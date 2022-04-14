У Xiaomi есть смартфон мощнее 12 Ultra. Но о нем никто не знает

Презентация Xiaomi совсем близко, а это значит, что постепенно будут всплывать не только характеристики новых устройств, среди которых определенно 12 Ultra, но и небольшие подробности о новых устройствах, которые только должны появиться в обозримом будущем. К слову, Xiaomi 12 Ultra должен стать самым мощным смартфоном от китайской компании на сегодняшний день — это же логично. Но не стоит торопиться с выводами — в последней линейке от Xiaomi не все так просто. Рассказываем, что известно про секретный смартфон Xiaomi, который должен быть мощнее 12 Ultra, и другие грядущие новинки компании.

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Какой Xiaomi самый новый

До анонса Xiaomi 12 Ultra осталось чуть больше месяца — об этом писал мой коллега, журналист AndroidInsider.ru Артём Сутягин в своей статье — а это значит, что в Сеть уже потихоньку начинают просачиваться подробности о новых смартфонах. Логично, ведь сейчас — самое время. В этом году китайская компания определенно подзатянула с выходом своего ультимативного 12 Ultra.

По слухам, связано это то ли с нехваткой чипов от Snapdragon, то ли — с недоверием Xiaomi к новому процессору. Как вы уже знаете, новейший 8 Gen 1 получился мощнее, но по-прежнему хромает на обе ноги из-за перегрева. Вероятно, китайцы все сделали правильно, дождавшись обновления «камня» в лице 8 Gen 1+, который также должны анонсировать очень скоро. Тем не менее, 12 Ultra выйдет достаточно поздно, а в конце года уже представлять новую линейку.

Логично, что инсайдеры уже начали распространять информацию о «секретных» смартфонах Xiaomi. Так в конце марта появилась информация о том, что компания тестирует три телефона на базе Snapdragon 8 Gen 1+ и дисплеями с разрешением 2K. Инсайдер не раскрыл названия новинок: вероятно, речь шла как раз о 12 Ultra. А кто все остальные? Вероятно, новинка от Redmi и еще Xiaomi MIX. Вас тоже смущает Redmi на топовом железе? И меня.

Но факт остается фактом: секретный смартфон Xiaomi, превосходящий 12 Ultra в мощности, существует. И речь явно не о следующей линейке. Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что у компании уже есть некий смартфон на Snapdragon 8 Gen 1. Устройство прошло сертификацию, которая подтвердила наличие этого чипа, а также быструю 150-ваттную зарядку. Под подозрение попадает новый Xiaomi Mix или складной Xiaomi Mix Fold 2. Но могут ли они быть мощнее основного флагмана?

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Самый мощный Xiaomi

Дело в том, что даже смартфоны из одной линейки могут оказаться лучше друг друга, хотя такого быть не должно. Подобная история уже приключилась с Xiaomi 12X: смартфон по воле судьбы случайно оказался лучше, чем 12 и 12 Pro. Как так вышло? Дело в том, что он построен на платформе Snapdragon 870 5G, тогда как два «топовых» собрата — на Snapdragon 8 Gen 1. В троттлинг тесте этот процессор показал падение производительности почти сразу, а в играх начали встречаться глюки.

Xiaomi 12X оказался хуже по очкам в AnTuTu и Geekbench, но в троттлинг-тесте показал стабильную работу без перегрева и подвисаний, хоть и не на ультра-настройках. Дело в том, что новейший чип оказался не идеален, за счет чего Qualcomm вынуждена ускорить анонс 8 Gen 1+ — об этом мы рассказывали в нашей статье. Так что, не удивляйтесь, если модель из другой линейки вдруг окажется лучше 12 Ultra.

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Недорогой смартфон Xiaomi

На презентации также ожидается анонс Xiaomi 12 Lite: недорогая версия флагмана уже на подходе, поэтому есть вероятность, что его представят вместе с 12 Ultra. Именно этих двух смартфонов не хватает в линейке: 12 Lite уже прошел сертификацию и тест Geekbench, который подтвердил, что телефон будет оснащен проверенным временем чипсетом Snapdragon 778G. Также в смартфоне будет установлено 8 Гб оперативной памяти и Android 12, скрытый под оболочкой MIUI 13.

Согласно данным, Xiaomi 12 Lite будет иметь 6,55-дюймовый изогнутый дисплей, что поместит смартфон в ряд между 12 и 12Х. По сути, это тот же Xiaomi 11 Lite 5G NE, переживший ребрендинг: с тем же железом, слегка увеличенным аккумулятором (4500 против 4250 мА*ч), более быстрой зарядкой (67 Вт против 33) и частотой обновления 120 Гц вместо 90. Ожидается, что релиз состоится уже в следующем месяце — нет причин сомневаться, что его покажут на презентации.

А вы ждете презентации Xiaomi 12 Ultra?