Стало известно, когда выйдет Huawei P50

Несмотря на то, что происходит в последние два года с Huawei, выход ее новых смартфонов все равно вызывает большой интерес. В первую очередь это связано с интересом к тому, как компания будет бороться с ситуацией. Но и то, что телекоммуникационный гигант по-прежнему делает отличные устройства, тоже вносит свой вклад в этот интерес. Сейчас главная интрига в том, выйдет ли Huawei P50 и каким он будет, учитывая, что компания лишилась возможности производить свои процессоры. Теперь у нас есть информация о том, когда появится новинка. Если ей верить, то ждать осталось совсем недолго. Поэтому самое время поговорить о презентации и о том, каким будет новый смартфон.

Когда выйдет Huawei P50

В последние годы компания представляла свой новый смартфон серии ”P” на отдельном мероприятии, которое проходило в марте. Теперь ситуация похоже меняется. В то время, как основные производители начали выпускать свои смартфоны раньше обычного срока или только готовятся к этому, Huawei идет своим путем. Samsung и Xiaomi уже перенесли свои презентации на более ранний срок. OnePlus, по слухам, собирается это сделать. А Huawei, судя по всему, сделает это на месяц позже обычного — во второй половине апреля.

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К сожалению, информация пока не официальная, но она заслуживает доверия. Обычно, если кто-то говорит о конкретной дате презентации, а не расплывчато называет месяц, так оно и получается. В этот раз нам сказали, что Huawei P50 выйдет 17 апреля 2021 года.

Такая информация появилась в Weibo — китайской социальной сети. Согласно ей, последняя модель флагманской серии «P» китайского технологического гиганта будет запущена во второй половине следующего месяца, но ожидается, что поставки будут небольшими.

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Huawei P50 будет выпущено мало

Сообщается, что причина небольших поставок пока неизвестна, но мы уже говорили об этом ранее. Дело в том, что у компании нет возможности производить собственные процессоры на заводах TSMC. Именно там они производились ранее. Можно спросить, почему нельзя делать это на других заводах. Проблема в том, что для создания 5-нм процессора не подойдет паяльник. Это сложнейшее производство, которое могут себе позволить только несколько заводов в мире и всем им запрещено принимать заказы на производство процессоров Huawei.

Когда стало известно о новых ограничениях, Huawei успела подстраховаться и заказала огромное количество актуальных тогда Kirin 9000. Собственно, так она и смогла выпустить Huawei Mate 40 и Huawei Mate X2. Теперь серия P50, которая получит этот же процессор, должна будет получить еще какую-то часть остатков этого процессора со складов. Даже если отдать их все в производство, партия смартфонов все равно будет очень небольшой, а надо что-то оставить и для других моделей. Как сообщалось ранее, Huawei Mate 50 осенью 2021 года тоже получит это процессор.

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Каким будет Huawei P50

На данный момент серия Huawei P50, очевидно, готова к массовому производству в трех новых вариантах. Они будут включать в себя базовую версию P50, P50 Pro и P50 Pro+. Поскольку это флагманские модели, ожидается, что вся линейка получит первоклассное железо, включая те самые чипсеты HiSilicon Kirin 9000, которые во многом лучше Snapdragon 888. Так же мы модем рассчитывать на отличный дисплей и лучшую камеру среди смартфонов этого года. Huawei уже давно приучила нас к тому, что именно камеры у нее получаются отменными.

Есть ли Санкции против Huawei

Нескольким бывшим партнерам Huawei запретили работать с ней, но потом снова разрешили. Правда, при одном условии. Оборудование, которое ей продают, не может использоваться при производстве продуктов с поддержкой 5G. Это означает, что теоретически модули камеры она закупать может, ведь они не предусматривают прямого использования при создании смартфонов с 5G, а могут устанавливаться и у другие модели. Но модули — это только половина хорошей фотографии. Важен так же софт, а он у Huawei свой, и использовать его никто не запретит.

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Согласно предыдущим отчетам, базовый вариант Huawei P50 будет оснащен чипсетом Kirin 9000E, а два более дорогих варианта будут поставляться с процессором Kirin 9000. Кроме того, стандартная модель будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, а две другие версии будут иметь 6,6-дюймовую и 6,8-дюймовую панель соответственно. К сожалению, пока все это только утечки, но если презентация действительно намечена на 17 апреля, что очень вероятно, то уже в ближайшие дни мы будем получать все больше информации.