Xiaomi выпустит бюджетный телефон с супер-быстрой зарядкой

Xiaomi — это та компания, которая умудряется как-то очень быстро выпускать одну за одной разные модели телефонов. Правда, часто разными они являются, только если сравнивать названия этих моделей, но стоит открыть спецификации, как эта разница сразу становится очень незначительной. Особенно часто так получается, когда мы видим модели для разных рынков. Впрочем, иногда в ворохе странных моделей получается найти что-то действительно интересное и самобытное. Например, компания уже подтвердила, что скоро нас ждет новый бюджетный телефон с действительно флагманской зарядкой. Более того, нам даже назвали дату выхода этого телефона. Ждать осталось недолго.

Когда выйдет Redmi Note 11

Xiaomi уже объявила, что серия Redmi Note 11 дебютирует на мероприятии в Китае, которое пройдет 28 октября. Прошло совсем немного времени и компания опубликовала новый тизер этого смартфона на своей странице в китайской социальной сети Weibo. Это и дало нам возможность впервые должным образом взглянуть на его дизайн. А заодно понять характеристики, которые нам больше всего интересны.

Как видно на изображении, Redmi Note 11 будет иметь большую выпуклость камеры, вмещающую в общей сложности три датчика. Внизу устройства расположится порт USB Type-C, динамик, настроенный в партнерстве с JBL, и микрофон. В верхней части телефона находится ИК-порт и второй динамик. Справа разместились качелька регулировки громкости и кнопка питания.

Характеристики Redmi Note 11

Некоторые характеристики мы можем узнать только по слухам. Так, например, если верить им, Redmi Note 11 будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 810 и будет оснащен ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Поговаривают так же, что Redmi Note 11, как и Redmi Note 10, будет поддерживать скорость проводной зарядки на уровне 33 Вт.

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Redmi Note 11 Pro, с другой стороны, имеет под капотом более продвинутый чипсет Dimensity 920 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной памяти. У него также будет более впечатляющий OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор получит большую емкость — 5000 мАч. Она же должна будет поддерживать зарядку с мощностью 120 Вт. Такой же сейчас могут похвастаться Xiaomi Mix 4 и 11T Pro. Можно без преувеличения сказать, что это два лучших телефона Xiaomi на сегодняшний день.

Будет ли Redmi Note 11 продаваться в России

Может немного расстроить, что телефоны сначала дебютируют только в Китае. На самом деле это обычная практика. Только через некоторое время они начнут распространяться на остальной мир, и в числе первых, скорее всего, будет Индия. Даже если в России он появится не так скоро или не появится вовсе, это не значит, что его нельзя будет купить. Никто не отменял заказ через интернет или приобретение у перекупщиков.

Пока можно даже предположить, что в отличии от китайской версии телефона, глобальная будет работать на других процессорах — Qualcomm Snapdragon. Скорее всего, желающих купить этот аппарат будет более чем достаточно вне зависимости от версии процессора, который она получит. Главным фактором популярности тут будет цена. Но немаловажную роль сыграет и поддержка быстрой зарядки, которая отмечена на размещенном тизере.

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Дешевый телефон с быстрой зарядкой

На основании изображения можно подумать, что большая скорость наполнения энергией будет у обеих моделей, но, скорее всего, HyperCharge на 120 Вт достанется только Redmi Note 11 Pro, а обычная версия ограничится более скромной мощностью. Но в любом случае узнаем мы это уже довольно скоро.

Напомню, эту зарядку компания показала совсем недавно и с такой скоростью можно наполнить энергией даже большой аккумулятор на 4000-4500 мАч менее, чем за 20 минут. То есть всего за несколько минут вы получите почти целый день автономности. Это действительно уровень. Правда, работает такая скорость только со специальным мощным адаптером питания.