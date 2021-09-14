Как самая быстрая зарядка повлияет на аккумулятор телефона

Многие сейчас уже и не вспомнят те времена, когда зарядка телефона была актуальной только ночью. Днем она тоже была возможна, но занимала столько времени, что говорить о существенном пополнении было сложно. Естественно, если ты забывал в те времена поставить смартфон на зарядку на ночь, утром ты мог набрать максимум 10-15% заряда. Сейчас все иначе и буквально за 10-20 минут можно зарядить аккумулятор полностью. Пусть такие модели только начинают выходить, но подобные технологии уже существуют. Мы долго рассуждали не тему того, портит ли такая быстрая зарядка (и любая другая) аккумулятор, но теперь у нас есть ответ, который дал один из руководителей Xiaomi.

Самая быстрая зарядка для телефона

Серия Xiaomi 11T должна быть запущена в конце этой недели, и производитель уже подтвердил, что топовая модель 11T Pro будет предлагать возможности проводной зарядки мощностью 120 Вт. Это невероятно быстро. Но вопрос в том, не слишком ли это быстро?

Портит ли быстрая зарядка аккумулятор телефона

Сейчас у нас с вами есть ответ на этот вопрос, который можно считать официальным, так как дал его представитель самой китайской компании. А если более точно, то глава отдела коммуникаций Xiaomi Даниэль Дежарле. В небольшом интервью The Verge он ответил, что ”вы можете ожидать 80% емкости аккумулятора после 800 циклов зарядки на этой скорости”. Это эквивалентно примерно двум годам активного использования.

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С одной стороны, можно удивиться и сказать, что вы теряете целых 20% емкости. Вот только это на самом деле не так много. Примерно столько же теряет любой смартфон по мере увеличения циклов зарядка-разрядка их аккумуляторов. Многие пользователи через два года и вовсе или меняют телефон, или просто идут в сервис за новой батареей.

Дежарле также сообщил изданию, что при использовании более медленного зарядного устройства по сравнению с адаптером на 120 Вт наблюдаются ”относительно незначительные различия” в износе батареи. Но он осторожно добавил, что в идеале потребители могут использовать на ночь более медленное зарядное устройство.

Это не первый раз, когда мы видим, что Xiaomi рекламирует свои впечатляющие цифры зарядки аккумуляторов, поскольку ранее в этом году она показала проводную зарядку мощностью 200 Вт, которая также обещала сохранение 80% емкости после 800 циклов зарядки. Интересно и то, что примерно все производители быстрых зарядок называют похожие цифры. Например, Oppo ранее заявляла, что ее решение на 125 Вт приводит к тому же сокращению ресурса батареи после 800 циклов.

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Тем не менее, хоть выше и было сказано, что падение на 20% емкости является неплохим показателем, стоит сделать небольшую оговорку. Это немного на фоне тех преимуществ, которые дает такая мощность. Если сравнивать с потерей емкости более медленной зарядки, та же Oppo ранее заявляла, что ее проводная зарядка мощностью 65 Вт приводит к потере только 9% емкости после 800 циклов зарядки. Как видим, цифра ниже, хоть и выглядит существенно более приятно, но все равно не настолько, чтобы отказаться от предлагаемых быстрой зарядкой благ. Тем более, что время от времени можно пользоваться более медленной зарядкой и износ по прошествии 800 циклов будет ниже.

Специалист Oppo по зарядке Джефф Чжан также сообщил GSMArena в начале этого года, что технология мощностью 65 Вт снижает емкость аккумулятора до 80% только после 1500 циклов зарядки (то есть примерно через четыре года). Между тем, еще в 2017 году Samsung утверждала, что ее батареи по-прежнему сохранят 95% емкости после двух лет использования, хотя и на скорости примерно 15 Вт.

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Конечно, с 2017 года технологии шагнули вперед. Зарядки стали быстрее, а аккумуляторы — ”крепче”. Именно поэтому им можно доверять и ими нужно пользоваться. Зачем проводить часы у розетки, когда можно зарядить телефон за несколько десятков минут. Стоит ли два года мучаться с медленной зарядкой, вместо того, чтобы если все станет совсем плохо через два года, просто заплатить пару тысяч за новый аккумулятор? Думаю, нет. Тем более, быстрая зарядка — привилегия дорогих телефонов, на которые мы и так тратим немалые деньги. А значит, надо брать от них все по-максимуму.