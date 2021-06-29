Qualcomm выпустила новый Snapdragon 888+. Но кому он нужен?

Во время основного доклада Qualcomm на MWC 2021 недавно назначенный генеральный директор Криштиану Амон представил ряд новых продуктов и рассказал несколько новостей о развитии 5G. Конечно, самым интересным было то, что компания показала свой новый Snapdragon 888 Plus, который многие уже и не ждали из-за бушующего в мире кризиса полупроводников. Новинка стала довольно интересной и не стоит сомневаться, что совсем скоро мы увидим ее в новых продуктах, среди которых с большой долей вероятности будут игровые смартфоны и новые Samsung, которые покажут в августе этого года. Вот, что мы знаем и что мы думаем о новом процессоре.

Процессоры Qualcomm

Как следует из названия, Snapdragon 888 Plus находится чуть выше нынешнего флагманского чипа Snapdragon 888. Наряду с Snapdragon 870 теперь у Qualcomm есть три высокопроизводительных чипа в ее флагманском портфеле.

Что нового в Snapdragon 888 Plus

Snapdragon 888 Plus по сути имеет всего два отличия от стандартного Snapdragon 888. Во-первых, это более мощный процессор с архитектурой Arm Cortex-X1, частота которого составляет 3 ГГц. Хотя фактически значение ограничено отметкой 2,995 ГГц, но кто будет смотреть на такие мелочи. Тем более, что в сравнении с 2,84 ГГц у обычного 888-го это действительно существенная прибавка — на 5,45%.

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Второе изменение — это заявление Qualcomm о 32TOPS обработки ИИ, что на 20% больше, чем у стандартного Snapdragon 888. Чипсет по-прежнему может похвастаться той же DSP Hexagon 780, что и раньше. Таким образом, улучшение производительности достигается за счет увеличения скорости ЦП в сочетании с повышением эффективности Hexagon и оптимизацией программного обеспечения.

В остальном чипсет не сильно поменялся относительно того, что мы увидели в конце прошлого года. Он оснащен тем же графическим процессором Adreno 680 и игровыми функциями Snapdragon Elite, поддержкой 5G с mmWave через модем Snapdragon X60 и функциями FastConnect 6900. Так что, как и следовало ожидать, мы не получили процессор нового поколения — нам дали обычный Snapdragon 888 на максималках. Поэтому считайте это незначительным обновлением, а не чипом следующего поколения. А значит, не стоит гоняться за смартфонами, в которые он будет установлен. Кстати о них…

Какие телефоны получат Snapdragon 888 Plus

Что касается реальных продуктов, то Asus, серия Honor Magic3, Motorola, Vivo и Xiaomi уже выстраиваются в очередь, чтобы выпустить во второй половине 2021 года смартфоны, в основе которых будет лежать Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Qualcomm отмечает, что ожидает анонса продуктов в третьем квартале этого года.

5G от Qualcomm

Так получилось, что Qualcomm была одним из самых больших сторонников 5G. Пускай некоторые по-прежнему не уверены в достоинствах mmWave, компания приложила все усилия, чтобы убедить нас в важности этой технологии для развертывания 5G. В частности, когда речь идет об общей стоимости владения и стоимости развертывания сети в густонаселенных районах.

Например, компания подчеркивает, что более 30 глобальных операторов и производителей оборудования стремятся поддерживать 5G mmWave. Технология больше не ориентирована только на США, а имеет потенциал по всему миру, и это приятно, ведь новые сети будут появляться везде. Однако доступный диапазон миллиметровых волн сильно различается по всему миру, и поэтому даже там, где это коммерчески целесообразно, широкомасштабное развертывание все равно потребует некоторого времени.

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5G характеристики

Qualcomm настойчиво напоминает нам, что она может достичь колоссальной скорости загрузки в новых сетях 5G — 10,4 Гбит/с. Происходит это за счет агрегирования данных в диапазоне mmWave и sub-6 ГГц с использованием собственного новейшего модема Snapdragon X65. Если сказанное выше вызывает легкое недоумение и непонимание, то можно сказать немного проще. Такие параметры сети дадут возможность загрузки двухчасового фильма в формате 4K всего за 27 секунд. Добавлю только, что по ожиданиям, X65 появится в чипсетах к концу 2021 года.

Так же, не вдаваясь в подробности сложных названий технологий, стоит отметить, что Qualcomm создала платформу для развития сегментов сети и выпустила новую карту для серверов. Все это показывает, что компания хочет не только выпускать быстрые процессоры для игровых (и не только) смартфонов, но и стремится продвигать новые стандарты связи. В то время, когда Huawei уже не в состоянии заниматься этим с прежними силами, приятно, что есть, кому занять ее место.

Показала ли Qualcomm что-то интересное?

Наверное, рассказанное на презентации не является чем-то захватывающим дух и меняющим индустрию уже сейчас, особенно в той части, что относится к оборудованию для сетей пятого поколения. Но несмотря на это, мы в очередной раз увидели, что технологии развиваются. Пусть уж лучше нам будут показывать такое, а не рассказывать по полчаса, что стилус получил новую функцию и теперь может писать под бОльшим углом.

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Пусть все, что сказано про 5G, относится к долгим проектам и мы еще только через некоторое время поймем всю суть представленного вчера, но работа ведется. Пускай новый процессор и не является прорывом, а пользователи будут платить за него втридорога, чтобы только понимать, что у них разогнанная версия самого мощного процессора, но это тоже стоило того, чтобы провести презентацию. Теперь осталось дождаться смартфонов. Лично мне особенно интересны игровые модели. А вам?