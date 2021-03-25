Samsung может спасти Huawei, начав делать для нее процессоры. Это возможно?

Снова начнем статью со слов о том, что Huawei находится не в самом лучшем положении из-за санкций США. Кто-то даже скажет, что компания на грани краха, но это не совсем так. Дело в том, что какие-то компоненты вопреки санкциям закупать можно, при этом вполне официально. А еще у Huawei есть другие гаджеты, которые могут помочь ей на этом нелегком пути. А теперь давайте подумаем, то же делать, если ты производишь смартфон, но у тебя нет поставщика топовых процессоров? Ответ до банального прост — искать такого поставщика. Доказательств того, что он может появиться, становится с каждым днем все больше. Пусть пока это только слухи, но их подтверждения приходят от самых разных источников. Получается, компания может спастись и стать полностью самодостаточной без американских технологий? Если ”срастется”, тогда да.

Будет ли Huawei и дальше производить смартфоны

Напомню, что Huawei имеет собственную линейку процессоров Kirin. Они не являются американскими, но заводы, которые производили эти чипсеты, работают с использованием американских технологий. Главным производителем таких чипов по 5-нм техпроцессу была TSMC. С сентября прошлого года она больше не работает с китайской компанией. В итоге Huawei приходилось пользоваться накопленными запасами и низкокачественными китайскими чипами для некоторых видов продукции.

Из-за этого продажи смартфонов были очень низкими. В настоящее время Huawei изо всех сил пытается удержаться в топ-5 мировых производителей смартфонов, но сделать это становится все сложнее. У компании нет другого выбора в этой ситуации, но взаимовыгодная помощь может прийти от конкурента, который работает буквально со всеми — от Samsung.

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Процессоры Huawei от Samsung

Согласно недавнему отчету SamMobile, именно Samsung может стать настоящим спасательным кругом для Huawei. Судя по всему, обе компании заключили соглашение о выпуске новейшего флагманского чипа с 5-нм техпроцессом. Этот чип представляет собой процессор Huawei Kirin 9000L 5G. То есть он может быть по-настоящему конкурентным и при этом не противоречащим действующим запретам. Ведь США запретили компаниям работать с Huawei только в части процессоров, связанных с работой в сетях 5G. Устаревшие модели, которые сейчас мало кому нужны, производить можно.

Пока что предположения показывают, что Kirin 9000L будет немного уступать процессорам Kirin 9000 и Kirin 9000E как в производительности, так и в графической составляющей. Но даже в этом случае новый источник компонентов станет для Huawei настоящим подарком.

Как можно обойти запрет на производство процессоров

Интересен даже не сам факт создания нового процессора, который может в прямом смысле слова спасти Huawei, а то, как Samsung смогла этого добиться. По сути, любое производство тех или иных электронных компонентов косвенно связано с использованием американских компонентов. Значит, это сильно противоречит новым правилам.

Несмотря на санкции, Huawei все равно вызывает интерес. Чем именно?

Маловероятно, что даже ради такого крупного покупателя, как Huawei, который может принести немало денег Samsung, она вряд ли будет портить отношения с администрацией США. Стало быть, если информация верна, то компания нашла лазейку в правилах. С другой стороны, это маловероятно, так как любая лазейка закрывается одним днем с уточнениями к существующим документам. Рисковать в этом случае миллионами долларов вряд ли кто-то захочет.

Значит, южнокорейский гигант нашел способ создавать процессоры без использования американских технологий. В этом случае запретить такое производство будет намного сложнее с правовой точки зрения.

Согласно поступавшей ранее информации, в поиске решения Samsung сотрудничала с японскими и европейскими коллегами. Какие именно компании участвовали в этом процессе не уточняется.

Готовы ли вы купить настольный компьютер Huawei?

Есть еще и третий вариант развития событий. Так как найти способ производить компоненты без использования американских технологий действительно сложно, Samsung могла действовать иначе. Конечно, это только предположение, но оно находит согласие среди многих журналистов и блогеров. Согласно ему, Samsung могла договориться с правительством США о сотрудничестве с Huawei. Конечно, диктовать свои условия целому государству не может даже такой гигант, как Samsung, но предложить что-то взамен у нее может получиться. И не только в сфере IT.

А еще не стоит забывать о смена администрации США, которая могла выбрать более мягкую политику в отношении Huawei, чем Дональд Трамп с его командой. Пусть представители нового правительства и говорили, что не видят оснований снимать санкции с Huawei, но ответ был уклончивым.

Что будет, если с Huawei снимут санкции

Одно можно сказать точно. Если Huawei получит процессоры, ей станет намного проще. Конечно, есть еще масса других проблем, которые надо решить, но они стоят не так остро, как отсутствие главного компонента при производстве любого смартфона.

Информационный шум в этой сфере стал слишком сильным в последнее время. Как мы все знаем, дыма без огня не бывает, и это значит, что в ближайшее время мы, скорее всего, получим ответ на вопрос, что будет дальше. Если Samsung действительно будет производить процессоры для Huawei, об этом объявят совсем скором. Возможно, даже на презентации Huawei P50, до которой остается все меньше времени.