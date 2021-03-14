Готовы ли вы купить настольный компьютер Huawei?

Смартфоны — сложно. Аксессуары — недостаточно. Ноутбуки — сложно, но можно. Что еще придумать Huawei, чтобы продолжать оставаться на плаву и производить гаджеты для массового рынка после того, как ее начали активно ставить на место санкциями? Еще в ноябре Huawei выпустила свой первый настольный компьютер в Китае. Многие восприняли это как хороший знак и даже купили его. Вот только происходило это на пусть и огромном, но довольно закрытом рынке. Теперь компьютеры Huawei начали покидать пределы родной гавани и стали продаваться в других странах мира. Пусть пока и не во всех, но тенденция уже наметилась. Давайте разберемся, хорошо ли это, и что даст нам, как простым пользователям.

Настольный компьютер Huawei

Первой страной, кроме Китая, где теперь можно купить настольный компьютер Huawei, является Малайзия. Компьютер под названием MateStation S появился на официальном сайте компании в этой стране.

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Характеристики Huawei MateStation S

Компания переработала корпус по сравнению с китайским MateStation B515. Теперь его размеры составляют 93 x 293 x 315,5 мм, а вес 4,2 кг. Для связи в нем предусмотрены модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Спереди есть разъемы USB-A и USB-C, а также порт для наушников 3,5 мм. Сзади есть еще 4 разъема USB-A, HDMI, Ethernet и два выхода для подключения мониторов.

Huawei MateStation S оснащен процессором AMD Ryzen 5 4600G, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц и твердотельным накопителем на 256 ГБ. Huawei MateStation S поставляется с предустановленной Windows 10 и поддерживает такие функции, как Huawei Share и многоэкранную совместную работу.

MateStation S поставляется с 23,8-дюймовым монитором Huawei с разрешением Full HD. Он сертифицирован TUV Rheinland International для максимальной защиты глаз. Также в комплект включены мышь и клавиатура.

Сколько стоит компьютер Huawei

Цена этой красоты на новом рынке пока неизвестна, но какой бы она не была, вряд ли она будет очень сильно отличаться от среднерыночной. С другой стороны, Huawei хорошо зарекомендовала себя, как производителя ноутбуков и ее компьютеры тоже должны продаваться довольно неплохо.

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Стоит ли покупать компьютер Huawei

Интересно, что решение расширить выпуск стационарных компьютеров было принято в то время, когда весь мир стремительно переходит на ноутбуки. Кроме того, что это просто намного удобнее для обычного использования, именно у ноутбуков есть некоторые конкурентные преимущества перед стационарными моделями.

Я сейчас даже не говорю банально о том, что ноутбук можно взять с собой в дорогу в отличии от настольной версии компьютера. Сейчас такое время, когда работники массово работают из дома из-за пандемии и им просто необходимы гаджеты, которые позволяют работать в офисе и при этом взять его домой.

Конечно, рано или поздно ситуация в мире изменится, и работники вернутся в офисы. Но это не значит, что они отвыкнут от удобства использования ноутбука. Я не собираюсь доказывать, что настольный компьютер не нужен. Я просто говорю о том, что ноутбуки стали настолько удобными в процессе своей эволюции, что теперь являются полностью самодостаточным продуктом.

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Ими можно пользоваться в дороге, можно подключать к монитору и можно синхронизировать со смартфоном. А еще они стали меньше и производительнее. Пусть они и не годятся для игр, но именно ноутбуки являются тем, на что все чаще люди смотрят прежде чем купить себе компьютер для работы.

Конечно, для игр такие устройства подходят не очень хорошо, но настольный ПК от Huawei все равно едва ли потянет на эту роль. Зато, стать обычным добротным гаджетом для работы более чем может.

Учитывая положение Huawei и относительную простоту выхода на рынок настольных ПК, когда ты уже можешь делать хорошие ноутбуки, решение можно назвать правильным. Не важно, будут ли продаваться настольные ПК от Huawei очень хорошо, но продаваться они будут. Этого уже достаточно, чтобы поддержать компанию в ее нелегком положении.

Расстраивает только то, что при создании настольного компьютера не получится так развернуться, как это можно сделать с ноутбуками. Там можно применить много инновационных решений, а тут, если грубо, ты выпускаешь ящик, который будет примерно такой же, как у других.

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Но делать что-то надо, и новые настольные компьютеры Huawei начали захватывать мир. Посмотрим, что получится их экспансии MateStation S, но перспектива ее появления в разных странах выглядит, как минимум, интересной.

А теперь расскажите, что вы думаете о настольном компьютере Huawei и за сколько вы бы его купили? И купили бы вообще?