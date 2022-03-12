Чем заменить приложение Mi Fit для Mi Band

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Иван Герасимов 0

Фитнес-браслеты стали невероятно удобными за счет того, что имеют своей кроссплатформенности, а также повышенной кастомизации. Если думаете, что Mi Band можно настроить исключительно с помощью стандартного приложения Mi Fit, то сильно ошибаетесь — существует сразу несколько крутых аналогов, которые помогают использовать популярный фитнес-трекер на все сто. Они существуют не только для Android, но и для iOS. Как правило, все они работают по одному и тому же принципу, а подключить Mi Band к с помощью таких утилит не составит труда. Давайте поговорим о том, чем заменить Mi Fit для Mi Band.

Рассказываем о крутых аналогах Mi Fit для Mi Band

Notify and Fitness for Mi Band

Один из самых популярных аналогов Mi Fit, который требует предварительной синхронизации с Mi Fit. Зато с помощью Notify and Fitness вы сможете читать сообщения, устанавливать будильники и напоминания. Кроме того, приложение поддерживает нестандартные наборы циферблатов, которых нет в Mi Fit.

Крутейший аналог Mi Fit с дополнительными надстройками

В приложении можно настраивать уведомления для друзей и родственников, смотреть историю графиков пульса, сна, тренировок, а также экспортировать их в другие приложения. Также с его помощью можно создавать собственные циферблаты — в недавнем обновлении появился конструктор циферблатов для Mi Band 5. Приложение бесплатное, но в платной версии доступен тренировочный режим.

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Tools and Mi Band

Если вы искали удобное приложение, с помощью которого модно досконально кастомизировать фитнес-браслет, то оно перед вам. С помощью Tools and Mi Band можно настраивать уведомления для отдельных контактов из WhatsApp или телефонной книги. Первоначально приложение также синхронизируется с Mi Fit. В приложении можно создавать пользовательские напоминания, сигналы тревоги, а также напоминание пить воду каждые два часа. То есть, все будет работать автономно без постоянной привязки к смартфону.

Еще один аналог Mi Fit, которые обладает дополнительными фишками, которых нет в стоковом приложении

Прямо на браслете можно отключать звук любых уведомлений, пока вы спите или заняты — все благодаря синхронизации со Sleep as Android. Есть просмотр имен абонентов, которые вам звонят, сообщений, настройка будильников, различные шаблоны. Также приложение помогает извлекать SMS-коды для быстрого подтверждения покупок в интернете, имеет виджеты и другие удобные фичи, которых нет в Mi Fit.

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Управление камерой Mi Band

Делайте крутые селфи, нажимая кнопку затвора на фитнес-браслете

Отдельное приложение Band Selfie помогает настроить фитнес-браслет в качестве затвора в одном из последних поколений. К слову, до сих пор популярный Mi Band 4 так не умеет, а это приложение помогает управлять камерой с Mi Band. С помощью этого приложения Mi Band будет работать как дистанционный пульт для фронтальной камеры смартфона. Очень полезно для групповых снимков, когда все копошатся и постоянно двигаются — таймер делает серию из не самых удачных снимков. При включенном приложении нельзя использовать управление музыкой на Mi Band. Приложение бесплатное, поэтому пользуйтесь на здоровье.

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Циферблаты для Mi Band 4

Если вы не знали, то на Mi Band можно использовать не только циферблаты из Mi Fit. Существуют сторонние программы, позволяющие менять изображение на экране. Вот два самых классных, которые я настоятельно рекомендую попробовать.

В приложениях огромная база циферблатов

  • AmazFace — это приложение, в котором более 35 тысяч циферблатов для самых разных моделей Mi Band и других смарт-часов Xiaomi. Есть даже анимированные. Кроме того, можете использовать поиск по тегам, категориям, чтобы не потеряться. Кстати, с помощью приложения можете установить гифку вместо циферблата.
  • Watchface — еще одна программа, с помощью которой вы сможете сменить циферблат своем Mi Band. Выбор циферблатов в нем поскромнее, но есть к чему присмотреться. Достаточно отфильтровать их по категориям и нажать «Установить». После этого откройте Mi Fit и выберите этот циферблат.

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Чем заменить Mi Fit

Gadgetbridge — крутая утилита для профессионалов, способная заменить Mi Fit

Многие интересуются, каким приложением заменить Mi Fit для Mi Band, чтобы попробовать что-то новое и получить доступ к дополнительным настройкам. Отвечаем: попробуйте Gadgetbridge. С его помощью можете выставлять дополнительные настройки для уведомлений, под рукой всегда отчет о физической активности. Кстати, с недавних пор приложение доступно только для владельцев Android-смартфонов.

Кроме того, приложение с открытым кодом и работает с большим количеством смарт-часов и фитнес-браслетов. С ее помощью можно перепрошить устройство, войти в режим отладки, управлять базой данных. А еще при использовании не нужно задействовать Mi Fit.

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