Что делать, если не работает микрофон на наушниках

Несмотря на то, что обычно наушники покупаются для прослушивания музыки, также этот аксессуар нередко используется в качестве средства общения. Ведь аудиофильский гаджет чаще всего оснащен микрофоном, что превращает его в полноценную гарнитуру. То есть вы можете разговаривать по телефону, не доставая его из кармана, и в этом помогают практически все наушники, хоть за 100, хоть за 10 000 рублей. Нужно лишь подтвердить ответ на звонок, нажав кнопку на корпусе гарнитуры.

В то же время многие пользователи сталкиваются с проблемами во время разговора через наушники. Иногда собеседник жалуется на плохую слышимость, а порой человек на обратном конце провода и вовсе говорит, что он вас не слышит. Эти и другие подобные неприятности связаны с целым комплексом причин. Поэтому, если у вас не работает микрофон на наушниках, или собеседник жалуется на плохую слышимость, не спешите отключать аксессуар. Я расскажу, с чем связана проблема и как ее можно решить.

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Как включить микрофон на телефоне

Микрофон является встроенным компонентом как смартфона, так и гарнитуры, и не нуждается в дополнительной активации. Он начинает работать по умолчанию, когда вы разговариваете посредством телефонии или используете приложение, требующее доступ к электроакустическому прибору.

Если подключить наушники к телефону, то в качестве основного микрофона по умолчанию будет использоваться встроенный компонент гарнитуры. А одной из причин возникновения проблемы, связанной с работой микрофона, станет его случайное отключение. Происходит это, например, в приложении «Телефон», где есть соответствующая кнопка.

Однако данная причина проявляется реже, чем другие факторы, и чаще всего она свойственна ситуации, когда не работает микрофон на телефоне, а не на наушниках. Однако в случае с гарнитурами такое тоже возможно.

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Плохо работает микрофон в наушниках

Начнем с проблемы, когда вас плохо слышит собеседник. Такая проблема может быть связана с целым рядом причин, главная из которых — чувствительность микрофона. Если она слишком низкая, человек на обратном конце провода плохо слышит вас голос. Следовательно, для решения проблемы нужно увеличить чувствительность. В этом вам поможет инженерное меню смартфона или дополнительный софт вроде приложения Microphone Amplifier.

С их помощью вы настроите чувствительность микрофона как при использовании наушников, так и без них. В инженерном меню с этой целью нужно установить максимальное значение в разделе «Headset Mode», а в приложении Microphone Amplifer — просто передвинуть ползунок вправо.

Если после настройки максимальной чувствительности ваши собеседники все равно жалуются на плохую слышимость, то, возможно, всему виной — засор микрофона наушников. К сожалению, в домашних условиях его будет непросто очистить. Если же вы готовы рискнуть — ознакомьтесь с этим материалом.

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Как бы то ни было, главная причина плохой слышимости — качество микрофонов. Обычно гарнитуры оснащаются посредственными электроакустическими приборами, которые не способны подавить внешние шумы и не очень хорошо распознают человеческий голос. В этой связи настоятельно рекомендую принять во внимание главные требования на случай, если вы хотите купить наушники с хорошим микрофоном.

Наушники с микрофоном — как правильно выбрать

Если вам нужны не просто наушники, а полноценная гарнитура, мало будет удостовериться в наличии у этого аксессуара микрофона. Он есть практически у любой модели, но далеко не всегда этот компонент хорошего качества. Главная характеристика — количество микрофонов в наушниках. Желательно, чтобы их было хотя бы 2 (для проводных) или 4 (для беспроводных) моделей.

В таком случае первый микрофон используется для распознавания вашего голоса, а второй — для подавления посторонних шумов. Также есть модели с 6-ю микрофонами, но дополнительные компоненты нужны лишь для работы функции активного шумоподавления, не влияющей на слышимость во время разговора.

К сожалению, более подробную информацию о качестве микрофонов без ознакомления с отзывами реальных покупателей получить невозможно. Поэтому при выборе наушников обязательно изучите мнение тех, кто уже успел их купить. Также обратите внимание на описание модели на сайте производителя. Если в понравившихся вам наушниках упор делается на микрофон, то об этом обязательно будет сказано на странице товара.

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Почему не работает микрофон на наушниках

Плохая слышимость во время разговора — проблема, но еще хуже, когда совсем не работает микрофон на наушниках. Чаще всего на подобного рода неполадки жалуются те, кто решил купить Bluetooth-наушники. Дело в том, что при первом подключении такая гарнитура спрашивает у своего владельца разрешение на доступ к контактам и журналу звонков. Если его не выдать, во время разговора будет использоваться микрофон телефона, а не наушников.

Также рекомендую попробовать обновить прошивку наушников. Сделать это можно через официальное приложение, которое используется для настройки гаджета. Запустите его, перейдите в раздел «Обновление прошивки» и установите последнюю версию.

Еще один вариант — переподключение наушников. Отключите их, а затем снова настройте сопряжение. Если же речь идет о проводных наушниках, то с высокой долей вероятности проблема связана с неисправностью самого микрофона, и вам нужно обратиться в сервисный центр для ее решения.