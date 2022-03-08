Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band — это не только аксессуар на все случаи жизни и гаджет, заточенный под занятия спортом, но и отличное устройство, с помощью которого можно следить за своим здоровьем. Мониторинг сна, отслеживание стресса — все эти функции важны. Особняком стоит будильник, который очень любят владельцы Mi Band, ведь просыпаться от вибрации куда приятнее, нежели от мелодии на смартфоне. Функция досконально настраивается через приложение Mi Fit. Рассказываем, как настроить будильник на Mi Band, удалить его или отключить.

Умный будильник в фитнес-браслете

Многие пользователи переживают за то, что вибрацию с фитнес-браслета проще проспать, поэтому устанавливают параллельно будильник на смартфоне. На деле смартфон вам не понадобится, так как Smart Alarm работает безотказно и на деле намного полезнее. Эта функция не требует от пользователя точной настройки: она будит владельца в быструю фазу сна, ведь именно этот период идеален для пробуждения. Браслет самостоятельно распознает фазы сна и помогает пользователя вовремя проснуться.

Вам достаточно настроить определенный период времени, в который браслет сам подберет лучший момент для пробуждения. Smart Alarm работает за счет акселерометра и пульсометра — именно они определяют активность человека днем и ночью. Преимущество умного будильника в том, что он позволяет проснуться и не испытывать усталости в течение всего дня.

К сожалению, в Mi Band нет умного будильника — вместо него есть обычный будильник, который ничем не хуже: вибрация будит только вас, а ваши домочадцы спят дальше. Умный будильник в свое время убрали из-за массовых жалоб китайских пользователей, которые просыпали работу: устройство будило их позже положенного.

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Как установить будильник на Mi Band

Начиная с Xiaomi Mi Band 4 разработчики добавили функцию, позволяющую установить будильник на фитнес-браслете без использования телефона. К сожалению, не обошлось без ограничений: вы не можете выбрать время самостоятельно — доступны только существующие будильники, которые вы создали в приложении Mi Fit. Также их нельзя удалить. Разберемся, как это сделать.

Зайдите в меню браслета Mi Band.

Выберите «Дополнительно».

Нажмите «Будильник».

В списке выберите тот будильник, который вам нужен.

Зеленая точка рядом с будильником свидетельствует о том, что он активирован. Если ее нет — будильник неактивен.

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Будильник в приложении Mi Fit

Самый простой способ настроить будильник Mi Band — это приложение Mi Fit. Прямо в нем можно не только создать его, но и настроить дни недели, когда он будет срабатывать.

Откройте приложение Mi Fit.

Нажмите снизу вкладку «Профиль».

Выберите ваш фитнес-браслет в разделе «Мои устройства».

Откройте вкладку «Будильник».

В самом низу нажмите «Добавить».

После этого перейдите на главную страницу приложения и свайпните ее вниз для синхронизации данных.

Далее вам необходимо выбрать время и дни недели, когда будет срабатывать будильник на Mi Band: это может быть разовое пробуждение, каждый день, по будням или в выбранные дни. Также вы можете изменить уже существующие будильники: в списке выберите нужный, тапните по нему, настройте время и нажмите сохранить. Важно учитывать, что будильник в Mi Band срабатывает не в указанное время, а менее чем за минуту до него.

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Как удалить будильник в Mi Fit

Приложение позволяет не только создавать будильники, но и удалять их при необходимости. Это можно сделать, когда список будильников переполнен или они больше не актуальны. Сделать это очень легко.

Откройте Mi Fit и перейдите во вкладку «Профиль».

Выберите свой Mi Band.

Нажмите «Будильник».

В нижней части экрана нажмите «Настройка».

Рядом с будильниками появится оранжевый кружок «Удалить».

Нажмите на него и подтвердите удаление.

В нижней части экрана нажмите готово.

Перейдите на главный экран и свайпом вниз синхронизируйте устройства.

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Удалить будильник или не устанавливать его в приложении Mi Fit можно и по той причине, что Mi Band может вибрировать, когда звонит будильник, установленный в смартфоне. Фактически он транслирует его — это очень удобная фишка. Как ее включить?

Зайдите в Mi Fit.

Выберите «Профиль» в нижней части экрана, затем свой фитнес-браслет.

Зайдите в пункт «Вибрировать во время звонка будильника» и переведите ползунок в положение «ВКЛ».

Готово! Теперь вы можете спокойно пользоваться одним будильником в смартфоне и не заходить лишний раз в Mi Fit. Таким образом вы точно не проспите: у вас одновременно будет исходить звуковой сигнал от телефона и вибрировать браслет на руке.