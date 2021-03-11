Утечка показала, как будет выглядеть очень необычная камера Huawei P50

Многие, покупая смартфоны ради камеры, обращают внимание не на те параметры, которые нужно. Маркетологи хорошо делают свое дело и знают, как продать почти любой гаджет. Вот только удовольствие может быть смазанным, если не знать, что разрешение камеры не является показателем качества картинки. Huawei это отлично понимает и не пытается спрятать свои недоработки за красивыми цифрами. Сейчас у нас появилась новая утечка, касающаяся Huawei P50, и с точки зрения камеры он должен стать чем-то уникальным. Мало того, что ее внутренняя конструкция будет чем-то, чего до этого никогда не было, так еще и внешне это может стать новым трендом мира мобильного фото. Поверьте, тут есть на что посмотреть.

Когда выйдет Huawei P50

Хотя Huawei по-прежнему переживает тяжелые времена из-за запретов и ограничений, это не означает, что компания выбывает из игры. Мы по-прежнему ожидаем, что производитель запустит серию P50 в самое ближайшее время. Пока ориентируемся на апрель 2021 года.

Стало известно, когда выйдет Huawei P50

Как будет выглядеть Huawei P50

Сейчас у нас есть возможность внимательно рассмотреть одну из премиальных моделей линейки, которая действительно может задать новые тренды на рынке. Ниже вы можете увидеть просочившиеся рендеры Huawei P50 Pro. Эти изображения любезно предоставлены @OnLeaks. Он является очень надежным источником подобных утечек, поэтому вполне вероятно, что они дают точное представление о том, как может выглядеть этот телефон.

Если предыдущая утечка верна и мы действительно увидим новый смартфон в апреле, то существование рендеров действительно вполне возможно. Внутри компании представление о том, каким будет новый смартфон, уже есть, а значит, и ”нарисовать” его уже можно.

Самое интересное в рендерах — это модель задней камеры. Она выглядит совершенно уникально и не похожа ни на что из того, что мы встречали ранее. На приведенных изображениях отлично видно, о чем идет речь.

Какая камера будет в Huawei P50

Ранее проскакивала информация о том, что новый смартфон получит камеру с 1-дюймовым сенсором. Если информация верна, то это будет самый большой датчик среди всех Android-смартфонов. Возможно, этот странный выступ камеры имеет какое-то отношение к новому датчику.

OnLeaks утверждает, что внутри каждого черного диска может находиться иное количество линз, нежели мы привыкли сидеть ранее. Это вполне возможно. К сожалению, такие рендеры не могут дать нам много информации о внутренностях устройства, показывая его только внешне.

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Кроме того, что камера с большой долей вероятности будет не такой, как обычно, мы может разглядеть, некоторые другие особенности корпуса на предложенных изображениях. Например, мы видим, что у Huawei P50 Pro вверху есть ИК-порт, как и у серии P40. Это интересно, так как большинство флагманских телефонов постепенно отказываются от этой функции. Так же можно заметить, что Huawei, судя по всему, не собирается возвращать в свой смартфон 3,5-мм разъем для наушников — еще одна функция, которая постепенно превратилась в атавизм.

В чем можно точно не сомневаться, так это в том, что новый смартфон выйдет без доступа к сервисам Google, которые стали недоступны пользователям после введения некоторых санкций против Huawei. Сюда же относится магазин приложений Google Play, альтернативой которого в смартфонах компании уже несколько лет является AppGallery — собственный ”стор” приложений Huawei.

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Операционная системы Huawei P50

Что касается операционной системы, можно осторожно предположить, что теперь-то мы увидим полноценную Harmony OS, насколько она вообще может такой считаться. Напомню, несколько месяцев назад выяснилось, что ”собственная” операционная система Huawei является немного переработанной Android 10. Руководство компании не видит в этом проблемы. Возможно, ее и нет, но выглядит это все немного странно.

Возвращаясь к камере, хочется продолжить то, с чего я начал. Мало кто будет спорить с тем, что Huawei до введения санкций предлагала лучшие камеры на рынке из тех, что только можно было представить. Отличная картинка, широкие возможности и приятная обработка ”сырого” материала. Все это было.

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Несмотря на сложные времена ее специалисты по прежнему не собираться выходить из игры и продолжают развивать важное направление. Приятно, что они не пытаются удивить покупателей какими-то сомнительными характеристиками, вроде огромного разрешения, а гонятся за размером сенсоров. Только так можно снизить количество шумов и воздействие пикселей на соседние. В итоге картинка получается не просто менее шумной, но и более четкой. Пусть новая разработка Samsung и может решить некоторые проблемы маленьких сенсоров, но пока я на стороне Huawei. Очень жаль, что мы на грани того, чтобы потерять такого хорошего производителя.