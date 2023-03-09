Какой пульт лучше выбрать для Андроид-приставки

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Иван Герасимов 0

Как вы знаете, Андроид-приставка превращает практически любой старый телевизор в Smart TV. Их ассортимент огромен, но все их объединяет то, что в комплекте есть не самые удобные штатные ИК-пульты. Производители кладут их в целях экономии: с одной стороны, пользователь получает Андроид-приставку с хорошим железом по невысокой цене, с другой — вдобавок докупает пульт за свой счет. Впрочем, купить его не составит труда, а вот выбрать наиболее универсальный пульт, которым удобно пользоваться — задача не из легких. Выбрали для вас лучшие пульты для Андроид ТВ.

Какой пульт лучше выбрать для Андроид-приставки. Рассказываем, какой пульт выбрать для Андроид-приставки. Фото.

Рассказываем, какой пульт выбрать для Андроид-приставки

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Недорогой пульт с гироскопом

Пульт с гироскопом — классная вещь! Благодаря датчику можно использовать его в качестве указки и просто удобнее управлять интерфейсом Андроид ТВ. Вот хорошая модель BPR1S с гироскопом и Bluetooth: он поддерживает обучение через инфракрасный порт и имеет встроенный микрофон для использования голосового ассистента. При этом подключить пульт с аэромышью можно не только к ТВ-приставке, но и к другим гаджетам, например, к планшету или ноутбуку.

Недорогой пульт с гироскопом. Просто хорошая модель, которой удобно пользоваться. Фото.

Просто хорошая модель, которой удобно пользоваться

Пульт от BoxPut нравится и своим внешним видом: пронумерованных кнопок каналов здесь нет, а для навигации можно использовать другие клавиши. Он продается в нескольких комплектациях: с гироскопом и поддержкой Bluetooth-адаптера или без. Рекомендую брать максимальную — цена все равно отличается незначительно.

Хороший пульт для приставки

Удобный пульт для телевизора

Большинство пультов прямоугольные или закругленные, из-за чего в темноте можно перепутать верх с низом и нажать не туда. Вот классный пульт Vontar G30S удобной формы: на ощупь вы сразу поймете, где — верх, а где — низ. Кнопки здесь немного закругленные, поэтому вы по касанию сразу поймете, какую нажимать.

Удобный пульт для телевизора. Управлять таким пультом очень удобно. Фото.

Управлять таким пультом очень удобно

Сами клавиши не сильно выпирают над корпусом и имеют очень маленький зазор, поэтому засориться не должны. Основной джойстик управления также расположен сверху, к чему быстро привыкаешь. В пульте есть гироскоп, поддержка Bluetooth и голосовой поиск. Кнопки можно перепрограммировать, чтобы пользоваться вслепую было удобнее.

Удобный пульт для Андроид ТВ

Большой пульт для телевизора

Если вам нужен универсальный пульт для телевизора, в котором есть вообще все, то рекомендую Vontar T6 Plus. Да, он достаточно крупный, но вы не пожалеете: на одной стороне на нем расположены обычные крупные клавиши управления приставкой, а с другой — полноценная клавиатура с тачпадом! Универсальный пульт с клавиатурой удобнее, чем любая другая периферия от компьютера. Идеально подойдет для серфинга в Интернете.

Большой пульт для телевизора. У пульта есть подсветка и полноценная клавиатура. Фото.

У пульта есть подсветка и полноценная клавиатура

Кроме того, Vontar T6 Plus — пульт с подсветкой кнопок. Такой функции нет даже в стандартных пультах именитых производителей телевизоров, где клавиши в темноте нажимаешь вслепую и промахиваешься. Ну, и еще одна фишка — наличие встроенной батареи, которую нужно подзаряжать через USB. На мой взгляд, самый лучший пульт, но и стоить он будет заметно дороже других моделей.

Пульт с клавиатурой

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Какой пульт для пенсионеров купить

Давно обратил внимание, что моя бабушка использует на пульте всего несколько кнопок: громкость, переключение каналов и выключение телевизора. Я задумался, а есть ли пульт с основными кнопками? Оказывается, да: вот хорошая модель для пожилых людей или тех, кому не нужны лишние клавиши. Этот пульт прост в использовании и подходит для управления Андроид-приставками, телевизорами и другой техникой.

Какой пульт для пенсионеров купить. На этом пульте всего несколько кнопок, поэтому нажать не туда не получится. Фото.

На этом пульте всего несколько кнопок, поэтому нажать не туда не получится

Работает он при помощи ИК-порта и легко программируется по инструкции из коробки. На Ютубе даже есть обучающие видео, как это делать. Питается от двух батареек и имеет большие кнопки, которыми можно легко пользоваться вслепую. В общем, отличная находка по невысокой цене.

Пульт с основными кнопками

Лучший пульт для Андроид ТВ

Лучший пульт для Андроид ТВ. Пульт не имеет особенных функций, но пользоваться им очень удобно. Фото.

Пульт не имеет особенных функций, но пользоваться им очень удобно

Несмотря на то, что комплектные пульты для телевизоров не идеальны, их нельзя назвать неудобными. В частности, из-за формы и хорошего качества сборки. Есть ли удобный пульт без лишних кнопок и от стороннего производителя? Конечно! Присмотритесь к VONTAR G50S! Издалека она вообще не похож на сторонний пульт для приставки — выглядит как оригинальный от какого-нибудь хорошего телевизора на Android. Что в нем есть?

  • Во-первых, клавиши управления расположены по большей части: перемотка, управление интерфейсом, громкость — все, что нужно при использовании Смарт ТВ.
  • Во-вторых, нет клавиш каналов, которые при использовании Смарт ТВ только мешают. Зато есть возможность обучения для разных устройств.
  • В-третьих, классная обтекаемая форма: держать в руках такой тонкий и компактный пульт очень приятно.

Недорогой пульт для Андроид ТВ

Задумывались ли о том, нужно ли отключать Смарт-приставку от телевизора на ночь? Разобрались в этом вопросе и ответили на него в нашей статье.

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