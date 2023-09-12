Почему в телефоне должен быть сменный аккумулятор и карта памяти

Когда выходит новый телефон, мы оставляем его без внимания и читаем новости дальше. Если он нас заинтересовал, мы читаем или смотрим его обзор, а многие начинают прицениваться к нему. Но очень небольшое количество людей, обычно не превышающее 2-3 человек, включая меня, интересуются, что у него с аккумулятором. И нет, нам интересно не его емкость или скорость зарядки, это идет уже потом. В первую очередь хочется узнать, можно ли поменять его самому. Конечно, надежды на это мало, хотя свои плюсы — и очень большие — в этом есть. Поэтому я сильно расстроен, что уже больше 10 лет телефоны со сменным аккумулятором, если и выпускаются, то только в ультрабюджетном сегменте.

Можно ли отремонтировать телефон самому

Наверное, небольшим исключением может считаться только Fairphone 5 и его предшественники в линейке. Конечно, я не буду его покупать и вам не советую, но как же здорово держать его в руке и понимать, насколько он отличается от современных телефонов. Такой подход сразу напоминает старые Nokia в двух их проявлениях — возможность кастомизировать телефон внешне и возможность менять самый изнашиваемый компонент. Ведь, согласитесь, если бы можно было за несколько сотен рублей купить новый аккумулятор и установить его в телефон самому, популярность статей о том, как правильно его заряжать, чтобы подольше не менять, сошла бы на ноль. А сейчас они вызывают огромный интерес, что мы всегда видим по статистике просмотров.

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Когда сейчас мне в руки попадает телефон со съемным аккумулятором, я всегда сразу достаю его, чтобы перенестись в те времена, когда это было нормой. Тогда никто даже не думал, что можно приклеить заднюю крышку к корпусу.

Тогда телефоны создавались с учетом удобства и ремонтопригодности. Вы могли снять заднюю и/или переднюю рамку и изменить цвет всего телефона за 500-700 рублей, а если царапали его, то просто покупали новый корпус и радовались жизни. Когда штатная батарея начинала проявлять признаки старения, вы просто меняли ее на новую. Вот это было время!

Телефон с расширением памяти

Еще одна вещь, которая как-то постепенно уходит в прошлое — слот для карт памяти microSD. За исключением нескольких смартфонов с расширяемой памятью, сегодняшние флагманы отказались от этого. Зато берут 5000-10000 рублей за следующий шаг памяти. А ведь хорошая карта памяти на 128 ГБ стоит не больше пары тысяч рублей. Но можно купить и что-то за 700-800 рублей.

Как использовать старую карту памяти, если новый смартфон ее не поддерживает.

Все это заставило меня задуматься о недостатках, которые навязывают Apple, Samsung, Google и некоторые другие производители смартфонов. Когда телефон начинает мне говорить о том, что память заканчивается, я не могу просто купить карту памяти или увеличить ее объем и забыть об этом. Мне надо обязательно чистить встроенную память. Насколько глупо, что телефон с камерой, которая снимает видео в 4K 60fps, должен быть ограничен внутренним хранилищем, пусть и большим. Тем более сейчас, когда в мире стало много блогеров и им телефон нужен в качестве камеры. А любая камера подразумевает возможность замены батареи и носителя информации (карты памяти).

Это пригодится и в обычной жизни, ведь многие используют телефон в работе и им нужно много фотографировать. К аккумулятору это тоже относится. Если он сел, его можно было бы просто заменить на новый, а не обматываться проводами от внешнего аккумулятора. В этом случае и рюкзаки с USB пропали бы как класс.

И это не говоря уже о том, что я мог бы просто заменить батарею через пару лет, чтобы мой телефон оставался актуальным в течение четырех лет обновлений, которые предлагают уже многие производители.

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Почему в телефонах нет разъема для наушников

Каким-то образом прогресс не позволил сделать этот шаг. Оглядываясь назад, я вижу, например, что компании выдвигают аргументы против порта 3,5 мм. Его было трудно защитить от воды, и он занимал много ценного места внутри телефона. Тут можно согласиться, ведь внутри он действительно довольно большой, а выводить музыку по проводу можно через USB Type-C или Lightning, если у вас iPhone. Но переход на Bluetooth — это совсем не то же самое, что отказ от сменного аккумулятора.

Реальных причин убирать слот microSD тоже нет (кроме жадности компаний), равно как и не существует реальной альтернативы несъемному аккумулятору. Единственное решение — заплатить больше за более высокий уровень памяти и отправить телефон в ремонт для замены батареи. Вообще, покупая телефон, мы просто лишаемся возможности что-то поменять. Купив машину, мы можем поменять диски, магнитолу, колонки и даже фары. А телефон будет того цвета и с той памятью, какими они были изначально, а любой ремонт возможен только в мастерской и только за большие деньги.

Вот уже больше 10 лет, переходя на новый телефон, мы не меняем только одного — несменный аккумулятор и невозможность увеличения памяти за дешево. Многие перестали об этом задумываться. А ведь я погружен в среду гаджетов и для меня достать почти любой телефон во временное или постоянное пользование довольно просто. Но я все равно не понимаю, как так можно было привязать нас к постоянной покупке новой модели.

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Нужен ли телефон со сменным аккумулятором

Тут, чем черт не шутит, может и правда придется задуматься о покупке Fairphone 5, который довольно сложно найти в России. Но хотелось бы, чтобы другие производители тоже предлагали нечто подобное. Пусть это будут только некоторые линейки или специальные серии в линейках. Уверен, что их бы хорошо покупали. Но никому это не нужно или нужно обратное. Поэтому имеем то, что имеем.

Съемные аккумуляторы — это здорово, и я не могу дождаться, пока производители телефонов придумают, как внедрить их к 2027 году. Этот закон пока относится только к Европейским странам, но все может поменяться. Да и создавая телефон с учетом требований такого большого рынка, производители в любом случае будут отгружать свои устройства и на другие территории. Возможно, от этого пострадает влагозащита. С другой стороны, складные телефоны уже защищены от погружения в воду, а ведь в это никто не верил, включая меня. Поэтому теперь я уверен, что проблемы с защитой от воды не встанет на пути создания хорошего телефона со сменным аккумулятором.

Я не думаю, что буду указывать съемный аккумулятор или слот microSD в качестве абсолютных требований для моей следующей покупки, но с этого момента они будут серьезно влиять на мое решение. Их отсутствие теперь больше похоже на грязный прием маркетологов, а не на настоящее благо.