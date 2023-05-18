Смартфоны с лучшей фронтальной камерой в 2023 году для селфи на каждый день

Так уж повелось, что фронтальная камера на телефоне, как правило, хуже основной. Это вполне объяснимо, ведь большинство владельцев мобильных устройств обращаются к ней в очень редких случаях. В то же время есть и те, для кого фотки на фронталку — главное хобби, а запись видео для TikTok — настоящее ремесло. Неужели производители смартфонов не думают об этой аудитории? Думают, но далеко не все. Итак, всем тиктокерам, видеоблогерам и эгоистам в хорошем смысле этого слова посвящается — ТОП-5 смартфонов с лучшей селфи-камерой, которые можно купить в 2023 году.

TECNO Spark 9 Pro — дешевый телефон с хорошей камерой

Обычно в смартфоны за 10 тысяч рублей устанавливают ужасную селфи-камеру. К примеру, недавно вышедший POCO M5 оснащен фронталкой на позорные 5 Мп. Ну куда такое годится? Вот и ребята из TECNO придерживаются того же мнения, а потому их дешевый смартфон TECNO Spark 9 Pro предлагает селфи-камеру на 32 Мп, как у дорогих моделей вроде Xiaomi 13. Да что там мегапиксели, тут даже трехуровневая подсветка есть!

Цена: от 10 888 ₽

Купить TECNO Spark 9 Pro

Конечно, фронтальная камера TECNO Spark 9 Pro не снимает на уровне Xiaomi 13 за 79 990 ₽, поскольку процессор Helio G85 имеет слабые возможности обработки изображения, да и алгоритмы TECNO пока еще далеки от идеала. Однако за плюс-минус 10 000 ₽ у Spark 9 Pro нет конкурентов.

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Если вы готовы накинуть сверху еще 2-3 тысячи рублей, то можете купить TECNO Spark 10 Pro — новую модель, которая отличается от «девятки» чуть более шустрым процессором Helio G88 и экраном с частотой обновления 90 Гц. А в плане селфи все на том же уровне

Infinix ZERO 20 — смартфон с оптической стабилизацией

Собратья TECNO по Transsion Holdings из Infinix в конце прошлого года выпустили еще более интересный смартфон — Infinix ZERO 20. Установив камеру на 60 Мп и дополнив ее вспышкой, разработчики оснастили фронталку оптической стабилизацией, чего не встретишь даже во флагманах от Apple и Samsung, а еще завезли автофокусировку. Ну, просто идеальный аппарат для тиктокеров и прочих любителей снимать себя!

Цена: от 19 700 ₽

Infinix ZERO 20 на AliExpress

Infinix ZERO 20 на Яндекс Маркете

Одновременно с этим смартфон Infinix Zero 20 стоит уже не 10, а 20 тысяч рублей. Но ведь помимо уникальной во всех отношениях фронталки вы получаете достойную основную камеру на 108 Мп, которая сопровождается сверхшириком на 13 Мп с автофокусом, шустрый и энергоэффективный процессор Helio G99 (почти 360k баллов в AnTuTu), 8/256 Гб памяти, а также сочный AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц.

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vivo V25 — смартфон с автофокусом по глазам

Еще до того, как креативщики из Transsion Holdings просекли фишку и начали делать упор на фронтальную камеру, смартфоны для селфи уже выпускала компания vivo, чьи устройства активно рекламируются на чемпионатах мира и Европы по футболу. В 2023 году вам стоит присмотреться к vivo V25, который порадует 50-мегапиксельной фронталкой с автофокусировкой по глазам и поддержкой записи видео в 4K. К слову, даже мой смартфон Xiaomi 12T Pro так не умеет.

Цена: от 26 000 ₽

Купить vivo V25

В отличие от фронталки Infinix Zero 20, селфи-модуль смартфона vivo V25 лишен оптической стабилизации и выделенной вспышки. Зато основная камера получила ту самую OIS, внутри устройства скрывается мощный процессор Dimensity 900 (около 500k в AnTuTu), а батарея на 4500 мАч поддерживает 44-ваттную зарядку.

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Xiaomi 13 Lite — смартфон с двойной камерой

У компании Xiaomi, неоднократно упомянутой по ходу материала, тоже есть смартфон для селфи — Xiaomi 13 Lite. Понять, что аппарат ориентирован именно на любителей «себяшек», можно по его лицевой панели. Вместо аккуратного «кружка» или «капельки» здесь красуется «пилюля», внешне напоминающая Dynamic Island из iPhone 14 Pro. Зачем она здесь? Да просто разработчики решили дополнить основную 32-мегапиксельную фронталку датчиком глубины на 8 Мп.

Цена: от 30 000 ₽

Xiaomi 13 Lite на AliExpress

Xiaomi 13 Lite на Яндекс Маркете

Зачем надо было так изгаляться? Ну, во-первых, датчик глубины позволяет делать селфи с естественным эффектом боке. Во-вторых, сама камера предлагает широкий обзор на 100° и позволяет регулировать угол захвата. Плюс ко всему на лицевой панели смартфона Xiaomi 13 Lite разместили двойную вспышку, а прошивку оснастили дополнительной функцией зеркала и — внимание — телесуфлером! Словом, сделали все, чтобы вам было удобно записывать видеоролики. Жаль только не в 4K, без оптической стабилизации и автофокусировки.

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В остальном Xiaomi 13 Lite — хороший смартфон среднего класса, единственным недостатком которого является отсутствие стереодинамиков. Зато есть отличный процессор Snapdragon 7 Gen 1, основная камера Sony IMX766, как у более дорогого Xiaomi 12, изогнутый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и поддержка 67-ваттной зарядки. Не готовы платить больше 30 тысяч рублей за указанные характеристики? Тогда купите Xiaomi 12 Lite, у которого тоже есть двойная вспышка фронталки, но нет датчика глубины и функций для видеоблогеров.

HUAWEI nova 10 Pro — лучший смартфон для селфи

Какими бы хорошими ни были другие смартфоны, лучшим выбором для селфиманов является HUAWEI nova 10 Pro. Его 60-мегапиксельная фронтальная камера с датчиком глубины на 8 Мп оснащена кучей дополнительный функций, многие из которых больше нигде не встречаются:

четырехфазный автофокус;

зум с кратностью 0.7-5x;

угол захвата 100°;

запись видео в 4K;

видеосъемка на фронталку с двух ракурсов.

Крутяк! А ведь еще смартфон HUAWEI nova 10 Pro имеет 100-ваттную зарядку в комплекте и работает на, возможно, самом сбалансированном процессоре здесь и сейчас — Snapdragon 778G.

Цена: от 39 999 ₽

Купить HUAWEI nova 10 Pro

И все-таки смартфон дороговат, если учесть, что ни одна из его камер не оснащена OIS, а само устройство не сертифицировано Google, из-за чего вам придется, например, устанавливать ReVanced вместо YouTube или пользоваться костылями вроде приложения GBox. Хотите сэкономить? Тогда купите HUAWEI nova 10. В отличие от «прошки», эта модель на 10 тысяч дешевле, а вся разница, по сути, заключается только в отсутствии дополнительного датчика глубины для фронталки, благодаря которому nova 10 Pro умеет зумировать картинку и снимать видео с двух ракурсов одновременно.