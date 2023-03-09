Какой пульт лучше выбрать для Андроид-приставки

Как вы знаете, Андроид-приставка превращает практически любой старый телевизор в Smart TV. Их ассортимент огромен, но все их объединяет то, что в комплекте есть не самые удобные штатные ИК-пульты. Производители кладут их в целях экономии: с одной стороны, пользователь получает Андроид-приставку с хорошим железом по невысокой цене, с другой — вдобавок докупает пульт за свой счет. Впрочем, купить его не составит труда, а вот выбрать наиболее универсальный пульт, которым удобно пользоваться — задача не из легких. Выбрали для вас лучшие пульты для Андроид ТВ.

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Недорогой пульт с гироскопом

Пульт с гироскопом — классная вещь! Благодаря датчику можно использовать его в качестве указки и просто удобнее управлять интерфейсом Андроид ТВ. Вот хорошая модель BPR1S с гироскопом и Bluetooth: он поддерживает обучение через инфракрасный порт и имеет встроенный микрофон для использования голосового ассистента. При этом подключить пульт с аэромышью можно не только к ТВ-приставке, но и к другим гаджетам, например, к планшету или ноутбуку.

Пульт от BoxPut нравится и своим внешним видом: пронумерованных кнопок каналов здесь нет, а для навигации можно использовать другие клавиши. Он продается в нескольких комплектациях: с гироскопом и поддержкой Bluetooth-адаптера или без. Рекомендую брать максимальную — цена все равно отличается незначительно.

Хороший пульт для приставки

Удобный пульт для телевизора

Большинство пультов прямоугольные или закругленные, из-за чего в темноте можно перепутать верх с низом и нажать не туда. Вот классный пульт Vontar G30S удобной формы: на ощупь вы сразу поймете, где — верх, а где — низ. Кнопки здесь немного закругленные, поэтому вы по касанию сразу поймете, какую нажимать.

Сами клавиши не сильно выпирают над корпусом и имеют очень маленький зазор, поэтому засориться не должны. Основной джойстик управления также расположен сверху, к чему быстро привыкаешь. В пульте есть гироскоп, поддержка Bluetooth и голосовой поиск. Кнопки можно перепрограммировать, чтобы пользоваться вслепую было удобнее.

Удобный пульт для Андроид ТВ

Большой пульт для телевизора

Если вам нужен универсальный пульт для телевизора, в котором есть вообще все, то рекомендую Vontar T6 Plus. Да, он достаточно крупный, но вы не пожалеете: на одной стороне на нем расположены обычные крупные клавиши управления приставкой, а с другой — полноценная клавиатура с тачпадом! Универсальный пульт с клавиатурой удобнее, чем любая другая периферия от компьютера. Идеально подойдет для серфинга в Интернете.

Кроме того, Vontar T6 Plus — пульт с подсветкой кнопок. Такой функции нет даже в стандартных пультах именитых производителей телевизоров, где клавиши в темноте нажимаешь вслепую и промахиваешься. Ну, и еще одна фишка — наличие встроенной батареи, которую нужно подзаряжать через USB. На мой взгляд, самый лучший пульт, но и стоить он будет заметно дороже других моделей.

Пульт с клавиатурой

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Какой пульт для пенсионеров купить

Давно обратил внимание, что моя бабушка использует на пульте всего несколько кнопок: громкость, переключение каналов и выключение телевизора. Я задумался, а есть ли пульт с основными кнопками? Оказывается, да: вот хорошая модель для пожилых людей или тех, кому не нужны лишние клавиши. Этот пульт прост в использовании и подходит для управления Андроид-приставками, телевизорами и другой техникой.

Работает он при помощи ИК-порта и легко программируется по инструкции из коробки. На Ютубе даже есть обучающие видео, как это делать. Питается от двух батареек и имеет большие кнопки, которыми можно легко пользоваться вслепую. В общем, отличная находка по невысокой цене.

Пульт с основными кнопками

Лучший пульт для Андроид ТВ

Несмотря на то, что комплектные пульты для телевизоров не идеальны, их нельзя назвать неудобными. В частности, из-за формы и хорошего качества сборки. Есть ли удобный пульт без лишних кнопок и от стороннего производителя? Конечно! Присмотритесь к VONTAR G50S! Издалека она вообще не похож на сторонний пульт для приставки — выглядит как оригинальный от какого-нибудь хорошего телевизора на Android. Что в нем есть?

Во-первых, клавиши управления расположены по большей части: перемотка, управление интерфейсом, громкость — все, что нужно при использовании Смарт ТВ.

Во-вторых, нет клавиш каналов, которые при использовании Смарт ТВ только мешают. Зато есть возможность обучения для разных устройств.

В-третьих, классная обтекаемая форма: держать в руках такой тонкий и компактный пульт очень приятно.

Недорогой пульт для Андроид ТВ

Задумывались ли о том, нужно ли отключать Смарт-приставку от телевизора на ночь? Разобрались в этом вопросе и ответили на него в нашей статье.