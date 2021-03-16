Экран гаснет, когда закрываешь камеру. В чём дело

Вы хорошо знаете, как устроен ваш смартфон, хотя бы внешне? Думаю, что да. Дисплей, камеры, кнопки питания и регулировки громкости, зарядный разъём и какие-то технические сенсоры на фронтальной панели. Вот, собственно, и всё устройство большинства современных смартфонов. Другое дело, что смартфон – это в принципе штука довольно сложная, и нередко с ней могут происходить такие вещи, которых от неё совсем не ждёшь. Например, когда дисплей начинает отключаться сам по себе и не реагирует на прикосновения, если, скажем, перекрыть его камеру. Что это такое? Попробуем разобраться.

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Недавно у нас уже был большой материал, посвящённый всем чёрным датчикам, которые размещаются на корпусах наших смартфонов. Можете почитать, если интересно. Там подробно рассказывается о том, что это за датчики, как они работают и зачем вообще нужны.

Не закрывайте верхнюю часть экрана. Что значит

Однако мы не разобрали один очень интересный сценарий, в котором один из этих датчиков может мешать правильной работе вашего смартфона, перекладывая вину за это на другой, совершенно безобидный компонент – фронтальную камеру.

Думаю, у вас не раз бывало такое, экран вашего смартфона блокировался, отказываясь реагировать на прикосновения, и выводил требование перестать перекрывать его верхнюю часть. Штука забавная. В конце концов, что это вообще за компоненты там находятся, которые не позволяют аппарату функционировать при перекрытии?

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Не буду ходить вокруг, да около. Всё дело в датчике приближения, который отвечает за блокировку экрана при телефонных разговорах, а ни в какой не камере. Просто из-за того, что они располагаются рядом друг с другом, возникает ощущение, что, перекрывая камеру, вы провоцируете блокировку экрана, но это неправда. То есть опасаться, что за вами следят и не позволяют пользоваться смартфоном, если возможностей для слежки нет, — более чем глупо.

Но одно дело, если верхнюю часть перекрываете вы сами, говоря по телефону, и совершенно другое, когда это происходит при выполнении других задач или, хуже того, если смартфон сам начал блокировать экран. Скорее всего, это происходит в темноте и не позволяет вам разблокировать аппарат. Отсутствие света заставляет его думать, что он находится в кармане или сумке, и препятствовать случайной разблокировке или запуску тех или иных функций с экрана блокировки.

Экран не реагирует на нажатия. Что делать

Несмотря на то что смартфон не сможет разблокироваться сам, есть как минимум три действия, которые он может совершить в заблокированном состоянии:

Активировать камеру и наделать фотографий;

Переключаться между разными профилями пользователей;

Позвонить в экстренную службу.

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Опционально встречаются варианты экстренного очищения памяти, вызова избранных контактов в случае опасности или вызова голосового ассистента, который может натворить ещё больше дел. Поэтому нет ничего удивительного в том, что смартфон блокирует прикосновения к экрану – таким образом он защищает вас от нежелательных последствий.

Если вы сами не перекрываете датчик освещённости, но смартфон всё равно жалуется на это, попробуйте одновременно зажать кнопку питания и увеличения громкости. Как правило, эта комбинация приводит датчик в чувство и даёт ему понять, что все манипуляции производит лично пользователь, и он перестаёт блокировать прикосновения к экрану. Если это не помогает, проверьте датчики на предмет загрязнения. Если что-то такое есть, протрите датчики. А если всё в норме, попробуйте перезагрузить аппарат.