3х3.15 ГГц

2х2.96 ГГц

2х2.26 ГГц Графический процессор Adreno 750 (770 МГц) Adreno 750 (1000 МГц) Техпроцесс 4 нм (TSMC) 4 нм (TSMC)

Разница небольшая, но она присутствует. Процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy получил на 90 МГц более мощное главное ядро, а главное — на 230 МГц более производительный видеоускоритель, что свидетельствует о его широких возможностях в области обработки графики. Но это все на бумаге. А как обстоят дела в реальной жизни?

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy в тестах

Прежде всего стоит отметить, что при обычном использовании заметить разницу между Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy не получится. В обоих случаях речь идет о чипах, способных обеспечить непревзойденную производительность в базовых сценариях вроде веб-серфинга и скроллинга ленты соцсетей с запасом минимум на 4-5 лет.

Как Samsung гробила ваши смартфоны на чипах Snapdragon, а вы и не знали

В AnTuTu Galaxy S24 Ultra набирает порядка 1 945 000 баллов. И это далеко не рекордный показатель. К примеру, смартфон iQOO 12 в рамках аналогичного тестирования получил больше 2 000 000 баллов, хотя он работает на обычном Snapdragon 8 Gen 3. Скорее всего, это связано с текущим уровнем оптимизации и не более того.

Отнюдь не радужная картина и в тестах на троттлинг, где Galaxy S24 Ultra теряет до 50% производительности как CPU, так и CPU. Но, стоит заметить, что подобное свойственно и смартфонам на Snapdragon 8 Gen 3 с хромающей оптимизацией чипа. По Galaxy S24 Ultra мы можем заключить следующее: его процессор действительно мощнее чипсетов других Android-флагманов, но в реализации Samsung он дает прирост лишь на короткой дистанции.

Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

В большинстве стран мира Galaxy S24 Ultra является единственным телефоном на Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Скорее всего, на аналогичном чипе появятся еще неанонсированные Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, а также устройства других производителей.

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Загвоздка заключается в том, что маркировка Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy на иных смартфонах будет отличаться. В одних случаях его назовут Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition, а в других — Snapdragon 8+ Gen 3, хотя касается это все того же процессора из Galaxy S24 Ultra. Маркетинг, да и только.

Какой процессор для смартфона лучше

В текущей реализации мощностью Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy можно пожертвовать в пользу базовой версии чипа. Мы не знаем, изменится ли ситуация с обновлениями прошивки, и как поведет себя этот процессор в других устройствах. Но на данный момент смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3 выглядят предпочтительнее Galaxy S24 Ultra.

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Хотя данный факт не противоречит тому, что Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy мощнее Snapdragon 8 Gen 3. Да, усомниться в этом заставляют результаты тестов Galaxy S24 Ultra, однако есть сухие цифры, свидетельствующие о потенциале чипа с приставкой «for Galaxy» за счет увеличения частоты CPU и GPU.