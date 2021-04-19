Smasung уверена, что нам с вами не нужны хорошие камеры

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Артем Сутягин 0

Если вы думали, что камеры смартфонов в целом каждый год становятся все лучше и лучше, то вы ошиблись. Признаюсь честно, я тоже так думал и считал, что если у флагманов появился какой-то компонент или функция, то она уже никуда не денется и так и будет переходить от модели к модели. Отказаться от нее могут только тогда, когда придумают что-то новое и более качественное/удобное/производительное. Оказывается, это не так, и в своей борьбе за удешевление смартфонов Samsung начала немного переигрывать. Компания решила отказаться от компонентов, которые прямо не влияют на качество снимкой с точки зрения четкости или цвета, но сильно портят их художественную составляющую.

Samsung

Камера Samsung скоро станет чуть-чуть хуже.

Что такое ToF-сенсор

Первые массовые смартфоны с ToF-сенсорами начали появляться еще в 2018 году. Долгое время никто толком не понимал, для чего они нужны, но постепенно разобрались в вопросе и поняли, что это позволяет устройствам более точно рассчитывать эффект глубины. Так можно делать более красивое размытие и лучше работать с дополненной реальностью. Если система работает совсем хорошо, то можно даже не просто накладывать AR-объекты на картинку вне зависимости от того, что попадает в кадр, а полностью ее интегрировать в реальность.

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Samsung отказывается от ToF-сенсора

Samsung тоже пользовалась такой системой, пока не рашила отказаться от нее сначала в серии Galaxy Note 20, а потом в серии Galaxy S21. Теперь, судя по всему, она не вернется и в более поздних моделях.

Корейские источники сообщают, что семейство Galaxy S22 также не будет использовать датчики 3D ToF. ET News сообщает, что Samsung недавно решила не возвращать технологию во флагманы следующего года. Сообщается, что информация поступает от источника, знакомого с планами компании.

Samsung

Камеры выпирают все больше но лишаются важных функций.

Сообщается, что Samsung приняла это решение, потому что реакция потребителей на камеры телефонов без датчиков 3D ToF была не такой уж плохой. Издание также заявило, что Samsung рассматривала возможность возвращения технологии после того, как Apple внедрила Lidar в линейку iPhone 12, но в конечном итоге отказалась от этого, поскольку в его использовании ”не было явных преимуществ”.

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Как делать боке на телефоне

Как было написано выше, сенсоры ToF действительно дают возможность лучше определять параметры сцены для создания более художественных снимков с точным размытием, но производители постепенно научились при помощи других ухищрений приходить к аналогичному результату. Например, они делают это за счет получения информации с дополнительных объективов.

Далее в процессе вычисления и обработки такие камеры добиваются пусть и не такого же хорошего результата, как те, что оснастили ToF-сенсором, но все равно существенно лучшего, чем без обработки вообще.

Примеров телефонов, которые как-то научились обходиться без ToF-сенсора можно привести много. Они делают довольно неплохое размытие фона и обеспечивают почти полноценный боке, но модели, вроде iPhone 12 Pro, практически не ошибаются при создании портретов именно из-за того, что могут точно замерить ту часть снимка, которая находится на небольшом расстоянии и которую не надо размывать. При этом делая небольшое размытие для объектов, которые находятся чуть дальше, и сильно размывая остальной фон.

iPhone 12 Pro

Неужели только iPhone, будет замерять глубину сцены?

Программное создание боке

Некоторые телефоны умудряются делать размытие, даже не пользуясь дополнительными модулями. Они просто программно определяют, где на снимке находится человек, и пытаются сделать все так, чтобы размытыми были только области за ним. Особенно преуспели в этом смартфоны Google Pixel. Даже первое поколения этих устройств размывало фон очень достойно, обладая всего одним модулем камеры.

Мнение: Почему Samsung вызывает все больше симпатий

Пусть мы и не делаем все снимки в портретном режиме, но смотрятся они по-настоящему профессионально. Кроме этого, все ближе к нам подбирается такое явление, как дополненная реальность, и для ее реализации тоже неплохо было бы точно определять параметры сцены.

Все это делает немного странным решение о полном отказе Samsung от ToF-сенсора. Возможно, пока можно обойтись и имеющимися средствами, а через пару лет она предложит что-то принципиально новое? А может быть компания просто заигралась в уменьшение стоимости? Пластиковый корпус, уменьшение разрешения экрана, отказ от ToF-сенсора… Что дальше?

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