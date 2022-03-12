Чем заменить приложение Mi Fit для Mi Band

Фитнес-браслеты стали невероятно удобными за счет того, что имеют своей кроссплатформенности, а также повышенной кастомизации. Если думаете, что Mi Band можно настроить исключительно с помощью стандартного приложения Mi Fit, то сильно ошибаетесь — существует сразу несколько крутых аналогов, которые помогают использовать популярный фитнес-трекер на все сто. Они существуют не только для Android, но и для iOS. Как правило, все они работают по одному и тому же принципу, а подключить Mi Band к с помощью таких утилит не составит труда. Давайте поговорим о том, чем заменить Mi Fit для Mi Band.

Notify and Fitness for Mi Band

Один из самых популярных аналогов Mi Fit, который требует предварительной синхронизации с Mi Fit. Зато с помощью Notify and Fitness вы сможете читать сообщения, устанавливать будильники и напоминания. Кроме того, приложение поддерживает нестандартные наборы циферблатов, которых нет в Mi Fit.

В приложении можно настраивать уведомления для друзей и родственников, смотреть историю графиков пульса, сна, тренировок, а также экспортировать их в другие приложения. Также с его помощью можно создавать собственные циферблаты — в недавнем обновлении появился конструктор циферблатов для Mi Band 5. Приложение бесплатное, но в платной версии доступен тренировочный режим.

GPS, Умный будильник и Always On Display. Каким будет Mi Band 7

Если вы искали удобное приложение, с помощью которого модно досконально кастомизировать фитнес-браслет, то оно перед вам. С помощью Tools and Mi Band можно настраивать уведомления для отдельных контактов из WhatsApp или телефонной книги. Первоначально приложение также синхронизируется с Mi Fit. В приложении можно создавать пользовательские напоминания, сигналы тревоги, а также напоминание пить воду каждые два часа. То есть, все будет работать автономно без постоянной привязки к смартфону.

Прямо на браслете можно отключать звук любых уведомлений, пока вы спите или заняты — все благодаря синхронизации со Sleep as Android. Есть просмотр имен абонентов, которые вам звонят, сообщений, настройка будильников, различные шаблоны. Также приложение помогает извлекать SMS-коды для быстрого подтверждения покупок в интернете, имеет виджеты и другие удобные фичи, которых нет в Mi Fit.

Читайте по теме: Как настроить будильник на Mi Band

Управление камерой Mi Band

Отдельное приложение Band Selfie помогает настроить фитнес-браслет в качестве затвора в одном из последних поколений. К слову, до сих пор популярный Mi Band 4 так не умеет, а это приложение помогает управлять камерой с Mi Band. С помощью этого приложения Mi Band будет работать как дистанционный пульт для фронтальной камеры смартфона. Очень полезно для групповых снимков, когда все копошатся и постоянно двигаются — таймер делает серию из не самых удачных снимков. При включенном приложении нельзя использовать управление музыкой на Mi Band. Приложение бесплатное, поэтому пользуйтесь на здоровье.

Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен, чтобы не пропустить эксклюзивные статьи!

Циферблаты для Mi Band 4

Если вы не знали, то на Mi Band можно использовать не только циферблаты из Mi Fit. Существуют сторонние программы, позволяющие менять изображение на экране. Вот два самых классных, которые я настоятельно рекомендую попробовать.

AmazFace — это приложение, в котором более 35 тысяч циферблатов для самых разных моделей Mi Band и других смарт-часов Xiaomi. Есть даже анимированные. Кроме того, можете использовать поиск по тегам, категориям, чтобы не потеряться. Кстати, с помощью приложения можете у становить гифку вместо циферблата .

. Watchface — еще одна программа, с помощью которой вы сможете сменить циферблат своем Mi Band. Выбор циферблатов в нем поскромнее, но есть к чему присмотреться. Достаточно отфильтровать их по категориям и нажать «Установить». После этого откройте Mi Fit и выберите этот циферблат.

Датчик стресса в фитнес-браслете. Что это?

Чем заменить Mi Fit

Многие интересуются, каким приложением заменить Mi Fit для Mi Band, чтобы попробовать что-то новое и получить доступ к дополнительным настройкам. Отвечаем: попробуйте Gadgetbridge. С его помощью можете выставлять дополнительные настройки для уведомлений, под рукой всегда отчет о физической активности. Кстати, с недавних пор приложение доступно только для владельцев Android-смартфонов.

Кроме того, приложение с открытым кодом и работает с большим количеством смарт-часов и фитнес-браслетов. С ее помощью можно перепрошить устройство, войти в режим отладки, управлять базой данных. А еще при использовании не нужно задействовать Mi Fit.