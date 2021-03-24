OnePlus 9 вышел официально. Нормальная цена и камера Hasselblad

После нескольких недель странных утечек от инсайдеров и тизеров от самой компании, нам все же представили настоящие OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Как обычно к выпуску новинки было приковано много внимания. Каждый раз после презентации остается некоторое неприятное послевкусие. То компания сэкономит на компонентах или функциях, то поставит слишком высокую цену, то предложит странный дизайн. Но в этот раз все получилось как-то на удивление хорошо и даже подозрительно интересно. Как вы поняли, я жду подвох, но давайте сначала поймем, что вообще эти смартфоны из себя представляют, а потом подумаем, чего от них ждать.

OnePlus 9 вышел

Ожидание нового смартфона OnePlus закончилось с запуском OnePlus 9 и 9 Pro, двух довольно похожих смартфонов. В отличие от OnePlus 8 и 8 Pro прошлого года, они имеют намного больше общего, чем просто внешний вид.

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Какой экран у OnePlus 9

Начать стоит с OnePlus 9, ведь это серия претерпела самые заметные обновления. Он оснащен 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ с частотой 120 Гц. В отличие от OnePlus 8, OnePlus 9 имеет плоский AMOLED-дисплей с оптическим сканером отпечатков пальцев под стеклом.

OnePlus 9 Pro имеет изогнутый 6,7-дюймовый QHD+ LTPO AMOLED-дисплей, который также работает на частоте 120 Гц. LTPO расшифровывается как ”низкотемпературный поликристаллический оксид”. Такая технология позволяет динамически изменять частоту обновления дисплея в зависимости от текущего сценария. Так, например, статическое изображение может отображаться с более низкой частотой обновления вплоть до 1 Гц, чтобы продлить срок службы батареи. Что-то подобное уже применялось, и хорошо, что OnePlus тоже пошла этим путем.

Чем OnePlus 9 отличается от 9 Pro

Большинство других внутренних компонентов OnePlus 9 и 9 Pro идентичны. Они работают на Qualcomm Snapdragon 888, имеют 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 ГБ постоянной памяти UFS 3.1.

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Интересно, что размеры батареи остаются одинаковыми для обоих устройств — 4500 мАч. Впервые в базовом смартфоне OnePlus OnePlus 9 можно найти беспроводную зарядку Qi со скоростью 15 Вт. В то время, как OnePlus 9 Pro поддерживает скорость зарядки 50 Вт Warp Wireless. Проводная зарядка Warp мощностью 65 Вт также включена в обе модели через USB-C и может заряжать аккумулятор с 0 до 100% менее чем за 30 минут.

Какая камера у OnePlus 9

Конечно, главной интригой было то, какую камеру получат смартфоны. Как мы и ожидали, к ним приложили руку инженеры Hasselblad. Это сотрудничество приведет к совместным настройкам линз, но на данный момент партнерство ограничивается настройкой цвета и акцентом на точность цветопередачи.

OnePlus 9 поставляется с тройной основной камерой, которая состоит из 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX689, нового 50-мегапиксельного сверхширокоугольного Sony IMX766 и 2-мегапиксельного монохромного сенсора. OnePlus 9 Pro предлагает 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX789, тот же 50-мегапиксельный сверхширокий Sony IMX766, а также 8-мегапиксельный телеобъектив с 3,3-кратным увеличением и 2-мегапиксельный монохромный сенсор.

Вроде все выглядит хорошо, но OnePLus 9 так и не получил оптическую стабилизацию изображения — есть только цифровая. Зато OnePlus 9 Pro предлагает и оптическую (OIS), и цифровую (EIS) стабилизацию, но только на основном датчике. Новое сотрудничество с фото-брендом привнесло новые режимы, например, Hasselblad Pro и даже режим фотосъемки с искусственным наклоном и сдвигом.

В режиме Hasselblad Pro вы получаете больший контроль над уровнями ISO, гистограммой и выдержкой. Вы также сможете снимать 12-битные RAW на оба смартфона, чтобы получить большой динамический диапазон и сохранение яркости. Стандартное приложение камеры OnePlus теперь также включает звуковые эффекты Hasselblad и акценты на элементах управления.

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Другие функции камеры включают в себя Nightscape 2.0, Super Macro, UltraShot HDR, портретный режим, обнаружение кошки/собаки, сверхстабильное видео, Nightscape Video, а также возможность снимать видео в форматах 8K/30 и 4K/120. Второй выглядит куда более предпочтительным.

Android 11 для OnePlus

Оба телефона поставляются с Android 11 с предустановленной OxygenOS 11 с некоторыми незначительными изменениями, включая Turbo Boost 3.0. Этот метод оптимизации памяти позволяет держать большее количество ваших приложений открытыми в фоновом режиме, а это означает, что загрузка приложений должна стать намного более быстрой, чем раньше. Сам смартфон тоже должен работать быстрее благодаря тому, что с перегревом будет бороться новое внутреннее охлаждение.

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Сколько стоит OnePlus 9

OnePlus 9 8/128 ГБ — 729 долларов (примерно 55 000 рублей)

OnePlus 9 12/256 ГБ — 829 долларов (примерно 63 000 рублей)

Сколько стоит OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro 8/128 ГБ — 969 долларов (примерно 74 000 рублей)

OnePlus 9 Pro 12/256 ГБ — 1069 долларов (примерно 81 000 рублей)

Стоит ли покупать OnePlus 9

Осталось добавить только то, что смартфоны будут продаваться в цветах Winter Mist, Arctic Sky и Astral Black для OnePlus 9 и Morning Mist, Stellar Black и Pine Green для OnePlus 9 Pro. В России купить их официально пока не получится, но никто не отменял перекупщиков и доставку.

Как видим, смартфон окончательно закрепился в сегменте дорогих устройств. Пусть на фоне прошлого года цена и выглядит нормально, но, например, отсутствие OIS в модели за 729 долларов не может не смущать.

Я бы не спешил покупать это устройство и подождал, пока выйдет OnePlus Nord 2. С другой стороны, новая камера не может не вызывать интерес. Поэтому, как обычно есть плюсы и минусы, но в этот раз вопросов к бренду как-то поменьше.