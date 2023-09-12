Почему в телефоне должен быть сменный аккумулятор и карта памяти

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Артем Сутягин

Когда выходит новый телефон, мы оставляем его без внимания и читаем новости дальше. Если он нас заинтересовал, мы читаем или смотрим его обзор, а многие начинают прицениваться к нему. Но очень небольшое количество людей, обычно не превышающее 2-3 человек, включая меня, интересуются, что у него с аккумулятором. И нет, нам интересно не его емкость или скорость зарядки, это идет уже потом. В первую очередь хочется узнать, можно ли поменять его самому. Конечно, надежды на это мало, хотя свои плюсы — и очень большие — в этом есть. Поэтому я сильно расстроен, что уже больше 10 лет телефоны со сменным аккумулятором, если и выпускаются, то только в ультрабюджетном сегменте.

Почему в телефоне должен быть сменный аккумулятор и карта памяти. Сменный аккумулятор это удобно, но почему-то не современно. Фото.

Сменный аккумулятор это удобно, но почему-то не современно.

Можно ли отремонтировать телефон самому

Наверное, небольшим исключением может считаться только Fairphone 5 и его предшественники в линейке. Конечно, я не буду его покупать и вам не советую, но как же здорово держать его в руке и понимать, насколько он отличается от современных телефонов. Такой подход сразу напоминает старые Nokia в двух их проявлениях — возможность кастомизировать телефон внешне и возможность менять самый изнашиваемый компонент. Ведь, согласитесь, если бы можно было за несколько сотен рублей купить новый аккумулятор и установить его в телефон самому, популярность статей о том, как правильно его заряжать, чтобы подольше не менять, сошла бы на ноль. А сейчас они вызывают огромный интерес, что мы всегда видим по статистике просмотров.

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Когда сейчас мне в руки попадает телефон со съемным аккумулятором, я всегда сразу достаю его, чтобы перенестись в те времена, когда это было нормой. Тогда никто даже не думал, что можно приклеить заднюю крышку к корпусу.

Тогда телефоны создавались с учетом удобства и ремонтопригодности. Вы могли снять заднюю и/или переднюю рамку и изменить цвет всего телефона за 500-700 рублей, а если царапали его, то просто покупали новый корпус и радовались жизни. Когда штатная батарея начинала проявлять признаки старения, вы просто меняли ее на новую. Вот это было время!

Можно ли отремонтировать телефон самому. Со сменными аккумуляторами были вот такое концепты смартфонов. Фото.

Со сменными аккумуляторами были вот такое концепты смартфонов

Телефон с расширением памяти

Еще одна вещь, которая как-то постепенно уходит в прошлое — слот для карт памяти microSD. За исключением нескольких смартфонов с расширяемой памятью, сегодняшние флагманы отказались от этого. Зато берут 5000-10000 рублей за следующий шаг памяти. А ведь хорошая карта памяти на 128 ГБ стоит не больше пары тысяч рублей. Но можно купить и что-то за 700-800 рублей.

Как использовать старую карту памяти, если новый смартфон ее не поддерживает.

Все это заставило меня задуматься о недостатках, которые навязывают Apple, Samsung, Google и некоторые другие производители смартфонов. Когда телефон начинает мне говорить о том, что память заканчивается, я не могу просто купить карту памяти или увеличить ее объем и забыть об этом. Мне надо обязательно чистить встроенную память. Насколько глупо, что телефон с камерой, которая снимает видео в 4K 60fps, должен быть ограничен внутренним хранилищем, пусть и большим. Тем более сейчас, когда в мире стало много блогеров и им телефон нужен в качестве камеры. А любая камера подразумевает возможность замены батареи и носителя информации (карты памяти).

Это пригодится и в обычной жизни, ведь многие используют телефон в работе и им нужно много фотографировать. К аккумулятору это тоже относится. Если он сел, его можно было бы просто заменить на новый, а не обматываться проводами от внешнего аккумулятора. В этом случае и рюкзаки с USB пропали бы как класс.

И это не говоря уже о том, что я мог бы просто заменить батарею через пару лет, чтобы мой телефон оставался актуальным в течение четырех лет обновлений, которые предлагают уже многие производители.

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Почему в телефонах нет разъема для наушников

Каким-то образом прогресс не позволил сделать этот шаг. Оглядываясь назад, я вижу, например, что компании выдвигают аргументы против порта 3,5 мм. Его было трудно защитить от воды, и он занимал много ценного места внутри телефона. Тут можно согласиться, ведь внутри он действительно довольно большой, а выводить музыку по проводу можно через USB Type-C или Lightning, если у вас iPhone. Но переход на Bluetooth — это совсем не то же самое, что отказ от сменного аккумулятора.

Почему в телефонах нет разъема для наушников. Крайне редко, но даже у именитых брендов можно найти модели со сменным аккумулятором. Правда, это скорее исключение, чем правило. Фото.

Крайне редко, но даже у именитых брендов можно найти модели со сменным аккумулятором. Правда, это скорее исключение, чем правило.

Реальных причин убирать слот microSD тоже нет (кроме жадности компаний), равно как и не существует реальной альтернативы несъемному аккумулятору. Единственное решение — заплатить больше за более высокий уровень памяти и отправить телефон в ремонт для замены батареи. Вообще, покупая телефон, мы просто лишаемся возможности что-то поменять. Купив машину, мы можем поменять диски, магнитолу, колонки и даже фары. А телефон будет того цвета и с той памятью, какими они были изначально, а любой ремонт возможен только в мастерской и только за большие деньги.

Вот уже больше 10 лет, переходя на новый телефон, мы не меняем только одного — несменный аккумулятор и невозможность увеличения памяти за дешево. Многие перестали об этом задумываться. А ведь я погружен в среду гаджетов и для меня достать почти любой телефон во временное или постоянное пользование довольно просто. Но я все равно не понимаю, как так можно было привязать нас к постоянной покупке новой модели.

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Нужен ли телефон со сменным аккумулятором

Тут, чем черт не шутит, может и правда придется задуматься о покупке Fairphone 5, который довольно сложно найти в России. Но хотелось бы, чтобы другие производители тоже предлагали нечто подобное. Пусть это будут только некоторые линейки или специальные серии в линейках. Уверен, что их бы хорошо покупали. Но никому это не нужно или нужно обратное. Поэтому имеем то, что имеем.

Нужен ли телефон со сменным аккумулятором. Иногда просто хочется взять и купить телефон, единственным достоинством которого является сменный аккумулятор. Фото.

Иногда просто хочется взять и купить телефон, единственным достоинством которого является сменный аккумулятор.

Съемные аккумуляторы — это здорово, и я не могу дождаться, пока производители телефонов придумают, как внедрить их к 2027 году. Этот закон пока относится только к Европейским странам, но все может поменяться. Да и создавая телефон с учетом требований такого большого рынка, производители в любом случае будут отгружать свои устройства и на другие территории. Возможно, от этого пострадает влагозащита. С другой стороны, складные телефоны уже защищены от погружения в воду, а ведь в это никто не верил, включая меня. Поэтому теперь я уверен, что проблемы с защитой от воды не встанет на пути создания хорошего телефона со сменным аккумулятором.

Я не думаю, что буду указывать съемный аккумулятор или слот microSD в качестве абсолютных требований для моей следующей покупки, но с этого момента они будут серьезно влиять на мое решение. Их отсутствие теперь больше похоже на грязный прием маркетологов, а не на настоящее благо.

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