Как экстренно сохранить зарядку на Android

Емкость аккумулятора — один из главных параметров в каждом смартфоне. Я думаю, что все сталкивались со случаями, когда экстренно необходимо сохранить заряд батареи. Ну, например, вы идете по улице ночью, и резко приходит осознание, что на телефоне всего 10%, а идти еще далеко. В таком случае вам необходимо либо быстро найти подходящую зарядку где-нибудь в кафе, либо постараться максимально сохранить уже имеющийся запас. Сегодня поговорим про второе.

В похожих ситуациях точно был каждый. За годы использования смартфонов я заметил, что все люди решают эту проблему по-разному. Одни включают авиарежим до того момента пока не возникнет острая необходимость связи, другие выкручивают яркость до самых низких значений. Пора бы уже наконец разобраться, где здесь правда.

Читайте коллег: Правда ли, что современные смартфоны недолговечные.

Советы по сохранению батареи на смартфоне

Очевидно, производители понимают, что такая необходимость может возникнуть у каждого, поэтому обычно сами оставляют некоторые советы по более грамотному использованию расхода аккумулятора.

Вот, что мне удалось найти на официальном сайте компании Google:

Уменьшить яркость экрана;

Включить автоматическую регулировку яркости;

Отключить звук и виброотклик клавиатуры;

Ограничить работу приложений, которые расходуют много энергии;

Включить адаптивное энергопотребление или режим экономии заряда;

Удалить с устройства неиспользуемые аккаунты.

В принципе, на этом можно было и закончить, но не все так просто. После прочтения этих советов лично у меня возникла куча дополнительных вопросов, поэтому предлагаю разобраться в этом детальнее.

Расход батареи 3G и 4G

Думаю, что многие пользователи сталкивались с проблемой изнашивания аккумулятора на смартфоне. Обычно уже через пару лет использования гаджета, батарея начинает потихоньку умирать. С этим ничего не поделаешь, естественный износ все-таки.

Когда аккумулятор на моем смартфоне начинает умирать, первое, что я делаю — отключаю 4G сеть. Почему? Откуда я это взял? Честно, без понятия. Но уверен в этом был, почему-то, еще лет 5 назад.

И вот, совсем недавно, наткнулся на мини-исследование коллег, в котором наглядно показано, что за 4 часа в режиме работы с 3G, им удалось сохранить порядка 7% от батареи. Проверка длилась 4 часа. Сначала был запущен длительный видеоролик на YouTube на технологии 4G, потом на 3G. Тест проводился на одном устройстве. 7% это существенно? Я думаю, что да.

Причина кроется в том, что 4G не так распространена, как сети поколения ниже, а значит, искать ее ваш смартфон будет дольше. Поэтому, если вы собрались выехать за пределы города, 4G также лучше отключить. Не столько для экономии заряда, сколько для более высокой скорости интернет-соединения.

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Как отключить автояркость

Я стараюсь никогда не отключать автояркость и всегда использую ее на уровне 60% от максимально возможной. Но бывают и крайние случаи. Если на улице темно, а до дома еще пилить и пилить, выкручивайте яркость до максимально низких значений.

Но вот беда. Во многих современных телефонах эта функция включена по умолчанию. Это значит, что даже если вы снизите этот показатель до минимума, смартфон может автоматически сделать ее выше в самый неподходящий момент. Сталкиваетесь с проблемой аккумулятора чаще чем 2 раза в неделю? Отключайте автояркость! Сделать это можно следующим образом:

Заходим в Настройки смартфона;

Переходим во вкладку Экран;

Далее открываем раздел Яркость;

Отключаем тумблер напротив Автонастройки;

Готово.

Стоит ли закрывать все приложения на андроид

Приложения, которые висят в фоне, также сильно могут кушать заряд вашего аккумулятора. Но здесь все по-разному. Один софт почти никак не сказывается на работе, другой сажает батарейку в ноль буквально за пару часов.

Избегать следует в первую очередь различных детских приложений и игр, которые состряпаны программистами на коленке. Я думаю, что все хоть раз видели подобное в Google Play: Игра Тачки скачать бесплатно без смс и регистрации. Вот что я имею в виду. Google, конечно, обещал взяться всерьез за проблему, но не знаю, насколько у них это получится. Верится с трудом.

Надо ли отключать геолокацию

Современные приложения отслеживают вашу локацию почти всегда. Делается это совсем незаметно, однако может негативно сказаться на вашем заряде. В экстренном случае хорошо бы выключить ее совсем, но далеко не всегда это удается.

Допустим, вы ждете такси или прокладываете маршрут до дома. В таком случае, выключать службы, и правда, не стоит. Можно было бы разрешить локацию для отдельного приложения, но пока вы найдете в настройках соответствующий пункт, времени пройдет достаточно. Поэтому подготовьтесь к такому случаю заранее, прочитав статью по этому поводу заранее. Кстати, не забудьте зимой убрать смартфон в карман, это тоже важно.

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Сталкивались ли вы с ситуациями, когда экстренно необходимо было сохранить заряд батареи? Как выходили из ситуации? Поделитесь своим опытом в нашем Телеграм-чате.