Qualcomm нашла способ изменить мир аудио. Но о нем никто не знает

Про компанию Qualcomm слышал, наверное, каждый, кто понимает, что телефон звонит не за счет темной магии. Внутри каждого телефона установлен процессор. А если это Android, то с огромной долей вероятности внутри стоит именно Snapdragon от этой компании. А еще у нее есть другие продукты, о которых не задумывались даже многие разбирающиеся люди. Например, вы знаете, что такое Qualcomm Snapdragon Sound? А ведь это, скорее всего, есть у вас в телефоне. Давайте разберемся, что это такое и стоит ли радоваться/расстраиваться, что это существует.

Что такое Snapdragon Sound

Сейчас будет немного сложное определение, но не переживайте, следом мы разберемся, что это такое. Надо же с самого начала задать градус интеллектуальной беседы.

Qualcomm Snapdragon Sound — это оптимизированная цепочка аудиотехнологий и программного обеспечения, предназначенная для воспроизведения музыки в высоком разрешении, чистых голосовых вызовов и игр без задержек с возможностями подключения и увеличенным временем автономной работы.

Теперь расслабляемся и начинаем говорить о технологии более просто. Snapdragon Sound нельзя увидеть или потрогать. Это торговая марка для названия комплекса технологий по улучшению звука. Она включает в себе улучшение самого сигнала и, например, оптимизацию работы Bluetooth при передаче сигнала между вашим телефоном и вашими наушниками или динамиками. Часть технологий улучшения работает за счет отдельных электронных компонентов внутри смартфона (аппаратные), а часть только за счет программного обеспечения (программные).

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Что нового в Qualcomm Snapdragon Sound

Qualcomm не представила ничего нового в этой области. Вместо этого Snapdragon Sound — это способ для компаний, которые производят такие продукты, как телефоны на Android или наушники Bluetooth, лицензировать все технологии, которые улучшат звук, за одно действие.

Среди основных преимуществ Snapdragon Sound можно отметить обеспечение наилучшего качества звука по Bluetooth, а также экономию драгоценного заряда батареи. Обе эти вещи важны в современном мире, в котором мы начали предъявлять все больше требований к своим гаджетам.

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Как улучшается звук телефона и наушников

Новейшие кодеки Qualcomm aptX сочетаются с технологиями эхо- и шумоподавления cVc (clear voice call) — настоящей беспроводной стереосистемой для наушников и технологией Qualcomm Aqstic для обеспечения улучшенного звука с нужной громкостью для динамика любого размера — от наушников до огромных колонок.

Выбирая Snapdragon Sound, производитель получает способ лицензировать все необходимое для отличного звука Bluetooth. Это позволяет развивать беспроводные технологии, чтобы мы окончательно могли отказаться от проводных наушников и перестать расстраиваться по поводу того, что в новых телефонах нет разъема mini jack.

Когда появился Snapdragon Sound

Snapdragon Sound был запущен с процессором Snapdragon 888 в 2021 году и теперь является частью более крупного семейства чипсетов компании. Производители устройств не обязаны лицензировать пакет, поэтому такие компании, как Samsung, могут предлагать свои собственные улучшенные звуковые возможности. При том реализовать они их могут на базе процессоров Snapdragon. Но более мелким производителям часто проще заплатить относительно небольшую сумму за лицензирование, сделать свои смартфоны на несколько долларов дороже и получить высокое качество звука.

Snapdragon Sound может передавать 24-битный звук Bluetooth без потерь 96 кГц и сверхширокополосный звук 32 кГц без проводов. Чтобы не лезть в дебри основ звука, просто знайте, что это очень хорошо для обычного потребительского продукта. Это уже очень близко к тому, чтобы конкурировать с дорогущими проводными аудиофильскими продуктами. Сами аудиофилы могут почувствовать разницу, но не простые пользователи, которые слушают музыку в метро. Для понимания разницы надо разбираться на таком уровне, чтобы отличать звук на прогретых проводах от обычного.

Какие продукты используют Snapdragon Sound

Звук Snapdragon можно найти в самых разных продуктах — от смартфонов до беспроводных наушников. Среди них новейшие телефоны от Motorola, такие, как Edge 30 Pro, Xiaomi 12 Pro и высококачественные наушники Edifier Stax.

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Вы можете просмотреть полный список продуктов со Snapdragon Sound здесь. Пока ему есть, куда расти, но и история Snapdragon Sound только начинается. Qualcomm заявляет, что в ближайшем будущем Snapdragon Sound также будет использоваться для ноутбуков и игровых консолей, использующих чипы Snapdragon.

С появлением Snapdragon Sound аудиофилы наверняка оценят улучшенное качество музыки и звонков. Обязательно ознакомьтесь со списком поддерживаемых продуктов, указанным выше, чтобы знать, на какие из них обратить внимание в первую очередь, если вы собираетесь покупать новый телефон или наушники.